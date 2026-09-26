Perú vs. Estados Unidos se medirán este sábado 26 de septiembre en el Inter&Co Stadium de Orlando, Florida, a partir de las 3:30 p.m. CT / 4:30 p.m. ET por un amistoso internacional FIFA de alto interés para ambos procesos. El duelo representa una exigente evaluación para el equipo dirigido por Mano Menezes, que tendrá enfrente a una selección estadounidense fortalecida tras su condición de anfitriona en la última Copa del Mundo. Conoce la fecha, horarios, canales de TV y las plataformas para ver en vivo el partido de la selección peruana ante Estados Unidos.
¿Dónde ver transmisión Estados Unidos vs. Perú EN VIVO por TV abierta y Streaming Online?
Perú enfrenta a Estados Unidos el sábado 26 de septiembre de 2026 a las 3:30 p. m. de Perú, en el Inter&Co Stadium de Orlando. En territorio peruano, la transmisión confirmada es por América TV y América tvGO; en Estados Unidos habrá señales en inglés y español.
|País o región
|TV
|Streaming online
|Idioma
|Hora de inicio
|Perú
|América TV: canal 4 SD y 704 HD
|América tvGO
|Español
|3:30 p. m.
|Sudamérica
|No se reporta una señal lineal regional confirmada
|Disney+ Plan Premium
|Español
|3:30 p. m. en Perú, Colombia y Ecuador; 5:30 p. m. en Argentina, Chile y Uruguay
|Estados Unidos
|TNT
|HBO Max
|Inglés
|4:30 p. m. ET / 1:30 p. m. PT
|Estados Unidos
|Telemundo y Universo
|Peacock
|Español
|4:30 p. m. ET / 1:30 p. m. PT
|México
|Sin canal o plataforma oficial confirmada en las fuentes consultadas
|Sin plataforma oficial confirmada en las fuentes consultadas
|—
|2:30 p. m.
|España
|Sin canal o plataforma oficial confirmada en las fuentes consultadas
|Sin plataforma oficial confirmada en las fuentes consultadas
|—
|10:30 p. m.
La señal principal para los hinchas en Perú será América TV, disponible en señal abierta por el canal 4 y en alta definición por el 704. Quienes prefieran verlo desde celular, computadora o Smart TV pueden utilizar América tvGO, según la disponibilidad de su plan y ubicación.
Para el público de Sudamérica, ESPN informa que el encuentro estará disponible a través de Disney+ Plan Premium. Conviene verificar el catálogo local antes del partido, pues las disponibilidades deportivas pueden variar según el país y los derechos territoriales.
En Estados Unidos existen dos alternativas de transmisión: TNT y HBO Max para la señal en inglés; y Telemundo, Universo y Peacock para seguirlo en español. El pitazo inicial está programado para las 4:30 p. m. del Este, equivalente a las 3:30 p. m. en Perú y 1:30 p. m. del Pacífico.
¿A qué hora juega Perú-Estados Unidos EN VIVO HOY por fecha FIFA?
El amistoso internacional Estados Unidos vs. Perú se juega el sábado 26 de septiembre de 2026 en el Inter&Co Stadium de Orlando, Florida. El inicio está programado para las 4:30 p. m. en la costa este de EE. UU. y 3:30 p. m. en Perú.
|País / zona
|Hora
|Fecha
|Estados Unidos (Este: Orlando, Miami, Nueva York)
|4:30 p. m.
|Sábado 26 de septiembre
|Estados Unidos (Central: Chicago, Dallas, Houston)
|3:30 p. m.
|Sábado 26 de septiembre
|Estados Unidos (Montaña: Denver)
|2:30 p. m.
|Sábado 26 de septiembre
|Estados Unidos (Pacífico: Los Ángeles, Las Vegas, Seattle)
|1:30 p. m.
|Sábado 26 de septiembre
|Perú
|3:30 p. m.
|Sábado 26 de septiembre
|Colombia
|3:30 p. m.
|Sábado 26 de septiembre
|Ecuador
|3:30 p. m.
|Sábado 26 de septiembre
|México (CDMX)
|2:30 p. m.
|Sábado 26 de septiembre
|Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica y Nicaragua
|2:30 p. m.
|Sábado 26 de septiembre
|Panamá
|3:30 p. m.
|Sábado 26 de septiembre
|Venezuela, Bolivia y República Dominicana
|4:30 p. m.
|Sábado 26 de septiembre
|Paraguay
|5:30 p. m.
|Sábado 26 de septiembre
|Chile, Argentina y Uruguay
|5:30 p. m.
|Sábado 26 de septiembre
|Brasil (Brasilia, São Paulo, Río de Janeiro)
|5:30 p. m.
|Sábado 26 de septiembre
|España
|10:30 p. m.
|Sábado 26 de septiembre
Los convocados de Perú para los amistosos:
- Porteros: Pedro Gallese (Deportivo Cali), Diego Romero (Universitario) y Matías Córdova (Comerciantes Unidos).
- Defensores: César Inga (Universitario), Erick Noriega (Gremio), Alfonso Barco (HNK Rijeka), Marco Huamán (Alianza Lima), Marcos López (Copenhague), Matías Zegarra (Melgar), Miguel Araujo (Miguel Araujo), Oliver Sonne (Burnley) y Renzo Garcés (Alianza Lima).
- Mediocampistas: André Carrillo (Corinthians), Jairo Concha (Universitario), Jairo Vélez (Alianza Lima), Jesús Pretell (LDU de Quito), Oslimg Mora (Sport Boys), Rodrigo Vilca (Comerciantes Unidos), Yoshimar Yotún (Sporting Cristal) y Wilder Cartagena (Orlando City).
- Delanteros: Adrián Ugarriza (Kiryat Shmona), Alex Valera (Universitario), Bassco Soyer (Gil Vicente), Gianluca Lapadula (Universitario), Jhonny Vidales (Melgar) y Piero Magallanes (Sport Huancayo).