El Super Bowl LIX, que enfrentará a los Philadephia Eagles y los Kansas City Chiefs, está a la vuelta de la esquina. El Caesars Superdome de Nueva Orleans será escenario este domingo 9 de febrero a las 6:30 p.m. ET/3:30 p.m. PT de lo que será un verdadero choque de titanes. Para los aficionados del fútbol americano a nivel mundial, especialmente en Latinoamérica, Disney+ transmitirá las incidencias del evento de a NFL más importante del año, así como el espectáculo de medio tiempo con Kendrick Lamar, y en este artículo te explicamos cómo seguirlo vía online.

Datos clave del show del medio tiempo del Eagles vs. Chiefs por el Super Bowl 2025

Partido : Phialdelphia Eagles vs. Kansas City Chiefs por el Super Bowl LIX

: Phialdelphia Eagles vs. Kansas City Chiefs por el Super Bowl LIX Fecha : Domingo, 9 de febrero de 2025

: Domingo, 9 de febrero de 2025 Lugar : Caesars Superdome, localizado en la ciudad de Nueva Orleans en Luisiana, Estados Unidos

: Caesars Superdome, localizado en la ciudad de Nueva Orleans en Luisiana, Estados Unidos Espectáculo de medio tiempo : Kendrick Lamar con SZA

: Kendrick Lamar con SZA Hora : Entre 8:00 p.m. a 8:30 p.m. ET (Hora del Este)

: Entre 8:00 p.m. a 8:30 p.m. ET (Hora del Este) Canal TV : FOX (inglés) / Telemundo (Español)

: FOX (inglés) / Telemundo (Español) Streaming: Disney Plus

¿Dónder ver Disney Plus EN VIVO, Show de Medio Tiempo del Super Bowl 2025?

Disney Plus no es un canal de Televisión, sino una aplicación de streaming que transmite diversos tipos de contenidos como series, películas, documentales y eventos deportivos. En este último caso, lo que nos interesa es cómo ver Disney Plus EN VIVO para seguir el Halftime Show del Super Bowl 2025. Lo único que deberás hacer es abrir la aplicación de Disney+ en tu Smart TV, laptop o dispositivo móvil e iniciar sesión en tu cuenta para no perderte de este encuentro.

¿Dónde ver el gran juego del Super Bowl 2025 EN VIVO? Descubre la fecha, horario y opciones para verlo gratis en TV, cable o streaming. No te quedes fuera del evento deportivo del año. | Crédito: nfl.com

Planes de Disney Plus para ver el Show de Medio Tiempo del Super Bowl 2025

Star+ era la plataforma de streaming propiedad de The Walt Disney Company y llegaba a distintos países de América Latina. Su variado catálogo ofrecía también eventos deportivos en vivo transmitidos por la cadena ESPN. Desde el pasado 25 de junio fue incorporado a Disney+ y a partir de ese entonces, todos los eventos deportivos -incluido los partidos de la Champions League como el Real Madrid vs. Stade Brestois- se pueden seguir a través de la plataforma. A continuación, te presento los planes disponibles:

PLAN DE DISNEY+ FUNCIONES / CARACTERÍSTICAS Disney+ Estándar Catálogo completo de Disney+ (sin anuncios)***; Películas y series de Star (sin anuncios)***; Acceso a los canales lineales de deportes ESPN e ESPN3 (con anuncios); Audio hasta 5.1., Video hasta 1080 px Full HD**; Dos dispositivos a la vez; Descargas hasta en diez dispositivos (hasta 25 títulos en total) Disney+ Premium Catálogo completo de Disney+ (sin anuncios)***; Películas y series de Star (sin anuncios)***; Catálogo completo de deportes de ESPN, incluidos todos los canales lineales y eventos exclusivos (con anuncios); Audio hasta Dolby Atmos; Video hasta 4K UHD y HDR**; Cuatro dispositivos a la vez; Descargas hasta en diez dispositivos (hasta 25 títulos en total)

** La calidad de audio y video varía según el plan de suscripción, el dispositivo compatible, la velocidad de internet para descargas y el contenido que veas en ese momento.

*** Estos planes pueden incluir contenido promocional limitado, como clips o tráileres del contenido disponible en Disney+ u otros productos y servicios de Disney, además de contenido propio de la marca o mensajes de nuestros patrocinadores. Puede que los planes Disney+ Estándar y Disney+ Premium ofrezcan contenido en vivo o eventos especiales que incluyan cortes o mensajes comerciales tradicionales. Para más información, visite el Centro de Ayuda de Disney+.

¿Cuánto cuesta Disney Plus en Argentina, Chile, Colombia, México y Perú?

PAÍS PRECIO DISNEY PLUS ESTÁNDAR PRECIO DISNEY PLUS PREMIUM Argentina Mensual: 7,399 ARS - Anual: 62,149 ARS Mensual: 10,549 ARS - Anual: 88,599 ARS Chile Mensual: 9,900 - Anual: 82,900 Mensual: 13,500 mensual - Anual: 113,400 Colombia Mensual: 34,900 - Anual: 292,900 Mensual: 46,900 - Anual: 393,900 México Mensual: 219 MXN - Anual: 1839 MXN Mensual: 299 MXN - Anual: 2509 MXN Perú Mensual: 45,90 soles - Anual: 385,90 soles Mensual: 65,90 soles - Anual: 553,90 soles

¿Cuánto cuesta Disney Plus en Estados Unidos?

PAÍS PRECIO DISNEY PLUS BÁSICO* PRECIO DISNEY PLUS PREMIUM* ESTADOS UNIDOS Mensual: $9.99 Mensual: $15.99 - Anual: $159.99

PLANES BUNDLE DE DISNEY PLUS SERVICIOS PRECIO Paquete Disney Duo Básico Disney+ (Con anuncios) incluyendo las características de Disney+ Básico, Hulu (Con anuncios) Mensual: $10.99 Paquete Disney Duo Premium Disney+ (Sin anuncios) incluye las funciones Disney+ Premium, Hulu (Sin anuncios) Mensual: $19.99 Paquete Disney Trío Básico Disney+ (Con anuncios) incluye las funciones Disney+ Básico, Hulu (Con anuncios), ESPN+ (Con anuncios) Mensual: $16.99 Paquete Disney Trío Premium Disney+ (Sin anuncios) incluye funciones Disney+ Premium, Hulu (Sin anuncios), ESPN+ (Con anuncios) Mensual: $26.99 Paquete Disney Legacy Disney+ (Sin anuncios) incluye Disney+ Premium, Hulu (Con anuncios), ESPN+ (Con anuncios) / Tenga en cuenta que este plan ya no está disponible para comprar o cambiar en Disney +. Los suscriptores actuales podrán mantener su plan mientras no lo cancelen o cambien. Mensual: $21.99

PLANES PAQUETE DE MAX***** SERVICIOS PRECIO Paquete Disney+, Hulu, Max (con anuncios) Disney+ (Con publicidad) incluye Disney+ Básico, Hulu (Con anuncios), Max (Con anuncios) Mensual: $16.99 Paquete Disney+, Hulu, Max (Sin anuncios)****** Disney+ (Sin anuncios) incluye las funciones Disney+ Premium, Hulu (Sin anuncios), Max (Sin anuncios) Mensual: $29.99

*Los precios a través de terceros asociados de facturación pueden variar, dependiendo de las limitaciones de la plataforma de los precios específicos del país y/o de las divisas de la región.

**La calidad de vídeo y audio varía en función del dispositivo compatible, la velocidad de descarga de Internet y el contenido que esté viendo en ese momento.

***Puede incluir promociones de programas Disney+. Algunos programas en directo pueden incluir anuncios. Para más información, lee sobre los anuncios en Disney+.

****Sólo para residentes en EE.UU. mayores de 18 años. Accede a los contenidos de cada servicio por separado. Se requieren datos de localización para ver determinados contenidos. Algunos contenidos de Hulu están disponibles en Disney+ con suscripciones válidas a Hulu y Disney+; otros contenidos sólo están disponibles en la aplicación de Hulu. Los contenidos de Hulu se pueden ver en Disney+ en hasta 2 dispositivos simultáneamente. Se aplican restricciones de dispositivos y funciones adicionales de la aplicación. Oferta válida únicamente para los suscriptores que cumplan los requisitos. Sujeto al acuerdo de suscripción de Disney+ y ESPN+.

*****Sólo para EE.UU. Mayores de 18 años. Disponible sólo para compras con facturación directa a través de Disney+, Hulu y Max. Accede a los contenidos de cada servicio por separado. La compatibilidad de contenidos, funciones y dispositivos varía según el servicio. Para obtener más información, incluida información sobre facturación y cancelación, visita el Centro de ayuda de Disney+. El uso de Disney+, Hulu y Max está sujeto a sus respectivos términos y condiciones; consulta el Acuerdo de suscripción a Disney+, el Acuerdo de suscripción a Hulu y las Condiciones de uso de Max. ©2024 Disney y sus entidades relacionadas. Max ©2024 Home Box Office, Inc.

******Se ofrecerán anuncios en determinados contenidos en directo y lineales.

El rapero estadounidense Kendrick Lamar, ganador de 17 premios Grammy, encabezará el Apple Music Super Bowl LIX Halftime Show del partido Philadelphia Eagles vs Kansas City Chiefs en el Caesars Superdome de Nueva Orleans el domingo 9 de febrero de 2025 en FOX. | Crédito: @applemusic / Instagram / GEC