Este domingo 5 de julio, el pueblo mexicano se paraliza para un enfrentamiento que puede ser histórico. Por los octavos de final del Mundial de Fútbol 2026, no te pierdas el juego de Inglaterra vs. México, a través de la señal de DIRECTV vía DSports y DGo para todo Latinoamérica , un duelo clave en donde la selección mexicana buscará dar la sorpresa ante Harry Kane, Jude Bellingham y compañía. A continuación, te dejo todos los detalles para seguir la transmisión minuto a minuto.

El México - Inglaterra por el Mundial 2026 es un partido que apunta a ser intenso de principio a fin. (Foto: Composición Canva - Depor)

¿Dónde ver el partido Inglaterra vs. México EN VIVO por el Mundial 2026?

El encuentro Inglaterra vs. México por la ronda de octavos de final de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026 será transmitido a través de DSports, el canal deportivo de DIRECTV, y también estará disponible en streaming a través de DGO (DIRECTV GO).

Ambas opciones ofrecen cobertura completa del partido con previa, comentarios y análisis desde el estadio. Si cuentas con un servicio activo de DIRECTV, podrás acceder a DSports desde tu televisor o ver el encuentro en cualquier dispositivo con conexión a Internet mediante la app o la web de DGO.

¿Cómo ver DSports en DIRECTV?

Para ver el partido Inglaterra vs. México por DSports, debes tener un paquete activo de DIRECTV que incluya dicho canal dentro de su programación. Solo necesitas:

Encender tu decodificador y buscar el canal DSports (generalmente ubicado en la señal 610 en la guía).

Sintonizarlo el lunes 29 de junio a la hora correspondiente de tu país.

Si no tienes el canal disponible, puedes actualizar tu plan o comunicarte con el servicio al cliente de DIRECTV para incluirlo.

¿Cómo ver DGO online?

Si prefieres seguir el encuentro Inglaterra vs. México por Internet, la opción es DGO, la plataforma digital de DIRECTV. Para acceder:

Ingresa a la web o aplicación de DGO desde tu celular, tablet, laptop o smart TV.

Inicia sesión con tu cuenta de DIRECTV o crea un perfil si aún no estás registrado.

Asegúrate de tener un plan que incluya el canal DSports.

Busca el evento ‘Inglaterra vs. México’ y dale ‘play’ para verlo EN VIVO desde cualquier lugar.

Ten en cuenta que DGO permite ver transmisiones simultáneas en varios dispositivos y cuenta con calidad de imagen HD y opción de control de reproducción en vivo.

Inglaterra vs. México EN VIVO por el Mundial 2026: hora, TV y dónde ver

Fecha: Domingo 05 de julio de 2026

Domingo 05 de julio de 2026 Horario: 18:00 horas CDMX / 21:00 horas Argentina / 19:00 horas Perú y Colombia

18:00 horas CDMX / 21:00 horas Argentina / 19:00 horas Perú y Colombia Canal TV: DirecTV

DirecTV Streaming: DGo

DGo Lugar: Estadio Banorte de la Ciudad de México

México e Inglaterra se enfrentan este domingo 5 de julio por los octavos de final del Mundial 2026 en el Estadio Azteca de la Ciudad de México. Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de Canal 5, TUDN, TV Azteca 7, Canal 9 (Nu9ve), Canal 2 de Las Estrellas, ESPN, DAZN Mundial, DIRECTV Sports, DGO, Telemundo Deportes, Peacock TV, Paramount Plus, ViX Premium, TiGo Sports y FS1. (VIDEO DE SELECCIÓN NACIONAL EN X DE @miseleccionmx)