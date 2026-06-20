Los márgenes de error comienzan a desaparecer para Ecuador en el Mundial 2026. Después de un estreno que dejó más preocupación que certezas, la Tri regresa al escenario internacional con la obligación de responder cuando enfrente a Curazao este sábado 20 de junio en el Arrowhead Stadium de Kansas City. El balón empezará a rodar a las 19:00 horas de Quito (8:00 p.m. ET / 5:00 p.m. PT), en un duelo que podría marcar el rumbo de ambos seleccionados dentro del Grupo E. La transmisión EN VIVO para gran parte de Sudamérica estará disponible a través de DIRECTV Sports y la plataforma digital DGO.
El conjunto ecuatoriano dirigido por Sebastián Beccacece necesita recuperar terreno tras la derrota sufrida frente a Costa de Marfil en la jornada inaugural. Aunque mostró pasajes de buen fútbol, la falta de contundencia terminó pasándole factura y ahora se encuentra ante la necesidad de sumar para mantenerse en la pelea por un boleto a los octavos de final. Del otro lado, Curazao llega con la misma urgencia luego de caer ante Alemania en su debut mundialista.
La responsabilidad ofensiva volverá a recaer sobre referentes como Enner Valencia, mientras que la creatividad de Moisés Caicedo y el desequilibrio de Kendry Páez aparecen como piezas fundamentales para inclinar la balanza a favor de la Tri. En defensa, nombres como Piero Hincapié y Willian Pacho aportan solidez a un equipo que aspira a imponer condiciones desde el primer minuto. Curazao, sin embargo, buscará dar el golpe con la experiencia de Leandro Bacuna, Juninho Bacuna y Jürgen Locadia, futbolistas acostumbrados a competir en escenarios exigentes.
Si planeas seguir cada jugada desde tu celular, computadora, tableta o Smart TV, aquí encontrarás toda la información sobre los canales de televisión y plataformas de streaming que transmitirán Ecuador vs. Curazao EN VIVO y EN DIRECTO para Sudamérica.
¿Cómo ver DIRECTV EN VIVO, Ecuador vs. Curazao por el Mundial 2026?
Solicita el servicio de DIRECTV Sports en Ecuador, Perú, Argentina, Chile, Colombia, Uruguay y Venezuela para seguir todas las incidencias del encuentro entre Ecuador y Curazao por la segunda jornada del Grupo E de la Copa Mundial FIFA 2026.
Los canales oficiales de DSports son los siguientes:
- Canal 610 SD y 1610 HD de DSports
- Canal 612 SD y 1612 HD de DSports 2
- Canal 613 SD y 1613 HD de DSports 3
- Canal 614 SD y 1614 HD de DSports 4K
Además de la señal televisiva, los suscriptores podrán disfrutar de programación especial, análisis previos, entrevistas exclusivas y cobertura completa de la Copa Mundial FIFA 2026 mediante los canales deportivos de DIRECTV.
¿Dónde ver DGO ONLINE por Internet, Ecuador vs. Curazao?
A través de DIRECTV GO (DGO) podrás ver los partidos más importantes de la Copa Mundial FIFA 2026, incluido el choque entre Ecuador y Curazao por la fecha 2 del Grupo E. El servicio está disponible en teléfonos móviles, computadoras, tablets y Smart TV.
Para acceder a DGO solo necesitas una suscripción activa y descargar la aplicación desde Google Play Store o App Store según el dispositivo que utilices.
Dispositivos compatibles con DGO
- Smart TV Samsung
- Smart TV LG
- Android TV
- Amazon Fire TV Stick
- Apple TV
- Chromecast
- Teléfonos Android
- iPhone (iOS)
- Tablets Android
- iPad
- Computadoras Windows
- Computadoras Mac mediante navegador web
La plataforma permite seguir la transmisión en vivo, acceder a repeticiones, estadísticas y contenido adicional relacionado con la Copa Mundial FIFA 2026.
¿En qué países transmite DIRECTV Sports el Ecuador vs. Curazao?
La señal de DIRECTV Sports y DGO estará disponible en varios países de Sudamérica:
|País
|Canal TV
|Streaming
|Ecuador
|DIRECTV Sports Ecuador
|DGO
|Argentina
|DIRECTV Sports
|DGO
|Chile
|DIRECTV Sports
|DGO
|Colombia
|DIRECTV Sports Colombia
|DGO
|Perú
|DIRECTV Sports Perú
|DGO
|Uruguay
|DIRECTV Sports Uruguay
|DGO
|Venezuela
|DIRECTV Sports Venezuela
|DGO
Horario, TV y dónde ver EN VIVO el Ecuador vs. Curazao por el Mundial 2026
- Partido: Ecuador vs. Curazao, por la fecha 2 del Grupo E de la Copa Mundial FIFA 2026
- Horario: 19:00 horas de Ecuador, Perú y Colombia; 20:00 horas ET; 17:00 horas PT; 21:00 horas de Argentina, Chile y Uruguay; 02:00 horas de España (domingo 21 de junio)
- Fecha: Sábado 20 de junio de 2026
- TV: DIRECTV Sports (DSports)
- Streaming: DIRECTV GO (DGO)
- Estadio: GEHA Field at Arrowhead Stadium
- Ciudad: Kansas City, Misuri (Estados Unidos)
- Capacidad: 76,416 espectadores aproximadamente
La presión está del lado ecuatoriano, pero también la ilusión. Una victoria permitiría a la Tri recuperar terreno en el Grupo E y llegar con opciones reales de clasificación a la última jornada del Mundial 2026. Para millones de aficionados en Sudamérica, DIRECTV Sports y DGO serán la ventana para seguir un encuentro que puede definir buena parte del futuro de Ecuador en la máxima cita del fútbol.