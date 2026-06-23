La segunda fecha del Grupo K pone frente a frente a dos selecciones que llegan con objetivos muy distintos, pero con la misma urgencia de sumar. Portugal, uno de los nombres fuertes de la Copa Mundial FIFA 2026, se mide este martes 23 de junio a Uzbekistán en el NRG Stadium de Houston, un escenario donde podrían comenzar a definirse los primeros clasificados a los dieciseisavos de final.

La escuadra portuguesa parte como favorita gracias a una generación repleta de figuras que combina experiencia y talento en todas sus líneas. Sin embargo, Uzbekistán ya demostró que no ha llegado al torneo únicamente para participar. El conjunto asiático buscará aprovechar cualquier margen de error para mantenerse en la pelea por uno de los boletos a la siguiente ronda.

Las miradas estarán puestas en Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes, Bernardo Silva y Rafael Leão, futbolistas llamados a marcar diferencias en un encuentro que promete intensidad desde el primer minuto. Del otro lado, Uzbekistán intentará sostener el orden colectivo que le permitió abrirse paso hasta la máxima cita del fútbol mundial.

Si quieres seguir cada jugada, gol y momento decisivo del compromiso, la transmisión para Sudamérica estará disponible a través de DIRECTV Sports (DSports) y la plataforma de streaming DIRECTV GO (DGO), que ofrecerán cobertura completa del choque entre portugueses y uzbekos desde Houston, Texas.

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Horario, TV y dónde ver EN VIVO el Portugal vs. Uzbekistán por el Mundial 2026

Ficha del partido

Detalle Información Partido Portugal vs. Uzbekistán Competición Copa Mundial FIFA 2026 – Grupo K (Jornada 2) Fecha Martes 23 de junio de 2026 Estadio NRG Stadium Ciudad Houston, Texas (Estados Unidos) TV en Sudamérica DSports Streaming DGO

Horarios por país

País / Región Hora México (CT) 11:00 a.m. Perú, Colombia y Ecuador 12:00 p.m. Estados Unidos (ET) 1:00 p.m. Venezuela, Chile y Bolivia 1:00 p.m. Argentina, Uruguay y Paraguay 2:00 p.m. Estados Unidos (PT) 10:00 a.m. España 7:00 p.m.

Portugal sabe que una victoria lo acercaría considerablemente a la clasificación para la fase eliminatoria del Mundial 2026. Uzbekistán, en cambio, afronta una oportunidad histórica para demostrar que puede competir de tú a tú frente a una de las selecciones más poderosas de Europa. Sigue la transmisión de DIRECTV EN VIVO, DSports EN DIRECTO y DGO ONLINE para no perderte ningún detalle de este apasionante duelo desde Houston.