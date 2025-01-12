FC Barcelona y Real Madrid reviven su gran rivalidad en el King Abdullah de Arabia Saudita, escenario donde disputarán el título de campeón de la Supercopa de España 2025 a partir de las 20:00 horas (horario español). ¿Quieres ver el partido por Smart TV, PC, Tablet o teléfono móvil? Si eso es lo que buscas, déjame decirte que llegaste al lugar indicado. La transmisión oficial para el público de Sudamérica estará a cargo de DIRECTV Sports y DGO. Aquí te comparto todos los detalles para seguir El Clásico.

Todo lo que debes saber del FC Barcelona vs. Real Madrid

En el primer trofeo en juego en 2025, el equipo merengue buscará el quinto seguido, tras conquistar LaLiga, Champions, Supercopa de Europa y la Copa Intercontinental, mientras que el conjunto culé intentará conseguir el primero en la era de Hansi Flick, aterrizado esta temporada.

Además, el cuadro de Carlo Ancelotti, liderado por el centrocampista inglés Jude Bellingham, que suma siete goles en los últimos nueve partidos, luchará para revalidar el título e igualar al Barça en Supercopas levantadas, con un total de catorce, y seguir así el camino para lograr un histórico septete, incluido el nuevo Mundial de Clubes de julio.

En el último Clásico, que se disputó en octubre en el Bernabéu, el Real Madrid perdió de manera estrepitosa por 4-0, después de que el Barcelona provocara hasta doce fueras de juego. “Es un aspecto importante que hemos mirado y que tenemos que evaluar y contrarrestar”, aseveró Ancelotti.

Sigue la transmisión del partido entre Real Madrid y FC Barcelona por la final de la Supercopa de España 2025, desde el King Abdullah de Arabia Saudí. (Foto: Composición Mix / AFP)

¿Dónde ver DIRECTV EN VIVO, Barcelona vs. Real Madrid por la final de la Supercopa de España?

Solicita el servicio en www.directvsports.com en los países de Perú, Argentina, Uruguay, Chile, Colombia, Ecuador y Venezuela. De esta forma, pudiste seguir todas las incidencias del partido entre FC Barcelona y Real Madrid por la gran final de la Supercopa de España 2025.

Canales 610 SD y 1610 HD de DSports

Canales 612 SD y 1612 HD de DSports 2

Canales 613 SD y 1613 HD de DSports 3

¿Dónde ver DGO ONLINE por Internet, FC Barcelona vs. Real Madrid por la final de Supercopa de España?

A través de DirecTV Go (DGO) podrás ver todos los partidos de la Supercopa de España, entre ellos el partido entre FC Barcelona vs. Real Madrid, desde tu teléfono móvil, TV, tablet y Smart TV. Solo debes suscribirte al precio de tu moneda local -diferente para cada país- y descargar DGO desde Google Play Store y App Store de Apple TV.

FC Barcelona vs. Real Madrid: lo que debes saber del partido

Fecha : domingo 12 de enero de 2025

: domingo 12 de enero de 2025 Hora : 20:00 de España

: 20:00 de España TV : DirecTV (DSports) y DirecTV Go (DGO)

: DirecTV (DSports) y DirecTV Go (DGO) Lugar: Estadio King Abdullah Sports City (Arabia Saudita)

