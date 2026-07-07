Colombia y Suiza protagonizarán este martes 7 de julio uno de los partidos más esperados de los octavos de final de la Copa Mundial de Fútbol 2026. Ambas escuadras se verán las caras en el Estadio BC Place de Vancouver, Columbia Británica (Canadá) y el enfrentamiento se podrá ver a través de la señal de DIRECTV en televisión y su plataforma streaming DGO. Los Cafeteros, bajo las órdenes de Néstor Lorenzo, intentarán revalidar su condición de favoritos ante los helvéticos de Murat Yakin, que quieren dar la sorpresa en el máximo torneo de selecciones de la FIFA.

Desde México, TV Azteca (Canal 7) transmite el partido entre Colombia vs. Suiza EN VIVO ONLINE HOY martes 7 de julio por octavos de final de la Copa Mundial 2026. (Foto: Composición Depor)

¿Cómo ver DIRECTV EN VIVO, Colombia vs. Suiza por el Mundial 2026?

Los abonados de DIRECTV Sports en Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay y Venezuela podrán seguir todas las incidencias del compromiso entre Noruega y Costa de Marfil correspondiente a los dieciseisavos de final de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026.

La transmisión estará disponible a través de los siguientes canales:

Canal 610 SD y 1610 HD de DSports

Canal 612 SD y 1612 HD de DSports 2

Canal 613 SD y 1613 HD de DSports 3

Canal 614 SD y 1614 HD de DSports 4K

Además del partido, DSports ofrecerá programación especial con la previa, análisis tácticos, entrevistas, estadísticas y el mejor resumen de la jornada mundialista.

¿Dónde ver DGO ONLINE por Internet, Colombia vs. Suiza?

También podrás seguir el partido mediante DIRECTV GO (DGO), la plataforma oficial de streaming de DIRECTV que transmite los principales encuentros del Mundial FIFA 2026.

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Dispositivos compatibles con DGO

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Formación inicial de la selección de Colombia antes de enfrentar a Suiza en el Mundial 2026. Conozca los horarios oficiales y qué canal transmite en vivo hoy este crucial compromiso en México y Estados Unidos. | Crédito: fifa.com / Composición Gestión Mix

¿En qué países transmite DIRECTV Sports el Colombia vs. Suiza?

La señal de DSports estará disponible para los suscriptores de DIRECTV en la mayor parte de Sudamérica.

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Horario, TV y dónde ver EN VIVO el Colombia vs. Suiza por los 8avos de final del Mundial 2026

Partido: Colombia vs. Suiza, por los octavos de final de la Copa Mundial FIFA 2026.

Colombia vs. Suiza, por los octavos de final de la Copa Mundial FIFA 2026. Fecha: Martes, 7 de julio de 2026

Martes, 7 de julio de 2026 TV: DIRECTV Sports (DSports)

DIRECTV Sports (DSports) Streaming: DIRECTV GO (DGO)

DIRECTV GO (DGO) Lugar: Estadio BC Place

Estadio BC Place Ciudad: Vancouver, Columbia Británica (Canadá)

Horario en el mundo:

Ecuador, Colombia y Perú: 3:00 p.m.

Estados Unidos: 4:00 p.m. ET / 1:00 p.m. PT

Bolivia, Venezuela y Chile: 4:00 p.m.

Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay: 5:00 p.m.

España: 10:00 p.m.

Colombia y Suiza protagonizarán un partido de alto voltaje en los octavos de final del Mundial 2026. Después de eliminar a Ghana y Argelia, respectivamente, el ganador de esta llave se meterá entre los mejores ocho del planeta y se enfrentará en cuartos de final al vencedor del partido entre Argentina y Egipto. Sigue toda la cobertura por DIRECTV EN VIVO, DSports EN DIRECTO y DGO ONLINE desde Vancouver.

Colombia y Suiza se enfrentan este martes 7 de julio por los octavos de final del Mundial 2026 en el Estadio BC Place Vancouver de Vancouver, Canadá. Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de GOL Caracol, Canal RCN, Caracol Play, Dito, Deportes RCN, DGO, RCN Televisión, DAZN Mundial, DIRECTV Sports, Canal 5, TV Azteca 7, TUDN, ESPN, Disney Plus, Telemundo Deportes, Peacock TV, Paramount Plus, ViX Premium, Win Sports, TiGo Sports y FS1. (VIDEO DE SELECCIÓN COLOMBIA EN X DE @FCFSeleccionCol)