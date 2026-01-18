La jornada 20 de LaLiga 2025/26 presenta un duelo de alto voltaje este domingo 18 de enero, cuando Real Sociedad y Barcelona se midan en el siempre exigente Estadio de Anoeta. El encuentro, programado para las 17:00 horas en Argentina y 15:00 en Perú y Ecuador, reúne a dos equipos con aspiraciones importantes en el torneo y con estilos que suelen regalar partidos abiertos y de buen fútbol.

El conjunto donostiarra llega a este choque con sensaciones encontradas. En su última presentación por LaLiga logró un valioso triunfo 2-1 como visitante ante Getafe, resultado que le permitió mantenerse en la pelea por puestos europeos. Sin embargo, en la Copa del Rey sufrió un golpe inesperado al caer 2-1 frente a Osasuna en Anoeta, una derrota que dejó dudas y que obliga al equipo de Imanol Alguacil a reaccionar rápidamente ante un rival de máxima exigencia como el Barcelona.

Del lado blaugrana, el panorama es mucho más alentador. El Barcelona lidera la clasificación y llega reforzado anímicamente tras conquistar la Supercopa de España con una victoria 3-2 sobre el Real Madrid en Yeda. El antecedente más reciente entre ambos equipos también favorece a los catalanes: el 28 de septiembre de 2025 se impusieron 2-1 en Montjuic con goles de Jules Koundé y Robert Lewandowski, mientras que Álvaro Odriozola descontó para los vascos.

¿Dónde ver el partido Barcelona vs. Real Sociedad EN VIVO?

El partido Barcelona vs. Real Sociedad por la fecha 20 de LaLiga EA Sports 2025-26 será transmitido a través de DSports, el canal deportivo de DIRECTV , y también estará disponible en streaming a través de DGO (DIRECTV GO).

Ambas opciones ofrecen cobertura completa del partido con previa, comentarios y análisis desde el estadio. Si cuentas con un servicio activo de DIRECTV, podrás acceder a DSports desde tu televisor o ver el encuentro en cualquier dispositivo con conexión a Internet mediante la app o la web de DGO.

¿Cómo ver DSports en DIRECTV?

Para ver el partido Barcelona vs. Real Sociedad por DSports, debes tener un paquete activo de DIRECTV que incluya dicho canal dentro de su programación. Solo necesitas:

Encender tu decodificador y buscar el canal DSports (generalmente ubicado en la señal 610 en la guía).

Sintonizarlo a la hora correspondiente de tu país.

Si no tienes el canal disponible, puedes actualizar tu plan o comunicarte con el servicio al cliente de DIRECTV para incluirlo.

¿Cómo ver DGO online?

Si prefieres seguir el encuentro por Internet, la opción es DGO, la plataforma digital de DIRECTV. Para acceder:

Ingresa a la web o aplicación de DGO desde tu celular, tablet, laptop o smart TV.

Inicia sesión con tu cuenta de DIRECTV o crea un perfil si aún no estás registrado.

Asegúrate de tener un plan que incluya el canal DSports.

Busca el evento en vivo y dale 'play' para verlo EN VIVO desde cualquier lugar.

Ten en cuenta que DGO permite ver transmisiones simultáneas en varios dispositivos y cuenta con calidad de imagen HD y opción de control de reproducción en vivo.

Horario, TV y dónde ver en vivo el Barcelona vs. Real Sociedad por LaLiga de España

Fecha : Domingo 18 de enero 2026

: Domingo 18 de enero 2026 Partido : Barcelona vs. Real Sociedad

: Barcelona vs. Real Sociedad Hora : 3:00 p.m. ET / 12.00 p.m. PT (USA); 3:00 p.m. (PER/COL/ECU); 5:00 p.m. (ARG/CHI)

: 3:00 p.m. ET / 12.00 p.m. PT (USA); 3:00 p.m. (PER/COL/ECU); 5:00 p.m. (ARG/CHI) Canal : DSports (DIRECTV)

: DSports (DIRECTV) Streaming: DGO (DIRECTV GO)