El buen fútbol continúa este domingo 18 de enero, pues hoy, en el Estadio de Anoeta, chocarán el FC Barcelona y la Real Sociedad por la Fecha 20 de LaLiga. El encuentro es imperdible. Es por eso que en esta nota te indicaré a qué hora comenzará el duelo y qué canales transmitirán el mismo EN VIVO y EN DIRECTO.

Pero antes de ir de lleno a lo que motivó la creación de este artículo es importante que tengas en cuenta que el cuadro azulgrana llega al enfrentamiento tras haber obtenido victorias muy importantes: una de ellas fue en la final de la Supercopa de España (3-2 ante el Real Madrid) y la otra fue en los octavos de final de la Copa del Rey (2-0 frente al Racing de Santander). Precisamente, en esta última competición y misma instancia, la Real Sociedad también obtuvo un triunfo muy bueno: fue ante el Osasuna (4-3 en penales tras igualar 2-2). A raíz de cómo acabaron los partidos mencionados, el partido de este domingo 18 de enero ha generado mucha expectativa.

El partido FC Barcelona vs. Real Sociedad por LaLiga promete ser intenso de principio a fin. (Foto: Composición Gestión Mix)

¿A qué hora ver EN VIVO el FC Barcelona vs. Real Sociedad en distintos países del mundo?

Para que no te pierdas el juego FC Barcelona vs. Real Sociedad por LaLiga este domingo 18 de enero, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

Estados Unidos (ET): 3:00 pm

Estados Unidos (CT): 2:00 pm

Estados Unidos (MT): 1:00 pm

Estados Unidos (PT): 12:00 pm

España: 9:00 pm

México (CDMX): 2:00 pm

Puerto Rico: 4:00 pm

República Dominicana: 4:00 pm

Panamá: 3:00 pm

Costa Rica: 2:00 pm

El Salvador: 2:00 pm

Guatemala: 2:00 pm

Honduras: 2:00 pm

Nicaragua: 2:00 pm

Argentina: 5:00 pm

Brasil (Brasilia): 5:00 pm

Uruguay: 5:00 pm

Chile (Santiago): 5:00 pm

Paraguay: 5:00 pm

Bolivia: 4:00 pm

Venezuela: 4:00 pm

Ecuador: 3:00 pm

Perú: 3:00 pm

Colombia: 3:00 pm

¿Qué canal transmite EN VIVO el FC Barcelona vs. Real Sociedad?

Este 3 de enero de 2026 se podrá ver el FC Barcelona vs. Real Sociedad por la Fecha 20 de LaLiga a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.

Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN Select, ESPN App, fuboTV

España: DAZN Spain, DAZN LaLiga, DAZN LaLiga 2, Movistar+, LaLiga TV Bar HD

México: SKY Sports México, SKY+

Francia: beIN Sports 2, beIN SPORTS CONNECT, Free, myCANAL

Alemania: DAZN Deutschland, DAZN1 Germany, Sky Go

Argentina: ESPN Argentina, Disney+ Premium Argentina

Brasil: Disney+ Premium Brazil

Perú: ESPN Colombia, Disney+ Premium Chile

Ecuador: ESPN Colombia, Disney+ Premium Sur

Chile: ESPN Chile, Disney+ Premium Chile

Colombia: ESPN Colombia, Disney+ Premium Sur

Uruguay: ESPN Colombia, Disney+ Premium Argentina

Venezuela: ESPN Colombia, Disney+ Premium Sur

Bolivia: ESPN Colombia, Disney+ Premium Chile

Puerto Rico: ESPN Deportes, NAICOM

Honduras: Sky Sports Norte

República Dominicana: Sky Sports Norte

Nicaragua: Sky Sports Norte

Panamá: Bluu, Rush Sports 2, Sky Sports Norte

Costa Rica: Sky Sports Norte

El Salvador: Sky Sports Norte