Andy Ruiz Jr. vuelve este viernes 4 de septiembre al cuadrilátero para enfrentarse a Damian Knyba en el Prudential Center de Newark, Nueva Jersey. El excampeón mundial de los pesos pesados encabezará la tercera edición de The Fight, la serie mensual de boxeo de TNT Sports y DAZN, en su regreso a la actividad después de una pausa de dos años.

La cartelera principal comenzará a las 8:00 p. m. ET en Estados Unidos, mientras que la señal internacional estará disponible a través de DAZN. En territorio estadounidense, TNT y truTV también transmitirán la función.

Si quieres seguir el combate desde una Smart TV, computadora, teléfono móvil, tablet u otro dispositivo compatible, aquí encontrarás las opciones de transmisión, los planes disponibles, los horarios por país y los principales datos de la pelea.

¿Cómo ver DAZN PPV EN VIVO, Andy Ruiz vs. Damian Knyba?

Hay una diferencia importante entre una suscripción a DAZN y un evento PPV. No todos los contenidos de la plataforma se cobran como pago por evento y, de acuerdo con la programación oficial, la pelea de Ruiz y Knyba forma parte de The Fight, una serie que se transmite en DAZN. En Estados Unidos, además, la función tendrá emisión por TNT y truTV.

Por eso, quienes quieran ver esta cartelera deben comprobar la modalidad de acceso disponible en su mercado. Una suscripción al servicio permite acceder a la programación incluida en el plan contratado, mientras que los eventos que DAZN comercializa específicamente como PPV requieren una compra independiente, salvo que estén incluidos en un plan que contemple ese beneficio.

La plataforma señala que su nivel Ultimate incluye un mínimo de 12 eventos PPV al año, además de más de 185 noches de boxeo. Esto significa que suscripción y pago por evento no son necesariamente la misma modalidad de acceso.

¿Cuánto cuesta DAZN?

El precio depende del territorio y del plan contratado. Para evitar confusiones, estas son las tarifas correspondientes al nivel Ultimate proporcionadas por DAZN:

Mercado Precio mensual Precio anual Estados Unidos US$44.99 US$449.99 Reino Unido / Irlanda £24.99 £249.99 Australia / Nueva Zelanda US$39.99 US$399.99 Resto del mundo* US$19.99 US$199.99

*Los precios y las condiciones pueden variar según el territorio. El importe puede mostrarse en moneda local.

El nivel Ultimate incluye un mínimo de 12 eventos de pago por visión al año, además del acceso a la programación habitual de deportes de combate. Por su parte, cuando un evento se ofrece como PPV independiente, el precio se determina de acuerdo con la pelea y el mercado.

Como referencia general, DAZN señala tarifas de hasta US$69.99 en Estados Unidos y Canadá, £24.99 en Reino Unido y €19.99 en Europa para eventos PPV. Estos valores son referencias de otros eventos y no deben presentarse como el precio específico de Ruiz vs. Knyba.

Horarios de la cartelera de Andy Ruiz vs. Damian Knyba

La siguiente tabla toma como referencia las 8:00 p. m. ET anunciadas para el comienzo de la cartelera principal. La hora de Ruiz vs. Knyba es solamente estimativa, ya que no existe un horario oficial de ringwalks.

País / zona Inicio de cartelera Pelea estelar estimada Estados Unidos (ET) 8:00 p. m. 10:15-11:00 p. m. Estados Unidos (CT) 7:00 p. m. 9:15-10:00 p. m. Estados Unidos (MT) 6:00 p. m. 8:15-9:00 p. m. Estados Unidos (PT) 5:00 p. m. 7:15-8:00 p. m. México 6:00 p. m. 8:15-9:00 p. m. Canadá (ET) 8:00 p. m. 10:15-11:00 p. m. Canadá (PT) 5:00 p. m. 7:15-8:00 p. m. Puerto Rico 8:00 p. m. 10:15-11:00 p. m. República Dominicana 8:00 p. m. 10:15-11:00 p. m. Venezuela 8:00 p. m. 10:15-11:00 p. m. Bolivia 8:00 p. m. 10:15-11:00 p. m. Chile 8:00 p. m. 10:15-11:00 p. m. Perú 7:00 p. m. 9:15-10:00 p. m. Colombia 7:00 p. m. 9:15-10:00 p. m. Ecuador 7:00 p. m. 9:15-10:00 p. m. Panamá 7:00 p. m. 9:15-10:00 p. m. Argentina 9:00 p. m. 11:15 p. m.-12:00 a. m. Brasil 9:00 p. m. 11:15 p. m.-12:00 a. m. Uruguay 9:00 p. m. 11:15 p. m.-12:00 a. m. Paraguay 9:00 p. m. 11:15 p. m.-12:00 a. m. El Salvador 6:00 p. m. 8:15-9:00 p. m. Nicaragua 6:00 p. m. 8:15-9:00 p. m. Honduras 6:00 p. m. 8:15-9:00 p. m. Guatemala 6:00 p. m. 8:15-9:00 p. m. España 2:00 a. m. sábado 4:15-5:00 a. m. sábado Reino Unido 1:00 a. m. sábado 3:15-4:00 a. m. sábado Irlanda 1:00 a. m. sábado 3:15-4:00 a. m. sábado Alemania 2:00 a. m. sábado 4:15-5:00 a. m. sábado

Nota: los ringwalks no tienen una hora oficial confirmada. La estimación puede cambiar dependiendo de la duración de los combates anteriores.

¿En qué dispositivos puedo ver la pelea?

El servicio puede utilizarse desde distintos equipos conectados a internet, siempre que sean compatibles con la aplicación o el navegador.

Entre las principales opciones se encuentran:

Smart TV

Amazon Fire TV y Fire Stick

Apple TV

Android TV

Google TV

Chromecast

Roku

Teléfonos móviles

Tabletas

Computadoras mediante navegador web

Consolas de videojuegos compatibles

Para acceder, basta con descargar la aplicación correspondiente, iniciar sesión o crear una cuenta y comprobar la disponibilidad de la función en el mercado correspondiente.

Además del boxeo en directo, la plataforma ofrece contenido bajo demanda, como combates clásicos, documentales, entrevistas, ruedas de prensa, pesajes, entrenamientos abiertos, reportajes y programas relacionados con los deportes de combate.

Cartelera de Andy Ruiz vs. Damian Knyba

La función de Newark tendrá como combate principal el duelo entre ambos pesos pesados:

Andy Ruiz Jr. vs. Damian Knyba, 12 rounds, peso pesado

Vito Mielnicki Jr. vs. Austin “Ammo” Williams, peso mediano

Alan Chaves vs. Eridson Garcia, peso ligero

Zaquin Moses vs. Angel Antonio Contreras, peso superpluma

La pelea de Ruiz y Knyba cerrará la jornada y su horario dependerá del desarrollo de los enfrentamientos anteriores.

Horario, TV y dónde ver EN VIVO la pelea de Andy Ruiz vs. Damian Knyba por boxeo en Nueva Jersey

Ficha Evento estelar Pelea Andy Ruiz Jr. vs. Damian Knyba Categoría Peso pesado Rounds 12 Título en juego Ninguno Fecha Viernes 4 de septiembre de 2026 Sede Prudential Center Ciudad Newark, Nueva Jersey Inicio de cartelera 8:00 p. m. ET / 5:00 p. m. PT Hora estimada del combate 10:15-11:00 p. m. ET TV en Estados Unidos TNT / truTV Streaming en Estados Unidos DAZN Streaming en México DAZN Streaming en España DAZN Récord de Andy Ruiz 35-2-1, 22 KO Récord de Damian Knyba 17-1, 11 KO