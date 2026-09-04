Todo listo para un nuevo combate interesante en la categoría de peso pesado. Este viernes 4 de septiembre, no te pierdas la pelea de Andy Ruiz vs. Damian Knyba, evento que se llevará a cabo en el Prudential Center de Newark, New Jersey y en donde no habrá ningún cinturón en juego. El boxeador mexicano vuelve al cuadrilátero y quiere imponerse ante el polaco de 30 años, que solo cuenta con una derrota en su récord como profesional. Aquí te dejo con los canales y horarios para ver la pelea de Andy Ruiz vs. Damian Knyba desde Estados Unidos, México y España.
¿Qué canal transmite pelea Andy Ruiz vs. Damian Knyba EN VIVO?
En México, la cartelera de Andy Ruiz Jr. vs. Damian Knyba comenzará este viernes 4 de septiembre a las 6:00 p. m. (CDMX) y podrá verse por DAZN. El combate estelar está previsto aproximadamente entre las 8:30 y 9:00 p. m., aunque podría retrasarse por las peleas anteriores.
En Estados Unidos, la transmisión estará disponible por TNT, truTV y DAZN. La cartelera comenzará a las 8:00 p. m. ET / 5:00 p. m. PT, mientras que el ingreso al ring de Ruiz y Knyba se estima entre las 10:15 y 11:00 p. m. ET.
En España, los aficionados podrán seguir la pelea mediante DAZN España. La cartelera se podrá ver desde la madrugada del sábado 5 de septiembre, mientras que el combate principal está programado aproximadamente para las 3:00 a. m. (hora peninsular).
Andy Ruiz vs. Damian Knyba: horarios y canales en el mundo
|País / región
|Hora estimada de Ruiz vs. Knyba
|Canal / plataforma
|Argentina
|11:45 p. m. – 12:00 a. m.
|ESPN 4 / Disney+ Premium / DAZN
|Chile
|11:45 p. m. – 12:00 a. m.
|ESPN 4 / Disney+ Premium / DAZN
|Colombia
|9:45 – 10:00 p. m.
|ESPN 4 / Disney+ Premium / DAZN
|Ecuador
|9:45 – 10:00 p. m.
|ESPN 4 / Disney+ Premium / DAZN
|Centroamérica
|8:45 – 9:00 p. m.
|ESPN 5 / Disney+ Premium / DAZN
|Paraguay
|11:45 p. m. – 12:00 a. m.
|ESPN 4 / Disney+ Premium / DAZN
|Perú
|9:45 – 10:00 p. m.
|ESPN 4 / Disney+ Premium
|Uruguay
|11:45 p. m. – 12:00 a. m.
|ESPN 4 / Disney+ Premium / DAZN
|Venezuela
|10:45 – 11:00 p. m.
|ESPN 4 / Disney+ Premium / DAZN
Cartelera completa de Andy Ruiz vs. Damian Knyba
|Pelea
|División
|Título / condición
|Andy Ruiz Jr. vs. Damian Knyba
|Peso pesado
|Combate estelar – 12 rounds
|Vito Mielnicki Jr. vs. Austin “Ammo” Williams
|Peso mediano
|Título WBO Global – 12 rounds
|Alan Chaves vs. Eridson Garcia
|Peso ligero
|Título WBO Latino – 10 rounds
|Dennis Thompson vs. Jose Casillas
|Peso supergallo
|Combate a 10 rounds
|Zaquin Moses vs. Angel Antonio Contreras
|Peso superpluma
|Combate a 8 rounds
|Kahshad Elliott vs. Jean Pierre Valencia
|Peso mediano
|Combate a 8 rounds
|Brooke Mullen vs. Bria Miller
|Peso wélter
|Combate a 8 rounds
|Jordan Simpson vs. Michael McDonald
|Peso mediano
|Debut de Simpson