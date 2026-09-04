Andy Ruiz Jr. vs. Damian Knyba se perfila como una de las peleas más esperadas de la cartelera de boxeo de este viernes 4 de septiembre. El excampeón mundial de los pesos pesados regresará al ring para enfrentar al invicto polaco Damian Knyba en el Prudential Center de Newark, Nueva Jersey , en un combate clave para medir sus opciones de volver a la élite de la división reina. La transmisión para América Latina estará disponible por ESPN en TV paga y Disney+ vía streaming, mientras que ESPN Deportes contempla la señal para México y otros mercados de la región, según la programación local.

¿Dónde ver ESPN EN VIVO la pelea Andy Ruiz vs. Damian Knyba por TV y Streaming Online?

La pelea Andy Ruiz Jr. vs. Damian Knyba se disputa este viernes 4 de septiembre en el Prudential Center de Newark, Nueva Jersey. Para la audiencia de América Latina, ESPN figura como señal de TV paga y Disney+ como alternativa de streaming; no obstante, ESPN Deportes indica que también está disponible por Disney+ en México y Latinoamérica.

País o mercado TV de paga Streaming Hora de inicio de la cartelera principal* Alternativa oficial México ESPN Disney+ 6:00 p. m. CDMX DAZN Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica ESPN, según operador local Disney+ 6:00 p. m. DAZN Panamá ESPN, según operador local Disney+ 7:00 p. m. DAZN Colombia ESPN, según operador local Disney+ 7:00 p. m. DAZN Ecuador ESPN, según operador local Disney+ 7:00 p. m. DAZN Perú ESPN, según operador local Disney+ 7:00 p. m. DAZN Venezuela, Bolivia, Paraguay y República Dominicana ESPN, según operador local Disney+ 8:00 p. m. aprox. DAZN Argentina, Chile y Uruguay ESPN, según operador local Disney+ 9:00 p. m. DAZN Brasil Consultar disponibilidad local de ESPN Consultar Disney+ local 9:00 p. m. aprox. DAZN Estados Unidos No por ESPN No por Disney+ 8:00 p. m. ET TNT, truTV y DAZN Resto del mundo No aplica ESPN como señal confirmada No aplica Disney+ como señal confirmada Según huso horario DAZN

Para quienes estén en México y América Latina, la vía más práctica es revisar su paquete de televisión por suscripción para confirmar que incluya ESPN y, si desean verlo online, acceder mediante Disney+ con un plan que contemple los contenidos deportivos de ESPN. En algunos mercados, la disponibilidad concreta de ESPN y de eventos en Disney+ puede variar por el operador, la suscripción y los derechos locales.