El Real Madrid de José Mourinho buscará mantener su invicto en LaLiga EA Sports 2026-27 cuando visite al Real Betis este viernes 4 de septiembre desde las 15:00 horas ET / 21:00 hora peninsular por la cuarta jornada del torneo español, en el Estadio La Cartuja de Sevilla . Revisa dónde mirar el partido Real Madrid vs. Betis con esta práctica guía de canales de TV y streaming online en México, Estados Unidos, España y el resto del mundo.

El conjunto blanco llega a la casa de los heliopolitanos con un puntaje perfecto (9 puntos de 9 posibles) tras encadenar dos goleadas consecutivas en el Santiago Bernabéu (4-1 ante la Real Sociedad y 4-0 al Málaga) y posicionándose en el segundo lugar de la tabla solo por detrás del FC Barcelona por diferencia de goles.

La escuadra de Manuel Pellegrini se ubica en el séptimo puesto con 6 unidades. Tras comenzar con buen pie venciendo a la Real Sociedad y al Valencia, los béticos sufrieron un duro tropiezo la jornada pasada al caer goleados 5-2 frente al Levante e intentarán levantar cabeza ante su afición.

Conoce los horarios y canales de TV para ver el partido entre Real Madrid vs. Real Betis por la jornada 4 de LaLiga 2026-206 desde La Cartuja. (Foto: Composición Mag)

¿A qué hora ver el partido Real Madrid vs. Betis por LaLiga 2026-27 HOY 4 de septiembre?

El Real Madrid vs. Betis se juega el viernes 4 de septiembre de 2026, por la jornada 4 de LaLiga EA Sports , en el Estadio La Cartuja de Sevilla. El pitazo inicial está programado para las 21:00 en España peninsular (19:00 GMT).

País / región Hora Día España (peninsular) 21:00 Viernes, 4 de septiembre Islas Canarias 20:00 Viernes, 4 de septiembre Reino Unido 20:00 Viernes, 4 de septiembre Portugal 20:00 Viernes, 4 de septiembre Perú 14:00 Viernes, 4 de septiembre Colombia 14:00 Viernes, 4 de septiembre Ecuador 14:00 Viernes, 4 de septiembre Panamá 14:00 Viernes, 4 de septiembre México (CDMX) 13:00 Viernes, 4 de septiembre Costa Rica 13:00 Viernes, 4 de septiembre Guatemala 13:00 Viernes, 4 de septiembre El Salvador 13:00 Viernes, 4 de septiembre Honduras 13:00 Viernes, 4 de septiembre Nicaragua 13:00 Viernes, 4 de septiembre Venezuela 15:00 Viernes, 4 de septiembre Bolivia 15:00 Viernes, 4 de septiembre República Dominicana 15:00 Viernes, 4 de septiembre Paraguay 15:00 Viernes, 4 de septiembre Chile 16:00 Viernes, 4 de septiembre Argentina 16:00 Viernes, 4 de septiembre Uruguay 16:00 Viernes, 4 de septiembre Brasil (Brasilia/São Paulo/Río) 16:00 Viernes, 4 de septiembre Estados Unidos (Este) 15:00 Viernes, 4 de septiembre Estados Unidos (Central) 14:00 Viernes, 4 de septiembre Estados Unidos (Montaña) 13:00 Viernes, 4 de septiembre Estados Unidos (Pacífico) 12:00 Viernes, 4 de septiembre

Para el público de Perú, Colombia, Ecuador y Panamá, el encuentro comenzará a las 2:00 p. m.. En México y Centroamérica se verá desde la 1:00 p. m., mientras que en Argentina, Uruguay, Chile y gran parte de Brasil arrancará a las 4:00 p. m.

El duelo corresponde a la cuarta jornada de LaLiga 2026-27 y enfrentará al Real Betis, como local, con el Real Madrid en el Estadio La Cartuja de Sevilla. La programación oficial de LaLiga sitúa el partido a las 21:00 de España; en territorio español figura con emisión por Movistar+, LaLiga TV Bar HD y M+ LALIGA TV.

Conoce los canales de TV abierta, cable y streaming online para ver el partido entre Real Betis vs. Real Madrid en vivo por la jornada 4 de LaLiga desde La Cartuja. (Foto: Composición Mag)

¿Qué canal transmite RCD Espanyol - Real Madrid EN VIVO y EN DIRECTO ONLINE?

El Real Madrid vs. Betis se juega el viernes 4 de septiembre de 2026, por la jornada 4 de LaLiga EA Sports, en el Estadio La Cartuja. El horario programado es 21:00 en España peninsular; en Perú y gran parte de Sudamérica comienza a las 14:00.

País o región TV / señal oficial Streaming online Argentina ESPN Argentina Disney+ Premium Argentina Bolivia ESPN Colombia Disney+ Premium Chile Brasil — CazéTV / YouTube Chile ESPN Chile Disney+ Premium Chile Colombia ESPN Colombia Disney+ Premium Sur Ecuador ESPN Colombia Disney+ Premium Sur Paraguay ESPN Colombia Disney+ Premium Argentina Perú ESPN Colombia Disney+ Premium Chile Uruguay ESPN Colombia Disney+ Premium Argentina Venezuela ESPN Colombia Disney+ Premium Sur, inter México Sky Sports Mexico Sky+, izzi Centroamérica Sky Sports Norte ViX Estados Unidos ESPN Deportes ESPN+, fuboTV, ESPN App Puerto Rico ESPN Deportes NAICOM Canadá TSN5 TSN Premium España LaLiga TV Bar HD, M+ LALIGA TV Movistar+ Reino Unido Premier Sports 1 Premier Sports Player Irlanda Premier Sports Premier Sports Player Francia DAZN France Disney+ Premium Alemania DAZN Deutschland, DAZN2 Germany — Italia DAZN Italia — Bélgica DAZN Belgium, DAZN2 Belgium — Portugal DAZN Portugal, DAZN1 Portugal — Bosnia y Herzegovina Moja TV, Arena Sport 3P Arena Cloud Serbia Arena 2 Premium Arena Cloud Hungría Spíler 2 TV2 Play Premium Países Bajos Ziggo Sport 2 Ziggo Go Turquía Idman TV, S Sport S Sport+, Disney+ Premium Turkey China — Migu Japón — DAZN Japan, U-NEXT Corea del Sur — Coupang Play India — FanCode Malasia beIN Sports Malaysia beIN Sports Connect Malaysia, sooka Australia beIN Sports 2 beIN Sports Connect Nueva Zelanda — beIN Sports Connect New Zealand

En Perú, la transmisión oficial estará disponible mediante ESPN en televisión de paga y Disney+ Premium en streaming. El encuentro está previsto para las 14:00 horas, considerando el horario de inicio de 21:00 en España. La cobertura de ESPN/Disney+ Premium también aplica para Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Uruguay y Venezuela.

En España, el Betis–Real Madrid será emitido por Movistar+ y M+ LALIGA TV. Los bares y locales autorizados pueden seguirlo a través de LaLiga TV Bar HD.

En Estados Unidos, la cobertura incluye ESPN Deportes y las plataformas de ESPN; también puede aparecer en ESPN Select o en fuboTV según el plan contratado. En Canadá, las opciones indicadas son TSN5, con señal online mediante TNS Premium.

Real Madrid vs. Betis se enfrentan por LaLiga. (Video: Real Madrid)