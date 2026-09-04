El Real Madrid de José Mourinho buscará mantener su invicto en LaLiga EA Sports 2026-27 cuando visite al Real Betis este viernes 4 de septiembre desde las 15:00 horas ET / 21:00 hora peninsular por la cuarta jornada del torneo español, en el Estadio La Cartuja de Sevilla. Revisa dónde mirar el partido Real Madrid vs. Betis con esta práctica guía de canales de TV y streaming online en México, Estados Unidos, España y el resto del mundo.
El conjunto blanco llega a la casa de los heliopolitanos con un puntaje perfecto (9 puntos de 9 posibles) tras encadenar dos goleadas consecutivas en el Santiago Bernabéu (4-1 ante la Real Sociedad y 4-0 al Málaga) y posicionándose en el segundo lugar de la tabla solo por detrás del FC Barcelona por diferencia de goles.
La escuadra de Manuel Pellegrini se ubica en el séptimo puesto con 6 unidades. Tras comenzar con buen pie venciendo a la Real Sociedad y al Valencia, los béticos sufrieron un duro tropiezo la jornada pasada al caer goleados 5-2 frente al Levante e intentarán levantar cabeza ante su afición.
¿A qué hora ver el partido Real Madrid vs. Betis por LaLiga 2026-27 HOY 4 de septiembre?
El Real Madrid vs. Betis se juega el viernes 4 de septiembre de 2026, por la jornada 4 de LaLiga EA Sports, en el Estadio La Cartuja de Sevilla. El pitazo inicial está programado para las 21:00 en España peninsular (19:00 GMT).
|País / región
|Hora
|Día
|España (peninsular)
|21:00
|Viernes, 4 de septiembre
|Islas Canarias
|20:00
|Viernes, 4 de septiembre
|Reino Unido
|20:00
|Viernes, 4 de septiembre
|Portugal
|20:00
|Viernes, 4 de septiembre
|Perú
|14:00
|Viernes, 4 de septiembre
|Colombia
|14:00
|Viernes, 4 de septiembre
|Ecuador
|14:00
|Viernes, 4 de septiembre
|Panamá
|14:00
|Viernes, 4 de septiembre
|México (CDMX)
|13:00
|Viernes, 4 de septiembre
|Costa Rica
|13:00
|Viernes, 4 de septiembre
|Guatemala
|13:00
|Viernes, 4 de septiembre
|El Salvador
|13:00
|Viernes, 4 de septiembre
|Honduras
|13:00
|Viernes, 4 de septiembre
|Nicaragua
|13:00
|Viernes, 4 de septiembre
|Venezuela
|15:00
|Viernes, 4 de septiembre
|Bolivia
|15:00
|Viernes, 4 de septiembre
|República Dominicana
|15:00
|Viernes, 4 de septiembre
|Paraguay
|15:00
|Viernes, 4 de septiembre
|Chile
|16:00
|Viernes, 4 de septiembre
|Argentina
|16:00
|Viernes, 4 de septiembre
|Uruguay
|16:00
|Viernes, 4 de septiembre
|Brasil (Brasilia/São Paulo/Río)
|16:00
|Viernes, 4 de septiembre
|Estados Unidos (Este)
|15:00
|Viernes, 4 de septiembre
|Estados Unidos (Central)
|14:00
|Viernes, 4 de septiembre
|Estados Unidos (Montaña)
|13:00
|Viernes, 4 de septiembre
|Estados Unidos (Pacífico)
|12:00
|Viernes, 4 de septiembre
Para el público de Perú, Colombia, Ecuador y Panamá, el encuentro comenzará a las 2:00 p. m.. En México y Centroamérica se verá desde la 1:00 p. m., mientras que en Argentina, Uruguay, Chile y gran parte de Brasil arrancará a las 4:00 p. m.
El duelo corresponde a la cuarta jornada de LaLiga 2026-27 y enfrentará al Real Betis, como local, con el Real Madrid en el Estadio La Cartuja de Sevilla. La programación oficial de LaLiga sitúa el partido a las 21:00 de España; en territorio español figura con emisión por Movistar+, LaLiga TV Bar HD y M+ LALIGA TV.
¿Qué canal transmite RCD Espanyol - Real Madrid EN VIVO y EN DIRECTO ONLINE?
El Real Madrid vs. Betis se juega el viernes 4 de septiembre de 2026, por la jornada 4 de LaLiga EA Sports, en el Estadio La Cartuja. El horario programado es 21:00 en España peninsular; en Perú y gran parte de Sudamérica comienza a las 14:00.
|País o región
|TV / señal oficial
|Streaming online
|Argentina
|ESPN Argentina
|Disney+ Premium Argentina
|Bolivia
|ESPN Colombia
|Disney+ Premium Chile
|Brasil
|—
|CazéTV / YouTube
|Chile
|ESPN Chile
|Disney+ Premium Chile
|Colombia
|ESPN Colombia
|Disney+ Premium Sur
|Ecuador
|ESPN Colombia
|Disney+ Premium Sur
|Paraguay
|ESPN Colombia
|Disney+ Premium Argentina
|Perú
|ESPN Colombia
|Disney+ Premium Chile
|Uruguay
|ESPN Colombia
|Disney+ Premium Argentina
|Venezuela
|ESPN Colombia
|Disney+ Premium Sur, inter
|México
|Sky Sports Mexico
|Sky+, izzi
|Centroamérica
|Sky Sports Norte
|ViX
|Estados Unidos
|ESPN Deportes
|ESPN+, fuboTV, ESPN App
|Puerto Rico
|ESPN Deportes
|NAICOM
|Canadá
|TSN5
|TSN Premium
|España
|LaLiga TV Bar HD, M+ LALIGA TV
|Movistar+
|Reino Unido
|Premier Sports 1
|Premier Sports Player
|Irlanda
|Premier Sports
|Premier Sports Player
|Francia
|DAZN France
|Disney+ Premium
|Alemania
|DAZN Deutschland, DAZN2 Germany
|—
|Italia
|DAZN Italia
|—
|Bélgica
|DAZN Belgium, DAZN2 Belgium
|—
|Portugal
|DAZN Portugal, DAZN1 Portugal
|—
|Bosnia y Herzegovina
|Moja TV, Arena Sport 3P
|Arena Cloud
|Serbia
|Arena 2 Premium
|Arena Cloud
|Hungría
|Spíler 2
|TV2 Play Premium
|Países Bajos
|Ziggo Sport 2
|Ziggo Go
|Turquía
|Idman TV, S Sport
|S Sport+, Disney+ Premium Turkey
|China
|—
|Migu
|Japón
|—
|DAZN Japan, U-NEXT
|Corea del Sur
|—
|Coupang Play
|India
|—
|FanCode
|Malasia
|beIN Sports Malaysia
|beIN Sports Connect Malaysia, sooka
|Australia
|beIN Sports 2
|beIN Sports Connect
|Nueva Zelanda
|—
|beIN Sports Connect New Zealand
En Perú, la transmisión oficial estará disponible mediante ESPN en televisión de paga y Disney+ Premium en streaming. El encuentro está previsto para las 14:00 horas, considerando el horario de inicio de 21:00 en España. La cobertura de ESPN/Disney+ Premium también aplica para Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Uruguay y Venezuela.
En España, el Betis–Real Madrid será emitido por Movistar+ y M+ LALIGA TV. Los bares y locales autorizados pueden seguirlo a través de LaLiga TV Bar HD.
En Estados Unidos, la cobertura incluye ESPN Deportes y las plataformas de ESPN; también puede aparecer en ESPN Select o en fuboTV según el plan contratado. En Canadá, las opciones indicadas son TSN5, con señal online mediante TNS Premium.