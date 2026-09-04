Real Madrid y Real Betis se enfrentan este viernes 4 de septiembre por la jornada 4 de LaLiga EA Sports en el Estadio La Cartuja, a las 2:00 p.m. en Perú, Colombia y Ecuador; 3:00 p.m. de Chile, Bolivia y Venezuela; 4:00 p.m. de Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil. El equipo de José Mourinho está dando la hora en el campeonato, demostrando una idea de juego y un equipo comprometido con el entrenador portugués.

Mourinho quiere un equipo solidario. Mbappé y Vinicius son sus principales figuras. Jude Bellingham se está consolidando como el eje principal y Bernardo Silva es el encargado de brindar el equilibrio. Arda Güler también está respondiendo positivamente a la confianza del entrenador merengue.

Conoce los canales de TV abierta, cable y streaming online para ver el partido entre Real Betis vs. Real Madrid en vivo por la jornada 4 de LaLiga desde La Cartuja. (Foto: Composición Mag)

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