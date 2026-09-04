Real Madrid CF y Real Betis Balompié se verán las caras este viernes 4 de septiembre en el Estadio La Cartuja de Sevilla por la Jornada 4 de LaLiga EA Sports 2026/27 . El partido se jugará desde las 16:00 horas en Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay; 15:00 en Bolivia, Chile y Venezuela; y 14:00 en Ecuador, Colombia y Perú. El público mexicano podrá seguir el partido Real Madrid vs. Betis por la señal oficial de SKY Sports por televisión y streaming online desde cualquier plataforma digital.

Desde que José Mourinho tomó las riendas del equipo tras el Mundial 2026, los merengues han tenido un arranque con puntaje perfecto (9 puntos de 9 posibles) tras encadenar aplastantes triunfos y quieren seguir sumando puntos para alejarse en el liderato de la tabla del torneo español de su archirrival FC Barcelona en la pelea por el título. Los heliopolitanos de Manuel Pellegrini, por su parte, vienen de caer goleados 5-2 frente al levante e intentarán retomar la senda de la victoria ante su afición.

Señal de ESPN Deportes y ESPN+ para ver Real Madrid vs. Real Betis EN VIVO desde Estados Unidos, este viernes 4 de septiembre, por la Jornada 4 de LaLiga. (Foto: Imagen creada por Depor utilizando la IA de Gemini)

¿Cómo ver EN VIVO Real Madrid vs. Betis por LaLiga vía SKY Sports en México?

En México podrás ver el Real Madrid vs. Betis por la Jornada 4 de LaLiga EA Sports 2026/27 a través de la señal de SKY Sports. Para ello, necesitas contar con un paquete activo de SKY México que incluya los canales deportivos.

¿Cómo ver EN VIVO Real Madrid vs. Betis por LaLiga vía SKY Plus?

Ten en cuenta que es posible ver el Real Madrid vs. Betis por la Fecha 4 de LaLiga EA Sports 2026-27 desde cualquier dispositivo con la aplicación SKY Plus (antes Sky Go). Solo debes descargarla en tu tablet, Smart TV o teléfono. De esta manera, podrás disfrutar del encuentro de manera online, en vivo y sin interrupciones.

Una vez que ya cuentes con la app de SKY Plus instalada, inicia sesión con tu cuenta de SKY (la misma que utilizas para la televisión), anda al apartado de deportes o eventos en vivo y selecciona SKY Sports cuando esté activo.

Recuerda que también puedes acceder desde un navegador web en tu computadora, ya que SKY Plus permite la visualización vía escritorio.

Conoce los horarios y canales de TV para ver el partido entre Real Madrid vs. Real Betis por la jornada 4 de LaLiga 2026-206 desde La Cartuja. (Foto: Composición Mag)

Real Madrid vs. Betis: datos del partido de LaLiga

Partido : Real Madrid vs. Betis por la Fecha 4 de LaLiga EA Sports 2026/27

: Real Madrid vs. Betis por la Fecha 4 de LaLiga EA Sports 2026/27 Fecha : Viernes, 4 de septiembre de 2026

: Viernes, 4 de septiembre de 2026 Hora : 21:00 (horario peninsular español) / 3:00 p.m. ET / 1:00 p.m. (Tiempo del Centro de México) / 12:00 p.m PT

: 21:00 (horario peninsular español) / 3:00 p.m. ET / 1:00 p.m. (Tiempo del Centro de México) / 12:00 p.m PT Lugar : Estadio La Cartuja, ubicado en Sevilla, España.

: Estadio La Cartuja, ubicado en Sevilla, España. TV / Streaming en México: Sky Sports, Sky+ e izzi