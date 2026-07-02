La Roja sigue en busca de la segunda estrella para su escudo. Después de clasificar como líder invicta del Grupo H, España enfrenta a Austria este jueves 02 de julio en el SoFi Stadium de Inglewood, California. El encuentro comenzará a las 21:00 horas de Madrid (20:00 en Islas Canarias) y podrá seguirse EN DIRECTO a través de DAZN Mundial, una de las plataformas con cobertura completa de la Copa Mundial FIFA 2026.

El conjunto dirigido por Luis de la Fuente cuenta con una generación de talento encabezada por Rodri, Pedri, Lamine Yamal, Nico Williams, Dani Olmo y Mikel Oyarzabal, futbolistas llamados a liderar a España en la búsqueda de su segunda estrella mundialista. Austria, por su parte, intentará seguir haciendo historia tras su agónica clasificación como segunda del Grupo J tras un empate 3-3 contra Argelia con un gol en el minuto 96. Previamente había derrotado a Jordania (3-1) y caído ante Argentina (2-0).

Si quieres seguir el partido España vs. Austria EN DIRECTO por los 16avos de final de la Copa del Mundo 2026 desde tu teléfono móvil, ordenador, Smart TV o tableta, DAZN Mundial será una de las principales alternativas disponibles en España para disfrutar de la totalidad del máximo torneo de selecciones de la FIFA. A continuación, te explicamos cómo acceder a la plataforma, cuánto cuesta y qué dispositivos son compatibles.

Señal de RTVE Play y TVE La 1 en directo para ver España vs. Austria por 16avos de final del Mundial de Fútbol 2026, desde el SoFi Stadium de Los Angeles, California. (Foto: Imagen creada por Gestión Mix utilizando la IA de Chat GPT)

TL;DR del España vs. Austria por el Mundial 2026

⚽ Partido: España vs. Austria

España vs. Austria 🏆 Torneo: Copa Mundial FIFA 2026 (Dieciseisavos de final)

Copa Mundial FIFA 2026 (Dieciseisavos de final) 📅 Fecha: Jueves, 02 de julio de 2026

Jueves, 02 de julio de 2026 🕕 Hora en España: 21:00 horas (peninsular) / 20:00 horas (Canarias)

21:00 horas (peninsular) / 20:00 horas (Canarias) 📺 TV: TVE La 1 HD, La 2 Cat y TDP

TVE La 1 HD, La 2 Cat y TDP 📱 Streaming: DAZN Spain, DAZN Mundial, TDP, RTVE Play, Movistar+, fuboTV España, TDP Play

DAZN Spain, DAZN Mundial, TDP, RTVE Play, Movistar+, fuboTV España, TDP Play 🏟️ Estadio: SoFi Stadium

SoFi Stadium 📍 Ciudad: Inglewood, California (Estados Unidos)

Inglewood, California (Estados Unidos) ⭐ España busca mantener su invicto y pasar a la siguiente ronda del Mundial 2026

🌍 Austria quiere seguir haciendo historia en el torneo

¿Cómo ver DAZN Mundial EN DIRECTO, España — Austria por los 16avos de final del Mundial 2026?

Para seguir el Mundial 2026 en DAZN Mundial será necesario contar con una suscripción activa a cualquiera de los planes disponibles en la plataforma.

Los aficionados pueden añadir el Mundial a su suscripción mediante un pago único de 19,99 euros y disfrutar del torneo completo desde la fase de grupos hasta la gran final programada para el 19 de julio de 2026.

Además de los encuentros de España, DAZN ofrecerá cobertura integral del campeonato con transmisiones en directo, repeticiones completas, análisis y contenido exclusivo.

¿Qué partidos del Mundial 2026 transmite DAZN?

DAZN ofrece los 104 partidos de la Copa Mundial FIFA 2026, incluyendo todos los encuentros de España, las fases eliminatorias, los octavos de final, cuartos de final, semifinales y la gran final del torneo.

Los usuarios podrán acceder tanto a las transmisiones EN DIRECTO como a las repeticiones completas bajo demanda, permitiendo ver los partidos cuando quieran y desde cualquier dispositivo compatible.

La cobertura incluye además los compromisos de las principales selecciones favoritas al título como Argentina, Brasil, Francia, Inglaterra y Portugal.

¿Cuánto cuesta ver el Mundial 2026 en DAZN?

Servicio Precio Complemento Mundial 2026 19,99 € (pago único)

Los usuarios con una suscripción activa podrán añadir el paquete especial del Mundial y acceder a todos los partidos del campeonato.

¿Qué dispositivos son compatibles con DAZN Mundial?

Los aficionados podrán ver España — Austria desde prácticamente cualquier dispositivo con conexión a internet.

Dispositivos compatibles con DAZN

Smart TV Samsung

Smart TV LG

Android TV

Google TV

Apple TV

Chromecast

Amazon Fire TV Stick

iPhone (iOS)

Teléfonos Android

iPad

Tablets Android

Ordenadores Windows

Ordenadores Mac

Navegadores web compatibles

Consolas PlayStation

Consolas Xbox

No te pierdas el partido España vs. Austria en vivo hoy por la Copa del Mundo 2026. Revise la guía de horarios oficiales y canales de TV online habilitados para el público en México y Estados Unidos. | Crédito: fifa.com / Composición Depor

Preguntas frecuentes sobre el Mundial 2026 en DAZN

¿Se necesita suscripción para ver el Mundial 2026 en DAZN?

Sí. Para ver el Mundial 2026 en DAZN es necesario contar con una suscripción activa a cualquiera de los planes disponibles en la plataforma.

¿Cuánto cuesta ver el Mundial 2026 en DAZN?

Los usuarios pueden añadir el Mundial mediante un pago único de 19,99 euros, que permite acceder a todos los partidos del torneo.

¿Qué partidos del Mundial 2026 se pueden ver en DAZN?

DAZN ofrecerá los 104 partidos de la Copa Mundial FIFA 2026, incluyendo todos los encuentros de la selección española y del resto de selecciones participantes.

¿Se pueden ver los partidos en diferido?

Sí. El Mundial 2026 se podrá disfrutar en DAZN en directo y a la carta, para ver los partidos cuando quieras.

¿Cuándo se juega el Mundial 2026?

El torneo se disputa entre el 11 de junio y el 19 de julio de 2026 en diferentes estadios de Estados Unidos, Canadá y México.

¿Cómo registrarse en DAZN para ver el Mundial 2026?

Puedes registrarte fácilmente en DAZN desde la web oficial y elegir uno de los planes disponibles para acceder a toda la cobertura del campeonato.

Horario, TV y dónde ver EN DIRECTO España — Austria por los 16avos de final de la Copa Mundial FIFA 2026

⚽ Partido: España — Austria

España — Austria 🏆 Competición: Copa Mundial FIFA 2026 (Dieciseisavos de final)

Copa Mundial FIFA 2026 (Dieciseisavos de final) 📅 Fecha: Jueves, 02 de julio de 2026

Jueves, 02 de julio de 2026 🕕 Hora: 21:00 horas (España peninsular) / 20:00 horas (Islas Canarias)

21:00 horas (España peninsular) / 20:00 horas (Islas Canarias) 🏟️ Estadio: SoFi Stadium

SoFi Stadium 📍 Ciudad: Inglewood, California (Estados Unidos)

Inglewood, California (Estados Unidos) 📺 TV: TVE La 1 HD, La 2 Cat y TDP

TVE La 1 HD, La 2 Cat y TDP 📱 Streaming: DAZN Spain, DAZN Mundial, TDP, RTVE Play, Movistar+, fuboTV España, TDP Play

España y Austria dependen de sí mismos para asegurar su clasificación a la siguiente fase del Mundial 2026 en este enfrentamiento de eliminación directa. Los aficionados españoles podrán seguir todas las emociones del encuentro EN DIRECTO mediante DAZN Mundial, plataforma que ofrece la cobertura completa de los 104 partidos de la Copa del Mundo FIFA 2026, desde la fase de grupos hasta la gran final.