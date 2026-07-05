Brasil y Noruega protagonizarán un duelo de alto voltaje este domingo 5 de julio en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey. El encuentro comenzará a las 22:00 horas de Madrid (21:00 en Islas Canarias) y podrá seguirse EN DIRECTO a través de DAZN Mundial, una de las plataformas con cobertura completa de la Copa Mundial FIFA 2026. Si quieres seguir el partido Brasil vs. Noruega EN DIRECTO por los 8avos de final de la Copa del Mundo 2026 desde tu teléfono móvil, ordenador, Smart TV o tableta, DAZN Mundial será una de las principales alternativas disponibles en España para disfrutar de la totalidad del máximo torneo de selecciones de la FIFA. A continuación, te explicamos cómo acceder a la plataforma, cuánto cuesta y qué dispositivos son compatibles.

El Brasil - Noruega por el Mundial 2026 es un partido que apunta a ser intenso de principio a fin. (Foto: Composición Canva - Gestión Mix)

TL;DR del Brasil — Noruega por el Mundial 2026

⚽ Partido: Brasil — Noruega

Brasil — Noruega 🏆 Torneo: Copa Mundial FIFA 2026 (Octavos de final)

Copa Mundial FIFA 2026 (Octavos de final) 📅 Fecha: Domingo, 05 de julio de 2026

Domingo, 05 de julio de 2026 🕕 Hora en España: 22:00 horas (peninsular) / 21:00 horas (Canarias)

22:00 horas (peninsular) / 21:00 horas (Canarias) 📺 TV: TVE La 1 HD, La 2 Cat y TDP

TVE La 1 HD, La 2 Cat y TDP 📱 Streaming: DAZN Spain, DAZN Mundial

DAZN Spain, DAZN Mundial 🏟️ Estadio: MetLife Stadium

MetLife Stadium 📍 Ciudad: East Rutherford, Nueva Jersey (Estados Unidos)

East Rutherford, Nueva Jersey (Estados Unidos) ⭐ Brasil viene de sufrir para eliminar a Japón por 2-1 en los dieciseisavos

🌍 Noruega avanzó a los 8avos de final tras vencer dramáticamente 2-1 a Costa de Marfil

¿Cómo ver DAZN Mundial EN DIRECTO, Brasil — Noruega por los 8avos de final del Mundial 2026?

Para seguir el Mundial 2026 en DAZN Mundial será necesario contar con una suscripción activa a cualquiera de los planes disponibles en la plataforma.

Los aficionados pueden añadir el Mundial a su suscripción mediante un pago único de 19,99 euros y disfrutar del torneo completo desde la fase de grupos hasta la gran final programada para el 19 de julio de 2026.

Además de los encuentros de España, DAZN ofrecerá cobertura integral del campeonato con transmisiones en directo, repeticiones completas, análisis y contenido exclusivo.

¿Qué partidos del Mundial 2026 transmite DAZN?

DAZN ofrece los 104 partidos de la Copa Mundial FIFA 2026, incluyendo todos los encuentros de España, las fases eliminatorias, los octavos de final, cuartos de final, semifinales y la gran final del torneo.

Los usuarios podrán acceder tanto a las transmisiones EN DIRECTO como a las repeticiones completas bajo demanda, permitiendo ver los partidos cuando quieran y desde cualquier dispositivo compatible.

La cobertura incluye además los compromisos de las principales selecciones favoritas al título como Argentina, Brasil, Francia, Inglaterra y Portugal.

¿Cuánto cuesta ver el Mundial 2026 en DAZN?

Servicio Precio Complemento Mundial 2026 19,99 € (pago único)

Los usuarios con una suscripción activa podrán añadir el paquete especial del Mundial y acceder a todos los partidos del campeonato.

¿Qué dispositivos son compatibles con DAZN Mundial?

Los aficionados podrán ver Brasil — Noruega desde prácticamente cualquier dispositivo con conexión a internet.

Dispositivos compatibles con DAZN

Smart TV Samsung

Smart TV LG

Android TV

Google TV

Apple TV

Chromecast

Amazon Fire TV Stick

iPhone (iOS)

Teléfonos Android

iPad

Tablets Android

Ordenadores Windows

Ordenadores Mac

Navegadores web compatibles

Consolas PlayStation

Consolas Xbox

Erling Haaland lidera a Noruega en su complejo partido mundialista frente a Brasil. Revise dónde televisan este encuentro en vivo para México y siga cada jugada mediante la señal oficial de streaming de ViX Premium hoy. | Crédito: fifa.com / Composición Gestión Mix

Preguntas frecuentes sobre el Mundial 2026 en DAZN

¿Se necesita suscripción para ver el Mundial 2026 en DAZN?

Sí. Para ver el Mundial 2026 en DAZN es necesario contar con una suscripción activa a cualquiera de los planes disponibles en la plataforma.

¿Cuánto cuesta ver el Mundial 2026 en DAZN?

Los usuarios pueden añadir el Mundial mediante un pago único de 19,99 euros, que permite acceder a todos los partidos del torneo.

¿Qué partidos del Mundial 2026 se pueden ver en DAZN?

DAZN ofrecerá los 104 partidos de la Copa Mundial FIFA 2026, incluyendo todos los encuentros de la selección española y del resto de selecciones participantes.

¿Se pueden ver los partidos en diferido?

Sí. El Mundial 2026 se podrá disfrutar en DAZN en directo y a la carta, para ver los partidos cuando quieras.

¿Cuándo se juega el Mundial 2026?

El torneo se disputa entre el 11 de junio y el 19 de julio de 2026 en diferentes estadios de Estados Unidos, Canadá y México.

¿Cómo registrarse en DAZN para ver el Mundial 2026?

Puedes registrarte fácilmente en DAZN desde la web oficial y elegir uno de los planes disponibles para acceder a toda la cobertura del campeonato.

Horario, TV y dónde ver EN DIRECTO Brasil — Noruega por los 16avos de final de la Copa Mundial FIFA 2026

⚽ Partido: Brasil — Noruega

Brasil — Noruega 🏆 Competición: Copa Mundial FIFA 2026 (Octavos de final)

Copa Mundial FIFA 2026 (Octavos de final) 📅 Fecha: Domingo, 05 de julio de 2026

Domingo, 05 de julio de 2026 🕕 Hora: 22:00 horas (España peninsular) / 21:00 horas (Islas Canarias)

22:00 horas (España peninsular) / 21:00 horas (Islas Canarias) 🏟️ Estadio: MetLife Stadium

MetLife Stadium 📍 Ciudad: East Rutherford, Nueva Jersey (Estados Unidos)

East Rutherford, Nueva Jersey (Estados Unidos) 📺 TV: --

-- 📱 Streaming: DAZN Spain, DAZN Mundial

Brasil y Noruega dependen de sí mismos para asegurar su clasificación a los cuartos de final del Mundial 2026. Los aficionados españoles podrán seguir todas las emociones del encuentro EN DIRECTO mediante DAZN Mundial, plataforma que ofrece la cobertura completa de los 104 partidos de la Copa del Mundo FIFA 2026, desde la fase de grupos hasta la gran final.

Brasil y Noruega se enfrentan este domingo 5 de julio por los octavos de final del Mundial 2026 en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey (Estados Unidos). Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de ESPN, DIsney Plus, RTVE Play, La 1 HD, GOL Caracol, Canal RCN, TyC Sports, Teletica, Pio Deportes, Canal FOX One, FOX Sports, Televen, DAZN Mundial, DIRECTV Sports, DGO, Telemundo Deportes, Peacock TV, Paramount Plus, ViX Premium, TiGo Sports y FS1. (VIDEO DE BRASIL EN X DE @CBF_Futebol)