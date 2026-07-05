Brasil y Noruega se enfrentan hoy domingo 5 de junio por los octavos de final del Mundial 2026 en el Estadio MetLife, Nueva York / Nueva Jersey, East Rutherford, Estados Unidos. Un importante compromiso que reunirá a dos de las estrellas del fútbol, Vinicius Junior y Erling Haaland. Ambos atacantes son los referentes de sus respectivos equipos y están compitiendo por la Bota de Oro de la Copa del Mundo.
El nivel de los pentacampeones en el Mundial está creciendo partido tras partido. Carlo Ancelotti encontró las piezas que le permiten desarrollar su idea futbolística. Vini es la principal figura y goleador del equipo. El atacante del Real Madrid tiene la libertad para moverse por todos los sectores del campo.
Noruega es una de las sorpresas del Mundial. Los vikingos tienen en Erling Haaland a su principal carta de gol. Martin Ødegaard es otra de las figuras que tiene Noruega. El volante es el encargado de conducir la ofensiva y mantener el ritmo de juego.
Con un lugar en los cuartos de final en juego y la posibilidad de enfrentarse al ganador de Inglaterra vs. México, el margen de error desaparece. Para los aficionados de Sudamérica, la transmisión oficial estará disponible a través de DIRECTV Sports (DSports) y de la plataforma de streaming DGO, que llevarán en vivo toda la cobertura desde Filadelfia.
¿Dónde ver DIRECTV EN VIVO, Brasil vs. Noruega por el Mundial 2026?
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Horario, TV y dónde ver EN VIVO Brasil vs. Noruega por el Mundial 2026
|Detalle
|Información
|Partido
|Brasil vs. Noruega
|Competición
|Copa Mundial FIFA 2026 – Octavos de final
|Fecha
|Domingo 5 de julio de 2026
|Hora Paraguay
|17:00
|Hora Perú y Ecuador
|15:00
|Hora Colombia
|15:00
|Hora Venezuela
|16:00
|Hora Chile
|16:00
|Hora Argentina y Uruguay
|17:00
|TV
|DIRECTV Sports (DSports)
|Streaming
|DIRECTV GO (DGO)
|Estadio
|Estadio MetLife
|Ciudad
|Nueva York / Nueva Jersey, East Rutherford