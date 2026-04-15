Por la vuelta de los cuartos de de final de la Champions League, el Real Madrid y el Bayern Múnich chocarán este miércoles 15 de abril en el Allianz Arena. Para que puedas ver el partido EN VIVO y EN DIRECTO, consulta aquí los horarios y los canales de TV que transmitirán el encuentro, según el país en el que estés.
Hay que recalcar que ambas escuadras se verán las caras nuevamente luego del 2-1 a favor del equipo alemán en la ida de la llave. Debido a ese resultado, los dirigidos por Vincent Kompany buscarán cuidar su ventaja para acceder a la siguiente instancia, mientras que el cuadro merengue intentará conseguir la remontada.
¿A qué hora ver EN VIVO el Real Madrid vs. Bayern Múnich en distintos países del mundo?
Para que no te pierdas el juego Real Madrid vs. Bayern Múnich por la Champions League este miércoles 15 de abril, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.
- Estados Unidos (ET): 3:00 pm
- Estados Unidos (CT): 2:00 pm
- Estados Unidos (MT): 1:00 pm
- Estados Unidos (PT): 12:00 pm
- México (CDMX): 1:00 pm
- España: 9:00 pm
- Puerto Rico: 3:00 pm
- República Dominicana: 3:00 pm
- Panamá: 2:00 pm
- Costa Rica: 1:00 pm
- El Salvador: 1:00 pm
- Guatemala: 1:00 pm
- Honduras: 1:00 pm
- Nicaragua: 1:00 pm
- Argentina: 4:00 pm
- Brasil (Brasilia): 4:00 pm
- Uruguay: 4:00 pm
- Chile (Santiago): 4:00 pm
- Paraguay: 4:00 pm
- Bolivia: 3:00 pm
- Venezuela: 3:00 pm
- Ecuador: 2:00 pm
- Perú: 2:00 pm
- Colombia: 2:00 pm
¿Qué canal transmite EN VIVO el Real Madrid vs. Bayern Múnich?
Este miércoles 15 de abril se podrá ver el Real Madrid vs. Bayern Múnich por la Champions League a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.
- Estados Unidos: Paramount+, ViX, TUDN USA, TUDN App, TUDN.com, DAZN USA, Univision, Univision NOW
- México: FOX One
- España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones
- Alemania: DAZN Deutschland, DAZN1 Germany
- Argentina: Fox Sports Argentina, Disney+ Premium Argentina
- Brasil: Max Brasil
- Colombia: ESPN Colombia, Disney+ Premium Sur
- Uruguay: ESPN Colombia, Disney+ Premium Argentina
- Perú: ESPN Colombia, Disney+ Premium Chile
- Ecuador: ESPN Colombia, Disney+ Premium Sur
- Bolivia: ESPN Colombia, Disney+ Premium Chile
- Venezuela: ESPN Colombia, Disney+ Premium Sur
- Costa Rica: ESPN Norte, Disney+ Premium Norte
- El Salvador: ESPN Norte, Disney+ Premium Norte
- Nicaragua: ESPN Norte, Disney+ Premium Norte
- República Dominicana: ESPN Norte, Disney+ Premium Norte