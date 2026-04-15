El duelo más esperado de estos cuartos de final de vuelta de la Champions League 2026 se vivirá este miércoles 15 de abril, desde el Allianz Arena, cuando Bayern Múnich reciba a Real Madrid en el juego decisivo para conocer a un nuevo semifinalista de la competición. A continuación, conoce cuáles son los horarios y canales que van a transmitir este duelo de infarto entre Real Madrid vs. Bayern Múnich , para que puedas seguir todas las incidencias minuto a minuto.

El partido Bayern Múnich vs. Real Madrid por la Champions League ha generado mucha expectativa entre los amantes del fútbol. (Foto: Composición Depor)

¿A qué hora juega Real Madrid vs. Bayern Múnich por Champions League 2026?

Sigue el partido de Real Madrid vs. Bayern Múnich por la vuelta de los cuartos de final de la UEFA Champions League 2026 a partir de las 9:00 p.m. hora España. Aquí te dejo con más horarios para que puedas seguir el enfrentamiento desde el Allianz Arena minuto a minuto desde diferentes partes del mundo.

México: 1:00 p.m. CDMX

1:00 p.m. CDMX Estados Unidos: 3:00 p.m. ET

3:00 p.m. ET Argentina: 4:00 p.m.

4:00 p.m. Bolivia: 3:00 p.m.

3:00 p.m. Chile: 3:00 p.m.

3:00 p.m. Colombia: 2:00 p.m.

2:00 p.m. Centroamérica: 1:00 p.m.

1:00 p.m. Ecuador: 2:00 p.m.

2:00 p.m. Puerto Rico: 3:00 p.m.

3:00 p.m. Perú: 2:00 p.m.

2:00 p.m. Paraguay: 4:00 p.m.

4:00 p.m. República Dominicana: 3:00 p.m.

3:00 p.m. Uruguay: 4:00 p.m.

4:00 p.m. Venezuela: 3:00 p.m.

¿Qué canal transmite Real Madrid vs. Bayern Múnich EN VIVO por Champions League 2026?

La transmisión del partido de Real Madrid vs. Bayern Múnich EN VIVO y EN DIRECTO desde España será a través de Movistar Liga de Campeones en TV o Movistar Plus+ en Streaming Online. Aquí te dejo con más canales de TV y opciones en streaming para que puedas seguir el minuto a minuto desde cualquier parte del mundo.

Latinoamérica: ESPN (TV) y Disney Plus Premium (Streaming).

ESPN (TV) y Disney Plus Premium (Streaming). México: FOX One (TV) y Amazon (Streaming).

FOX One (TV) y Amazon (Streaming). Estados Unidos: Paramount+ (Streaming).

Real Madrid vs. Bayern Múnich: alineaciones confirmadas

Real Madrid : Andriy Lunin; Trent Alexander-Arnold, Antonio Rüdiger, Éder Militão, Fran García; Federico Valverde, Eduardo Camavinga, Jude Bellingham; Arda Güler, Kylian Mbappé, Vinícius Júnior.

: Andriy Lunin; Trent Alexander-Arnold, Antonio Rüdiger, Éder Militão, Fran García; Federico Valverde, Eduardo Camavinga, Jude Bellingham; Arda Güler, Kylian Mbappé, Vinícius Júnior. Bayern Munich: Manuel Neuer; Konrad Laimer, Dayot Upamecano, Jonathan Tah, Josip Stanišić; Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlović; Michael Olise, Serge Gnabry, Luis Díaz; Harry Kane.

¿Qué pasa si Real Madrid empata con Bayern Múnich en el marcador global?

En caso exista un empate a goles en la serie, todo se extenderá a dos tiempos suplementarios de 15 minutos y si la igualdad persiste se jugará una tanda de penales en el Allianz Arena. Esto es lo que establece la regla oficial de la UEFA Champions League para todos los enfrentamientos en la fase de playoffs. Cabe señalar que es el Bayern Múnich el equipo que tiene la ventaja al iniciar el duelo de vuelta, tras haber ganado 1-2 en el Santiago Bernabéu hace una semana.