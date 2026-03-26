Si hay un partido que ha generado mucha expectativa, ese, sin duda, es el Italia vs. Irlanda del Norte por el repechaje al Mundial 2026. ¿Cuándo se disputará el duelo? Este jueves 26 de marzo. El compromiso se disputará en el New Balance Arena de Bérgamo, y no te lo puedes perder. Es por eso que en las siguientes líneas descubrirás a qué hora sonará el pitazo inicial y qué canales de televisión transmitirán el duelo EN VIVO y EN DIRECTO, según el país en el que te encuentres.
Por si no lo sabías, el último partido oficial de Italia fue el 16 de noviembre de 2025, cuando cayó 4-1 frente a Noruega por las Eliminatorias a la Copa Mundial FIFA 2026. La escuadra de Irlanda del Norte, por otro lado, no ha tenido acción desde el 17 de noviembre del año pasado, cuando derrotó 1-0 a Luxemburgo por las Clasificatorias al máximo certamen del fútbol.
¿A qué hora ver EN VIVO el Italia vs. Irlanda del Norte en distintos países del mundo?
Para que no te pierdas el juego Italia vs. Irlanda del Norte por el repechaje al Mundial 2026 este jueves 26 de marzo, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.
- Estados Unidos (ET): 3:45 pm
- Estados Unidos (CT): 2:45 pm
- Estados Unidos (MT): 1:45 pm
- Estados Unidos (PT): 12:45 pm
- México (CDMX): 1:45 pm
- España: 8:45 pm
- Puerto Rico: 3:45 pm
- República Dominicana: 3:45 pm
- Panamá: 2:45 pm
- Costa Rica: 1:45 pm
- El Salvador: 1:45 pm
- Guatemala: 1:45 pm
- Honduras: 1:45 pm
- Nicaragua: 1:45 pm
- Argentina: 4:45 pm
- Brasil (Brasilia): 4:45 pm
- Uruguay: 4:45 pm
- Chile (Santiago): 4:45 pm
- Paraguay: 4:45 pm
- Bolivia: 3:45 pm
- Venezuela: 3:45 pm
- Ecuador: 2:45 pm
- Perú: 2:45 pm
- Colombia: 2:45 pm
¿Qué canal transmite EN VIVO el Italia vs. Irlanda del Norte?
Este jueves 26 de marzo se podrá ver el Italia vs. Irlanda del Norte por el repechaje al Mundial 2026 a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.
- Estados Unidos: Peacock, ViX
- Italia: RAI 1, RaiPlay
- Francia: L’Équipe Live Foot
- Argentina: ESPN2 Argentina, Disney+ Premium Argentina
- Colombia: ESPN2 Argentina, Disney+ Premium Sur
- Uruguay: ESPN2 Colombia, Disney+ Premium Argentina
- Perú: ESPN2 Colombia, Disney+ Premium Chile
- Chile: ESPN2 Chile, Disney+ Premium Chile
- Ecuador: ESPN2 Colombia, Disney+ Premium Sur
- Bolivia: ESPN2 Colombia, Disney+ Premium Chile
- Venezuela: ESPN2 Colombia, Disney+ Premium Sur
- Puerto Rico: ViX