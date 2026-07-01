Inglaterra y RD Congo se enfrentan hoy miércoles 1 de julio por los 16avos de final del Mundial 2026. Este compromiso tendrá lugar en el Mercedes-Benz Stadium de Georgia, Estados Unidos, a las 9:00 a.m. (hora del Pacífico) y 12:00 p.m. (hora del Este). Los Tres Leones, liderados por Jude Bellingham y Harry Kane llegan a la contienda tras realizar una buena fase de grupos, donde quedaron líderes.

Sin embargo, saben que en el fútbol no hay favoritos. RD Congo es una de las grandes sorpresas del Mundial 2026. Empataron con Portugal de Cristiano Ronaldo y clasificaron a los dieciseisavos de final como uno de los mejores terceros. Te presentamos la lista de canales para que puedas ver EN VIVO el compromiso.

¿Dónde ver Inglaterra vs. RD Congo EN VIVO?

Para que no te pierdas el juego Inglaterra vs. RD Congo por la Copa Mundial FIFA 2026, a continuación te compartiré una lista en la que se indican los canales que transmitirán el compromiso en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

Estados Unidos: FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, FOX One, SiriusXM FC, Futbol de Primera Radio

México: ViX Mexico

España: DAZN Spain, DAZN Mundial, Movistar+

Alemania: Das Erste, ORF eins, SRF zwei, MagentaTV

Argentina: TyC Sports Argentina, Telefe Argentina, Flow Sports Argentina, DIRECTV Sports Argentina, DGO, TyC Sports Play, Disney+ Premium Argentina, mitelefe, Paramount+

Brasil: SporTV, Globo, Globoplay, SBT, Zapping, N Sports, Claro TV+, Disney+ Premium Brazil, Sky+, CazéTV, Vivo Play

Colombia: Caracol TV, RCN Television, DIRECTV Sports Colombia, DGO, Deportes RCN En Vivo, Caracol Play, Disney+ Premium Sur, ditu, Radio Nacional de Colombia, Paramount+

Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DGO, Disney+ Premium Argentina, AUF TV, Canal 5 Uruguay, Paramount+

Perú: DIRECTV Sports Peru, DGO, América Televisión, América tvGO, Disney+ Premium Chile, Paramount+, TV 360

Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DGO, Teleamazonas, Disney+ Premium Sur, Paramount+

Bolivia: Red Uno, Unitel, Tigo Sports Bolivia, Entel TV

Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela, DGO, inter

Costa Rica: FOX+

El Salvador: Tigo Sports El Salvador

Nicaragua: Tigo Sports Nicaragua

República Dominicana: Pio Deportes

Señal de DAZN Mundial EN DIRECTO para ver la retransmisión de Inglaterra vs. RD Congo, este miércoles 01 de julio, por 16avos de final del Mundial de Fútbol 2026. (Foto: Imagen creada por Depor utilizando la IA de Chat GPT)

En México, el partido de Inglaterra contra RD Congo estará a cargo de la plataforma de streaming ViX. En España, puedes ver el duelo EN DIRECTO por DAZN Spain, DAZN Mundial, Movistar+.

En Estados Unidos, los canales que transmitirán EN VIVO y por streaming el emocionante duelo entre Inglaterra vs. RD Congo por 16avos del Mundial 2026: FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, FOX One, SiriusXM FC, Futbol de Primera Radio.