Inglaterra y República Democrática del Congo protagonizarán uno de los cruces más interesantes de los dieciseisavos de final de la Copa Mundial de Fútbol 2026, cuando se vean las caras este miércoles 01 de julio en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Georgia. Consulta la hora por país y qué canales de TV transmiten el partido Inglaterra vs. RD Congo en vivo y en directo por diferentes plataformas, correspondiente por los cruces de eliminación directa hacia la siguiente ronda del máximo torneo de selecciones de la FIFA.
¿A qué hora ver EN VIVO Inglaterra vs. RD Congo por los 16avos de final del Mundial 2026 en varios países?
Para que no te pierdas el partido Inglaterra vs. RD Congo por los 16avos de final de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026 este miércoles 01 de julio, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.
- Estados Unidos (ET): 12:00 pm
- Estados Unidos (CT): 11:00 am
- Estados Unidos (MT): 10:00 am
- Estados Unidos (PT): 9:00 am
- México (CDMX): 10:00 am
- España: 6:00 pm
- Argentina: 1:00 pm
- Brasil (Brasilia): 1:00 pm
- Uruguay: 1:00 pm
- Paraguay: 1:00 pm
- Puerto Rico: 1:00 pm
- República Dominicana: 1:00 pm
- Bolivia: 12:00 pm
- Chile (Santiago): 12:00 pm
- Venezuela: 12:00 pm
- Panamá: 11:00 am
- Ecuador: 11:00 am
- Perú: 11:00 am
- Colombia: 11:00 am
- Costa Rica: 10:00 am
- El Salvador: 10:00 am
- Guatemala: 10:00 am
- Honduras: 10:00 am
- Nicaragua: 10:00 am
¿Qué canal transmite EN VIVO Inglaterra vs. RD Congo por los 16avos de final del Mundial 2026?
Este miércoles 01 de julio se podrá ver el partido Inglaterra vs. RD Congo por los 16avos de final de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026 a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.
- Estados Unidos: FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, FOX One, SiriusXM FC, Futbol de Primera Radio
- México: ViX Mexico
- España: DAZN Spain, DAZN Mundial, Movistar+
- Alemania: Das Erste, ORF eins, SRF zwei, MagentaTV
- Argentina: TyC Sports Argentina, Telefe Argentina, Flow Sports Argentina, DIRECTV Sports Argentina, DGO, TyC Sports Play, Disney+ Premium Argentina, mitelefe, Paramount+
- Brasil: SporTV, Globo, Globoplay, SBT, Zapping, N Sports, Claro TV+, Disney+ Premium Brazil, Sky+, CazéTV, Vivo Play
- Colombia: Caracol TV, RCN Television, DIRECTV Sports Colombia, DGO, Deportes RCN En Vivo, Caracol Play, Disney+ Premium Sur, ditu, Radio Nacional de Colombia, Paramount+
- Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DGO, Disney+ Premium Argentina, AUF TV, Canal 5 Uruguay, Paramount+
- Perú: DIRECTV Sports Peru, DGO, América Televisión, América tvGO, Disney+ Premium Chile, Paramount+, TV 360
- Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DGO, Teleamazonas, Disney+ Premium Sur, Paramount+
- Bolivia: Red Uno, Unitel, Tigo Sports Bolivia, Entel TV
- Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela, DGO, inter
- Costa Rica: FOX+
- El Salvador: Tigo Sports El Salvador
- Nicaragua: Tigo Sports Nicaragua
- República Dominicana: Pio Deportes