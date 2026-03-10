La emoción de los octavos de final de la UEFA Champions League regresa con un enfrentamiento que promete paralizar a los fanáticos del fútbol europeo: el duelo entre el FC Barcelona y el Newcastle United. El histórico St James’ Park será el escenario del primer capítulo de esta eliminatoria, donde el club inglés intentará aprovechar su localía frente a uno de los gigantes del continente. La expectativa es enorme, ya que ambos equipos llegan con la ambición de dar el primer golpe en una serie que definirá al clasificado a los cuartos de final.

El conjunto catalán afronta este desafío con una plantilla llena de talento y figuras ofensivas. Jugadores como Robert Lewandowski, Lamine Yamal y Raphinha lideran el ataque del equipo dirigido por Hansi Flick, que busca imponer su estilo de posesión y presión alta para llevarse un resultado positivo desde Inglaterra. Sin embargo, el equipo azulgrana también llega con algunas bajas importantes por lesión, lo que obliga al técnico alemán a ajustar su once para un duelo que promete intensidad desde el primer minuto.

Del otro lado, el Newcastle United vive uno de los momentos más importantes de su historia reciente al disputar una eliminatoria de esta magnitud en la Champions. El equipo dirigido por Eddie Howe confía en la energía de su estadio y en figuras como Anthony Gordon, Bruno Guimarães y Sandro Tonali para competir de igual a igual frente al conjunto español. Con millones de aficionados buscando cómo ver el partido EN VIVO, este choque se perfila como uno de los más atractivos de toda la ronda de octavos.

Fasten your seatbelts, the Champions League is on its way. ⭐️ pic.twitter.com/P7ae1dffNv — FC Barcelona (@FCBarcelona) March 9, 2026

Horarios para ver EN VIVO el partido Barcelona vs. Newcastle por la Champions League 2025-26

Estados Unidos (ET): 3:00 pm

Estados Unidos (CT): 2:00 pm

Estados Unidos (MT): 1:00 pm

Estados Unidos (PT): 12:00 pm

España: 9:00 pm

México (CDMX): 2:00 pm

Puerto Rico: 4:00 pm

República Dominicana: 4:00 pm

Panamá: 3:00 pm

Costa Rica: 2:00 pm

El Salvador: 2:00 pm

Guatemala: 2:00 pm

Honduras: 2:00 pm

Nicaragua: 2:00 pm

Argentina: 5:00 pm

Brasil (Brasilia): 5:00 pm

Uruguay: 5:00 pm

Chile (Santiago): 5:00 pm

Paraguay: 5:00 pm

Bolivia: 4:00 pm

Venezuela: 4:00 pm

Ecuador: 3:00 pm

Perú: 3:00 pm

Colombia: 3:00 pm

Cómo ver Barcelona vs. Newcastle EN VIVO por la Champions League 2025-26

En México, el esperado duelo entre el FC Barcelona y el Newcastle United por los octavos de final de la UEFA Champions League podrá seguirse a través de la plataforma de streaming Max, que cuenta con los derechos de transmisión del torneo en el país. Los aficionados también podrán encontrar cobertura del encuentro mediante distintos portales deportivos y servicios digitales que ofrecen seguimiento en vivo del partido.

En Estados Unidos, el compromiso será transmitido por las señales de TUDN y UniMás en televisión, mientras que en streaming estará disponible a través de ViX. Estas plataformas ofrecen la cobertura oficial de varios encuentros de la Champions League en territorio estadounidense, permitiendo a los aficionados seguir cada jugada del enfrentamiento europeo.

Por su parte, en España el encuentro se podrá ver mediante Movistar Liga de Campeones, canal disponible dentro de la plataforma Movistar Plus+, que posee los derechos del torneo en el país. Finalmente, en gran parte de Sudamérica la transmisión estará a cargo de ESPN en televisión por cable y también mediante la plataforma de streaming Disney+, donde los aficionados podrán seguir el partido en directo desde países como Argentina, Chile, Colombia, Perú y Ecuador.

Posibles formaciones del Barcelona vs. Newcastle

FC Barcelona : Marc-André ter Stegen; Jules Koundé, Ronald Araújo, Pau Cubarsí, Alejandro Balde; Frenkie de Jong, Pedri, Dani Olmo; Lamine Yamal, Robert Lewandowski, Raphinha.

: Marc-André ter Stegen; Jules Koundé, Ronald Araújo, Pau Cubarsí, Alejandro Balde; Frenkie de Jong, Pedri, Dani Olmo; Lamine Yamal, Robert Lewandowski, Raphinha. Newcastle: Aaron Ramsdale; Kieran Trippier, Sven Botman, Malick Thiaw, Lewis Hall; Sandro Tonali, Joe Willock, Anthony Elanga; Harvey Barnes, William Osula, Anthony Gordon.