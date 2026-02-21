LaLiga nos ha regalado partidos llenos de emoción. El que protagonizarán el FC Barcelona y el Levante no será la excepción. Ambos equipos chocarán por la Fecha 25 de dicha competición en el Spotify Camp Nou. ¿Cuándo? Pues este domingo 22 de febrero. El compromiso es imperdible, así que entérate de una vez a qué hora sonará el pitazo inicial y qué canales de televisión transmitirán el partido EN VIVO y EN DIRECTO, según el país en el que te encuentres.
Los amantes del balompié están esperando con ansias este duelo debido a que cada equipo saldrá decidido a buscar los tres puntos para darle una alegría inmensa a su hinchada. ¿Cómo quedará el partido? Pronto lo sabremos. ¡Hay rumor de buen fútbol!
¿A qué hora ver EN VIVO el FC Barcelona vs. Levante en distintos países del mundo?
Para que no te pierdas el juego FC Barcelona vs. Levante por la Fecha 25 de LaLiga este domingo 22 de febrero, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.
- Estados Unidos (ET): 10:15 am
- Estados Unidos (CT): 9:15 am
- Estados Unidos (MT): 8:15 am
- Estados Unidos (PT): 7:15 am
- España: 4:15 pm
- México (CDMX): 9:15 am
- Puerto Rico: 11:15 am
- República Dominicana: 11:15 am
- Panamá: 10:15 am
- Costa Rica: 9:15 am
- El Salvador: 9:15 am
- Guatemala: 9:15 am
- Honduras: 9:15 am
- Nicaragua: 9:15 am
- Argentina: 12:15 pm
- Brasil (Brasilia): 12:15 pm
- Uruguay: 12:15 pm
- Chile (Santiago): 12:15 pm
- Paraguay: 12:15 pm
- Bolivia: 11:15 am
- Venezuela: 11:15 am
- Ecuador: 10:15 am
- Perú: 10:15 am
- Colombia: 10:15 am
¿Qué canal transmite EN VIVO el FC Barcelona vs. Levante?
Este 22 de febrero de 2026 se podrá ver el FC Barcelona vs. Levante por la Fecha 25 de LaLiga a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.
- Estados Unidos: ESPN Select, ESPN Deportes, ESPN App, fuboTV
- España: Movistar+, LaLiga TV Bar HD, M+ LALIGA TV, M+ LALIGA TV 2
- México: Sky Sports México, Sky+, izzi
- Francia: beIN Sports 1, beIN Sports MAX 11, beIN SPORTS CONNECT, Free, myCANAL
- Alemania: DAZN Deutschland
- Argentina: ESPN2 Argentina, Disney+ Premium Argentina
- Brasil: ESPN5 Brazil, Disney+ Premium Brazil, Zapping, Claro TV+, Sky+, Vivo Play
- Perú: ESPN2 Colombia, Disney+ Premium Chile
- Ecuador: ESPN2 Colombia, Disney+ Premium Sur
- Chile: ESPN2 Chile, Disney+ Premium Chile
- Colombia: ESPN2 Colombia, Disney+ Premium Sur
- Uruguay: ESPN2 Colombia, Disney+ Premium Argentina
- Venezuela: ESPN2 Colombia, Disney+ Premium Sur
- Bolivia: ESPN2 Colombia, Disney+ Premium Chile
- Puerto Rico: ESPN Deportes, NAICOM
- Honduras: Sky Sports Norte
- República Dominicana: Sky Sports Norte
- Nicaragua: Sky Sports Norte
- Panamá: Bluu, Rush Sports 2, Sky Sports Norte
- Costa Rica: Sky Sports Norte
- El Salvador: Sky Sports Norte