Ryan García busca redención total en Las Vegas este sábado 21 de febrero de 2026 frente al campeón Mario Barrios en el evento estelar de The Ring High Stakes. El esperado choque por el título mundial wélter del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) será transmitido en vivo por DAZN Pay-Per-View. Tras su tropiezo ante Rolly Romero, “KingRy” encara su primera oportunidad titular con la misión de silenciar a sus críticos. Por su parte, el monarca “El Azteca” Barrios llega decidido a defender su corona tras dos empates muy cerrados. Esta guerra civil en el cuadrilátero promete emociones fuertes para todos los fanáticos del boxeo en Estados Unidos, México y el resto del mundo.

Con un récord de 27-1 y 19 nocauts, García necesita demostrar que su velocidad y pegada siguen intactas hoy. Su carrera ha estado marcada por la polémica tras la suspensión por ostarine, pero su talento es totalmente innegable. El peleador de raíces mexicanas sabe que vencer a Barrios es el único camino para recuperar su estatus élite. Un triunfo contundente lo colocaría de nuevo en la cima, abriendo la puerta a grandes unificaciones en el 2026. La presión está sobre sus hombros, pues otro revés podría ser devastador para su futuro en el ring.

Mario Barrios (29-2-2) no será un rival sencillo, pues defenderá su cinturón del CMB por cuarta ocasión consecutiva. Desde que arrebató el cetro a Yordenis Ugás en 2023, ha demostrado ser un guerrero resistente y muy técnico. Aunque viene de empatar ante leyendas como Manny Pacquiao, su madurez física podría ser la clave ante Ryan. Los expertos prevén un combate táctico donde la resistencia de Barrios pondrá a prueba el gas de García. Prepárate para una noche de nocauts en Las Vegas que definirá quién manda en las 147 libras.

Conoce la hora en México para ver la pelea de Ryan García vs. Mario Barrios, de este sábado 21 de febrero, por The Ring. (Foto: DAZN)

CATEGORÍA / DIVISIÓN PELEA RESULTADO Peso wélter Mario Barrios vs. Ryan Garcia – Título Mundial CMB — Peso superligero Richardson Hitchins vs. Oscar Duarte – Título Mundial FIB — Peso superligero Gary Antuanne Russell vs. Andy Hiraoka – Título Mundial AMB — Peso superligero Frank Martin vs. Nahir Albright — Peso superligero Bektemir Melikuziev vs. Sena Agbeko — Peso medio Amari Jones vs. Luis Arias - 10 asaltos — Peso pesado Joshua Edwards vs. Brandon Colantonio — Peso superligero Mohammed Alakel vs. Ronny Reyes —

El combate por el título CMB del peso wélter entre Ryan García y Mario Barrios se podrá ver a través de DAZN (Crédito: Composición Gestión / Instagram de Ryan García y de Mario Barrios)

