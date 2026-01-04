Amanda Serrano, la “Real Deal”, regresa a su amada Isla del Encanto para abrir el 2026 con una defensa histórica de sus títulos unificados. Tras una dura trilogía contra Katie Taylor, la campeona de siete divisiones busca reencontrarse con la victoria frente a su gente en San Juan. Su rival, la joven mexicana Reina Téllez, llega invicta con un récord de 13-0-1 tras sustituir a Erika Cruz por un hallazgo en pruebas de dopaje; sin embargo, en el pesaje previo al combate, la azteca no cumplió con el peso y no podrá optar por los los cinturones de peso pluma de la AMB y OMB que ostenta la boricua. Si bien esta pelea ya no es una titular, la campeona considerada como una leyenda viviente en el ring se jugará el orgullo ante su rival de turno.

¡Duelo de campeonas! Mira a qué hora ver la pelea de Amanda Serrano vs. Reina Téllez hoy, 03 de enero. Horarios para San Juan, EE. UU. y México. ¡No te pierdas este choque de boxeo! | Crédito: dazn.com

¿Cómo quedó la pelea Amanda Serrano vs. Reina Téllez? Resultados de la cartelera de boxeo

Categoría / División Pelea de boxeo Resultado final Pelea por los campeonatos mundiales AMB y OMB del peso pluma femenino Amanda Serrano vs. Reina Téllez -- Pelea por el título mundial AMB del peso ligero femenino Stephanie Han vs. Holly Holm -- Pelea de peso gallo femenino Ebanie Bridges vs Alexis Araiza Mones -- Pelea de peso gallo femenino Krystal Rosado-Ortiz vs Tania Walters -- Pelea de peso mosca Yankiel Rivera vs Jonathan González -- Pelea de peso gallo Abner Figueroa vs Edwin Rodríguez -- Pelea de peso pluma Jan Paul Rivera vs Alfredo Cruz -- Pelea de peso superpluma Henry Lebron vs Juan Tapia -- Pelea de peso supergallo Chris Echevarria vs Gabriel Bernardi Cruz -- Pelea de peso superpluma Yadiel Lozano vs Johniel Ramos -- Pelea de peso gallo Caleb Josue Tirado vs Justin Hill -- Pelea de peso medio Alexis Chaparro vs Augusto Leal --

Amanda Serrano vs. Reina Téllez

A sus 22 años, Téllez busca dar la sorpresa más grande del año y arrebatarle el trono a una Serrano que ha dominado el peso pluma desde 2019. La mexicana es una exmedallista de las Olimpiadas Junior que no tiene nada que perder y mucho que ganar en suelo puertorriqueño este sábado. Por su parte, Amanda continúa rompiendo barreras al competir en asaltos de tres minutos, un formato que busca igualar las condiciones del boxeo femenino con el masculino. La cartelera promete emociones fuertes desde el primer campanazo en este evento imperdible para los fanáticos del boxeo boricua, que se mantienen a la expectativa de nocauts explosivos y duelos estratégicos que los mantendrán al borde de sus asientos.

Si vives en Estados Unidos, podrás seguir toda la acción de esta espectacular cartelera a través de DAZN Pay-Per-View. Como gran noticia para los fanáticos, el evento estará incluido sin costo adicional para los suscriptores del nuevo nivel “Ultimate Tier” de la plataforma. La función no solo presenta el choque estelar, sino que está repleta de talento internacional que garantiza una velada de alto impacto desde San Juan.

Sigue la transmisión de la pelea de Amanda Serrano vs. Reina Téllez, este sábado 3 de enero de 2026 desde San Juan, Puerto Rico. (Foto: DAZN)

¿A qué hora empieza y dónde ver la pelea Amanda Serrano vs. Reina Téllez?

Toda la cartelera, que inicia a las 9:00 p.m. hora de San Juan (8:00 p.m. ET, 7:00 p.m. CT, 6:00 p.m. MT y 5:00 p.m. PT, se transmite en DAZN Pay-Per-View para todo el mundo, incluyendo Estados Unidos, Reino Unido y Japón. Los aficionados del boxeo solo necesitan una suscripción activa a DAZN, especialmente a su nuevo nivel “Ultimate Tier” que incluye todos los eventos pugilísticos de primer nivel.

Esta es la cartelera completa de la pelea Amanda Serrano vs. Reina Téllez

Evento estelar

Amanda Serrano vs Reina Téllez - Pelea de 10 rounds de 3 minutos por los títulos mundiales AMB y OMB del peso pluma femenino*

Co-estelar

Stephanie Han vs Holly Holm - Pelea de 10 rounds de 3 minutos por el título mundial AMB del peso ligero femenino

Preliminares

Ebanie Bridges vs Alexis Araiza Mones - Pelea de peso gallo femenino

Krystal Rosado-Ortiz vs Tania Walters - Pelea de peso gallo femenino

Yankiel Rivera vs Jonathan González - Pelea de peso mosca.

Abner Figueroa vs Edwin Rodríguez - Pelea de peso gallo

Jan Paul Rivera vs Alfredo Cruz - Pelea de peso pluma

Henry Lebron vs Juan Tapia - Pelea de peso superpluma.

Chris Echevarria vs Gabriel Bernardi Cruz - Pelea de peso supergallo

Yadiel Lozano vs Johniel Ramos - Pelea de peso superpluma

Caleb Josue Tirado vs Justin Hill - Pelea de peso gallo

Alexis Chaparro vs Augusto Leal - Pelea de peso medio

* Téllez no pudo ajustar el peso y registró 57,4 kilos en su segundo intento, tras disponer de casi dos horas adicionales para alcanzar el límite. Al no dar el peso, la púgil mexico-estadounidense quedó automáticamente inhabilitada para conquistar los cinturones de la AMB y la OMB.