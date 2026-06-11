El Mundial FIFA 2026 ya comenzó y el planeta entero está pendiente del esperado partido inaugural entre México y Sudáfrica desde el histórico Estadio Azteca de Ciudad de México . Miles de aficionados llenan las tribunas del recinto mexicano en una noche cargada de emoción, color y expectativa, mientras millones de personas siguen cada jugada EN VIVO por televisión y streaming desde distintos países del mundo. La ceremonia de apertura y el ambiente en las calles han convertido este jueves 11 de junio de 2026 en una fecha histórica para el fútbol internacional.

La selección mexicana debuta en casa con toda la presión y el apoyo de su afición frente a una Sudáfrica que busca sorprender en el inicio de la Copa del Mundo más grande de todos los tiempos. El encuentro ya se juega ante una audiencia global gigantesca y las redes sociales explotan con reacciones, memes y comentarios minuto a minuto. Los hinchas del Tri sueñan con arrancar el torneo con una victoria en el mítico Azteca, mientras los sudafricanos intentan dar el primer golpe del Mundial 2026.

¿Cómo quedó el México vs. Sudáfrica hoy 11 de junio de 2026?

El partido entre México y Sudáfrica se encuentra en disputa hoy jueves 11 de junio de 2026 por la fecha inaugural del Mundial FIFA 2026 desde el Estadio Azteca.

Resultado EN VIVO:

Partido Resultado Goles México vs. Sudáfrica

¿Qué canales transmiten México vs. Sudáfrica EN VIVO?

El partido inaugural del Mundial 2026 puede verse EN VIVO en distintos países mediante señales de TV abierta, cable y plataformas de streaming oficiales.

México

Televisa

Canal 5

TUDN

ViX Premium

Estados Unidos

FOX Sports

FOX

FOX One

FOX Sports App

España

RTVE

La 1 TVE

RTVE Play

Sudamérica

Argentina

TyC Sports

DSports

DGO

Bolivia

Tigo Sports

Tigo Play App

Brasil

Globo

SporTV

Globoplay

Chile

Chilevisión

ESPN

Disney+

Colombia

Caracol TV

RCN

DGO

Ecuador

El Canal del Fútbol

Teleamazonas

Paraguay

Tigo Sports

Tigo Play App

Perú

América TV

Latina TV

Movistar Deportes

Uruguay

DSports

DGO

Venezuela

Televen

DSports

¿A qué hora inició México vs. Sudáfrica en cada país?

El partido inaugural del Mundial FIFA 2026 comenzó este jueves 11 de junio en diferentes horarios según cada país y región.

México: 1:00 p.m.

Estados Unidos (ET): 3:00 p.m.

Estados Unidos (CT): 2:00 p.m.

Estados Unidos (PT): 12:00 p.m.

Guatemala: 1:00 p.m.

Honduras: 1:00 p.m.

El Salvador: 1:00 p.m.

Costa Rica: 1:00 p.m.

Panamá: 2:00 p.m.

Colombia: 2:00 p.m.

Ecuador: 2:00 p.m.

Perú: 2:00 p.m.

Bolivia: 3:00 p.m.

Venezuela: 3:00 p.m.

Chile: 4:00 p.m.

Paraguay: 4:00 p.m.

Uruguay: 4:00 p.m.

Argentina: 4:00 p.m.

Brasil: 4:00 p.m.

España: 9:00 p.m.