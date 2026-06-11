México y Sudáfrica se miden hoy 11 de junio en la fecha 1 del Mundial 2026 (Imagen hecha por Gestión con apoyo de la IA Chat GPT)
México y Sudáfrica se miden hoy 11 de junio en la fecha 1 del Mundial 2026 (Imagen hecha por Gestión con apoyo de la IA Chat GPT)
Enzo Mori
mailEnzo Mori

El Mundial FIFA 2026 ya comenzó y el planeta entero está pendiente del esperado partido inaugural entre México y Sudáfrica desde el histórico Estadio Azteca de Ciudad de México. Miles de aficionados llenan las tribunas del recinto mexicano en una noche cargada de emoción, color y expectativa, mientras millones de personas siguen cada jugada EN VIVO por televisión y streaming desde distintos países del mundo. La ceremonia de apertura y el ambiente en las calles han convertido este jueves 11 de junio de 2026 en una fecha histórica para el fútbol internacional.

La selección mexicana debuta en casa con toda la presión y el apoyo de su afición frente a una Sudáfrica que busca sorprender en el inicio de la Copa del Mundo más grande de todos los tiempos. El encuentro ya se juega ante una audiencia global gigantesca y las redes sociales explotan con reacciones, memes y comentarios minuto a minuto. Los hinchas del Tri sueñan con arrancar el torneo con una victoria en el mítico Azteca, mientras los sudafricanos intentan dar el primer golpe del Mundial 2026.

¿Cómo quedó el México vs. Sudáfrica hoy 11 de junio de 2026?

El partido entre México y Sudáfrica se encuentra en disputa hoy jueves 11 de junio de 2026 por la fecha inaugural del Mundial FIFA 2026 desde el Estadio Azteca.

Resultado EN VIVO:

PartidoResultadoGoles
México vs. Sudáfrica

¿Qué canales transmiten México vs. Sudáfrica EN VIVO?

El partido inaugural del Mundial 2026 puede verse EN VIVO en distintos países mediante señales de TV abierta, cable y plataformas de streaming oficiales.

México

  • Televisa
  • Canal 5
  • TUDN
  • ViX Premium

Estados Unidos

  • FOX Sports
  • FOX
  • FOX One
  • FOX Sports App

España

  • RTVE
  • La 1 TVE
  • RTVE Play

Sudamérica

Argentina

  • TyC Sports
  • DSports
  • DGO

Bolivia

  • Tigo Sports
  • Tigo Play App

Brasil

  • Globo
  • SporTV
  • Globoplay

Chile

  • Chilevisión
  • ESPN
  • Disney+

Colombia

  • Caracol TV
  • RCN
  • DGO

Ecuador

  • El Canal del Fútbol
  • Teleamazonas

Paraguay

  • Tigo Sports
  • Tigo Play App

Perú

  • América TV
  • Latina TV
  • Movistar Deportes

Uruguay

  • DSports
  • DGO

Venezuela

  • Televen
  • DSports

¿A qué hora inició México vs. Sudáfrica en cada país?

El partido inaugural del Mundial FIFA 2026 comenzó este jueves 11 de junio en diferentes horarios según cada país y región.

  • México: 1:00 p.m.
  • Estados Unidos (ET): 3:00 p.m.
  • Estados Unidos (CT): 2:00 p.m.
  • Estados Unidos (PT): 12:00 p.m.
  • Guatemala: 1:00 p.m.
  • Honduras: 1:00 p.m.
  • El Salvador: 1:00 p.m.
  • Costa Rica: 1:00 p.m.
  • Panamá: 2:00 p.m.
  • Colombia: 2:00 p.m.
  • Ecuador: 2:00 p.m.
  • Perú: 2:00 p.m.
  • Bolivia: 3:00 p.m.
  • Venezuela: 3:00 p.m.
  • Chile: 4:00 p.m.
  • Paraguay: 4:00 p.m.
  • Uruguay: 4:00 p.m.
  • Argentina: 4:00 p.m.
  • Brasil: 4:00 p.m.
  • España: 9:00 p.m.
SOBRE EL AUTOR

Periodista con experiencia en redacción y creación de contenido digital. Soy licenciado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Trabajé en medios de comunicación y agencias de marketing. Experiencia también como fotógrafo en campos deportivos.

TAGS