El Spotify Camp Nou se prepara para albergar una nueva edición de El Clásico entre el FC Barcelona y el Real Madrid este domingo 10 de mayo en punto de las 9:00 pm horario peninsular / 3 pm ET / 2 pm Tiempo del Centro , marcando un episodio decisivo en la recta final de la temporada 2025-26 de LaLiga EA Sports. En este duelo correspondiente a la jornada 35, la escuadra blaugrana busca dar el golpe de autoridad definitivo para sellar su conquista del título liguero frente a su afición, mientras que el conjunto merengue llega con la urgencia de postergar los festejos culés y mantener viva la lucha por el trofeo en el tramo final del campeonato. Este tercer enfrentamiento de la temporada promete una intensidad máxima, ya que ambos gigantes del fútbol español se juegan el honor y la gloria ante una audiencia global que sigue cada detalle con fervor.

¿Quién ganó El Clásico? Resultado del FC Barcelona vs. Real Madrid por LaLiga 2026

Equipos Goles Resultado FC Barcelona -- -- Real Madrid -- --

Antesala de El Clásico FC Barcelona vs. Real Madrid por LaLiga 2026

El Clásico, la rivalidad entre el Real Madrid y el FC Barcelona, siempre ofrece partidos llenos de intensidad, que los aficionados del equipo ganador recuerdan con cariño. En los últimos años, además de los dos encuentros habituales de la LaLiga EA Sports, también se han disputado varios enfrentamientos en la Copa del Rey y la Supercopa de España, con un título en juego en hasta seis ocasiones.

El balance de los últimos 30 encuentros muestra una notable paridad: 13 victorias para los merengues, 14 para los azulgranas y solo 3 empates. En cuanto a las finales, el Madrid ha ganado 2, frente a las 4 victorias del Barca. Estos partidos también han sido sinónimo de entretenimiento, con el FC Barcelona anotando 59 goles (un promedio de casi 2 por partido), ligeramente superior al total del Real Madrid, que suma 52 goles.

¿Quién tiene más títulos: Real Madrid o FC Barcelona?

Real Madrid y FC Barcelona protagonizan una de las rivalidades más grandes del fútbol mundial, pero la disputa no se limita al campo. También hay una competencia histórica en el palmarés, donde ambos clubes se consolidan como los más ganadores de España y de Europa. La comparación entre sus trofeos vuelve a poner sobre la mesa una pregunta recurrente: quién tiene más títulos. La respuesta, por ahora, favorece al conjunto blanco. Real Madrid suma 105 trofeos oficiales, por 103 del Barça.

En el caso del Real Madrid, su dominio se refleja en la UEFA Champions League, donde lidera con 15 coronas, incluidas seis obtenidas en la antigua Copa de Europa. A nivel local, el club merengue acumula 36 títulos de LaLiga EA Sports, 20 Copas del Rey y 13 Supercopas de España. Su palmarés internacional también incluye dos UEFA Cups, seis Supercopas de Europa y nueve títulos mundiales entre Intercontinental y Mundial de Clubes. A esa lista se suman otras competiciones ya desaparecidas, como la Copa de la Liga, la Copa Eva Duarte y la Copa Latina. En total, su historial alcanza 105 títulos oficiales.

FC Barcelona, por su parte, también presume de una colección de trofeos que lo coloca entre los clubes más exitosos del planeta.El equipo azulgrana ha ganado 28 títulos de LaLiga EA Sports y 32 Copas del Rey, cifra que lo convierte en el monarca de esta competencia. Además, suma 16 Supercopas de España y una lista internacional destacada con cinco Champions League, cinco Supercopas de Europa y tres Mundiales de Clubes. Su palmarés europeo incluye también cuatro Recopas, tres Copas de Ferias y dos Copas Latinas. Con todo ello, el Barça alcanza 103 títulos oficiales.

La Copa del Rey también refleja la magnitud del clásico español. Barcelona domina ese historial con 32 títulos, seguido por Athletic Club con 24 y Real Madrid con 20. En la final más reciente entre ambos, el conjunto culé se impuso en la prórroga con un gol decisivo de Jules Koundé para cerrar un inolvidable 3-2. Ese duelo reforzó la intensidad de una rivalidad que siempre deja peso histórico y lectura deportiva. Cada enfrentamiento entre ambos equipos también reescribe el relato de sus vitrinas.

En el balance final, Real Madrid sigue por delante en el número total de títulos. El club blanco lidera con 105 trofeos oficiales, mientras que FC Barcelona se mantiene muy cerca con 103. La diferencia es corta, pero suficiente para mantener al Madrid en la cima de esta clasificación histórica. Aun así, el Barça conserva ventaja en la Copa del Rey y sigue recortando distancia en el panorama general. La batalla por ser el club más laureado de España sigue abierta.