Jorge Villanes
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La emoción del Mundial 2026 continúa con uno de los cruces más atractivos de los dieciseisavos de final. buscará confirmar su favoritismo frente a Austria en un duelo de eliminación directa que definirá a uno de los clasificados a los octavos de final. Miles de aficionados podrán seguir el compromiso tanto por televisión abierta como por plataformas digitales.

Si quieres ver España vs. Austria EN VIVO y GRATIS, aquí encontrarás los horarios oficiales del partido, los canales que lo transmitirán en cada país y las alternativas online disponibles para no perderte ningún minuto del encuentro.

¿A qué hora juega España vs. Austria hoy?

El partido entre España y Austria se disputa este jueves 2 de julio en el Estadio Los Angeles.

PaísHora
España21:00
Austria21:00
Argentina16:00
Uruguay16:00
Chile15:00
Paraguay15:00
Bolivia15:00
Venezuela15:00
Colombia14:00
Perú14:00
Ecuador14:00
Panamá14:00
México13:00
Costa Rica13:00
Guatemala13:00
Honduras13:00
El Salvador13:00
Nicaragua13:00
República Dominicana15:00
Estados Unidos (ET)15:00
Estados Unidos (CT)14:00
Estados Unidos (MT)13:00
Estados Unidos (PT)12:00

¿Qué canal transmite España vs. Austria EN VIVO por país?

Los derechos de transmisión del Mundial 2026 varían según el territorio. Estas son las señales confirmadas para los principales países hispanohablantes.

PaísCanal de TV y streaming
EspañaRTVE La 1 (GRATIS), RTVE Play y DAZN Mundial
ChileChilevisión (GRATIS), Disney+ Premium y DGO
MéxicoAzteca 7 (GRATIS), Canal 5, TUDN y ViX Premium
ColombiaCaracol TV (GRATIS), Ditu (GRATIS), RCN TV, Disney+ Premium y DGO
PerúDisney+ Premium y DGO
ArgentinaTelefe, DSports y DGO
UruguayDSports y DGO
EcuadorTeleamazonas (GRATIS), Disney+ Premium y DGO
BoliviaTigo Sports
ParaguayTigo Sports
VenezuelaTeleven, Disney+ Premium y ESPN
Costa RicaTeletica, Disney+ Premium y ESPN
GuatemalaTigo Sports
HondurasDeportes TVC
El SalvadorCanal 4
NicaraguaCanal 10
PanamáRPC TV y TVMax
República DominicanaCDN Deportes
Estados UnidosTelemundo, Universo, Peacock, FOX Sports (inglés) y Fubo

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