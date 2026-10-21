Este miércoles 21 de agosto, el Real Madrid recibirá al RB Leipzig por la tercera jornada de la Fase de Liga de la Champions League, en el estadio Santiago Bernabéu. El conjunto dirigido por José Mourinho llega en un buen momento tras remontar y vencer sobre la hora a la Roma en el certamen continental, además de imponerse con autoridad al Sevilla en LaLiga.

Pese a los buenos resultados, el rendimiento del equipo todavía genera algunas dudas. Sin embargo, Mourinho parece haber encontrado una alineación titular. El bajón futbolístico de Vinícius Júnior abrió la puerta para que el marfileño Yan Diomandé se afianzara por la banda izquierda. Su velocidad y capacidad de asociación con Jude Bellingham y Kylian Mbappé le han dado nuevas alternativas al ataque madridista. Ahora, la incógnita es si el técnico mantendrá al extremo desde el inicio o volverá a confiar en el brasileño.

Otra de las novedades es la presencia de Endrick como extremo, una posición desde la que puede asociarse con sus compañeros, apoyar por la banda y generar peligro cuando se acerca al área rival. Por su parte, Arda Güler ha asumido un papel clave en la creación de juego, convirtiéndose en el encargado de conectar con los atacantes. Federico Valverde, en tanto, ha dejado el mediocampo para adaptarse al lateral derecho, donde comienza a consolidarse como una alternativa para Mourinho.

MADRID (ESPAÑA), 21/10/2026. Canales de TV y horarios del partido Real Madrid vs. RB Leipzig hoy por la tercera jornada de la Fase de Liga de la Champions League. FOTO: Imagen creada por la IA de Gemini.

¿A qué hora juegan Real Madrid vs. RB Leipzig por la Champions League?

El partido entre Real Madrid y RB Leipzig por la jornada 3 de la fase de liga de la UEFA Champions League se jugará el miércoles 21 de octubre de 2026 en el Estadio Santiago Bernabéu. A continuación tienes la lista completa de horarios del compromiso organizada país por país:

España: 21:00 horas (península y Baleares) / 20:00 horas (Islas Canarias).

Estados Unidos: 15:00 horas (Costa Este / EDT) | 14:00 horas (Centro / CDT) | 13:00 horas (Montaña / MDT) | 12:00 horas (Pacífico / PDT).

México: 13:00 horas (tiempo del centro / CDMX) | 12:00 horas (zona del Pacífico y Noroeste)

Costa Rica: 13:00 horas

El Salvador: 13:00 horas

Guatemala: 13:00 horas

Honduras: 13:00 horas

Nicaragua: 13:00 horas

Panamá: 14:00 horas

Colombia: 14:00 horas

Ecuador: 14:00 horas

Perú: 14:00 horas

Bolivia: 15:00 horas

Puerto Rico: 15:00 horas

República Dominicana: 15:00 horas

Venezuela: 15:00 horas

Argentina: 16:00 horas

Brasil: 16:00 horas (horario de Brasilia)

Chile: 16:00 horas

Paraguay: 16:00 horas

Uruguay: 16:00 horas

¿En qué canal transmiten Real Madrid vs. RB Leipzig EN VIVO por la Champions League?

En México, el partido entre Real Madrid vs. RB Leipzig será transmitido EN VIVO por FOX One. En Estados Unidos, el duelo estará disponible por Paramount+ y DAZN USA. En España, el encuentro tendrá la transmisión de Movistar +, Movistar Liga de Campeones y Movistar Plus.

Argentina: ESPN y Disney+ Premium

Bolivia: ESPN 2 y Disney+ Premium

Brasil: MAX

Chile: ESPN 5 y Disney+ Premium

Colombia: ESPN 2 y Disney+ Premium

Costa Rica: Disney+ Premium

Ecuador: ESPN 2 y Disney+ Premium

El Salvador: Disney+ Premium

Guatemala: Disney+ Premium

Honduras: Disney+ Premium

México: FOX One

Nicaragua: Disney+ Premium

Panamá: Disney+ Premium

Paraguay: ESPN 2 y Disney+ Premium

Perú: ESPN 2 y Disney+ Premium

España: Movistar +, Movistar Liga de Campeones y Movistar Plus

Uruguay: ESPN 2 y Disney+ Premium

Estados Unidos: Paramount+ y DAZN USA

Venezuela: ESPN 2 y Disney+ Premium

El Real Madrid recibe hoy, miércoles 21 de octubre, al RB Leipzig en el Estadio Santiago Bernabéu, por la fecha 3 de la fase liga de la UEFA Champions League 2026-27, en un partido clave para las aspiraciones de ambos equipos en el torneo europeo. ¿Dónde ver Real Madrid vs. RB Leipzig EN VIVO y EN DIRECTO? La transmisión estará disponible en ESPN y Disney+ Premium para Perú y otros países de Sudamérica, mientras que en España se podrá seguir por Movistar Plus+ y sus canales de fútbol, y en México, por TNT Sports y HBO Max, según la programación local. Los aficionados también podrán consultar las opciones para ver el encuentro online, acceder al minuto a minuto y seguir las principales incidencias de este duelo de Champions League desde sus dispositivos. (VIDEO DE X @RealMadrid)