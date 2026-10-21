Este miércoles 21 de agosto, el Real Madrid recibirá al RB Leipzig por la tercera jornada de la Fase de Liga de la Champions League, en el estadio Santiago Bernabéu. El conjunto dirigido por José Mourinho llega en un buen momento tras remontar y vencer sobre la hora a la Roma en el certamen continental, además de imponerse con autoridad al Sevilla en LaLiga.
Pese a los buenos resultados, el rendimiento del equipo todavía genera algunas dudas. Sin embargo, Mourinho parece haber encontrado una alineación titular. El bajón futbolístico de Vinícius Júnior abrió la puerta para que el marfileño Yan Diomandé se afianzara por la banda izquierda. Su velocidad y capacidad de asociación con Jude Bellingham y Kylian Mbappé le han dado nuevas alternativas al ataque madridista. Ahora, la incógnita es si el técnico mantendrá al extremo desde el inicio o volverá a confiar en el brasileño.
Otra de las novedades es la presencia de Endrick como extremo, una posición desde la que puede asociarse con sus compañeros, apoyar por la banda y generar peligro cuando se acerca al área rival. Por su parte, Arda Güler ha asumido un papel clave en la creación de juego, convirtiéndose en el encargado de conectar con los atacantes. Federico Valverde, en tanto, ha dejado el mediocampo para adaptarse al lateral derecho, donde comienza a consolidarse como una alternativa para Mourinho.
¿A qué hora juegan Real Madrid vs. RB Leipzig por la Champions League?
El partido entre Real Madrid y RB Leipzig por la jornada 3 de la fase de liga de la UEFA Champions League se jugará el miércoles 21 de octubre de 2026 en el Estadio Santiago Bernabéu. A continuación tienes la lista completa de horarios del compromiso organizada país por país:
- España: 21:00 horas (península y Baleares) / 20:00 horas (Islas Canarias).
- Estados Unidos: 15:00 horas (Costa Este / EDT) | 14:00 horas (Centro / CDT) | 13:00 horas (Montaña / MDT) | 12:00 horas (Pacífico / PDT).
- México: 13:00 horas (tiempo del centro / CDMX) | 12:00 horas (zona del Pacífico y Noroeste)
- Costa Rica: 13:00 horas
- El Salvador: 13:00 horas
- Guatemala: 13:00 horas
- Honduras: 13:00 horas
- Nicaragua: 13:00 horas
- Panamá: 14:00 horas
- Colombia: 14:00 horas
- Ecuador: 14:00 horas
- Perú: 14:00 horas
- Bolivia: 15:00 horas
- Puerto Rico: 15:00 horas
- República Dominicana: 15:00 horas
- Venezuela: 15:00 horas
- Argentina: 16:00 horas
- Brasil: 16:00 horas (horario de Brasilia)
- Chile: 16:00 horas
- Paraguay: 16:00 horas
- Uruguay: 16:00 horas
¿En qué canal transmiten Real Madrid vs. RB Leipzig EN VIVO por la Champions League?
En México, el partido entre Real Madrid vs. RB Leipzig será transmitido EN VIVO por FOX One. En Estados Unidos, el duelo estará disponible por Paramount+ y DAZN USA. En España, el encuentro tendrá la transmisión de Movistar +, Movistar Liga de Campeones y Movistar Plus.
- Argentina: ESPN y Disney+ Premium
- Bolivia: ESPN 2 y Disney+ Premium
- Brasil: MAX
- Chile: ESPN 5 y Disney+ Premium
- Colombia: ESPN 2 y Disney+ Premium
- Costa Rica: Disney+ Premium
- Ecuador: ESPN 2 y Disney+ Premium
- El Salvador: Disney+ Premium
- Guatemala: Disney+ Premium
- Honduras: Disney+ Premium
- México: FOX One
- Nicaragua: Disney+ Premium
- Panamá: Disney+ Premium
- Paraguay: ESPN 2 y Disney+ Premium
- Perú: ESPN 2 y Disney+ Premium
- España: Movistar +, Movistar Liga de Campeones y Movistar Plus
- Uruguay: ESPN 2 y Disney+ Premium
- Estados Unidos: Paramount+ y DAZN USA
- Venezuela: ESPN 2 y Disney+ Premium