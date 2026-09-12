Uno de los combates más esperados de este mes de septiembre se llevará a cabo este sábado 12 desde el T-Mobile Arena de Las Vegas. No te pierdas el enfrentamiento de Ryan García vs. Conor Benn EN VIVO, por el cinturón del Concejo Mundial de Boxeo de la categoría de peso wélter. Por esta razón, aquí te dejaré con los canales que van a transmitir la pelea desde Estados Unidos, México y España . Revisa toda la información para seguir la pelea minuto a minuto.

Ryan García vs. Connor Ben se enfrentan en Las Vegas. (Zuffa Boxing)

¿Qué canal transmite Ryan García vs. Conor Benn EN VIVO en Estados Unidos?

En Estados Unidos, la pelea Ryan García vs. Conor Benn se transmite en exclusiva por Paramount+, incluyendo tanto las preliminares como la cartelera principal. La transmisión principal comienza a las 8:00 p. m. ET / 5:00 p. m. PT, y no requiere comprar un PPV adicional para los suscriptores de Paramount+

¿Qué canal transmite Ryan García vs. Conor Benn EN VIVO en México?

En México, el combate también puede verse EN VIVO por Paramount+. La cartelera principal está programada para las 6:00 p. m. (hora del centro de México), mientras que las preliminares arrancan a las 3:00 p. m. La transmisión está incluida dentro del servicio de streaming, sin PPV adicional.

¿Qué canal transmite Ryan García vs. Conor Benn EN VIVO en España?

En España, la velada se podrá seguir a través de DAZN, con la cartelera principal comenzando durante la madrugada del domingo 13 de septiembre, aproximadamente a las 2:00 a. m., mientras que el combate estelar está previsto alrededor de las 5:00 a. m. La disponibilidad corresponde a la cobertura internacional de DAZN para este evento.

Ryan García vs. Conor Benn: canales de TV en Latinoamérica

País Canal TV / Streaming Hora de inicio Argentina Paramount+ 9:00 p. m. Chile Paramount+ 9:00 p. m. Ecuador Paramount+ 7:00 p. m. Colombia Paramount+ 7:00 p. m. Paraguay Paramount+ 9:00 p. m. Perú Paramount+ 7:00 p. m. Uruguay Paramount+ 9:00 p. m. Venezuela Paramount+ 8:00 p. m.