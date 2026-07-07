Por los octavos de final del Mundial 2026, se enfrentarán las escuadras de Bélgica y Estados en el Estadio Seattle este lunes 06 de julio. Para que no te pierdas el duelo, aquí te daré a conocer a qué hora sonará el pitazo inicial y qué canales de televisión transmitirán el compromiso EN VIVO y EN DIRECTO, según el país en el que estés.

El Bélgica vs. Estados Unidos por el Mundial de Fútbol 2026 es un partido que apunta a ser intenso de principio a fin. (Foto: Composición Canva - Gestión Mix)

¿A qué hora ver EN VIVO el Bélgica vs. Estados Unidos en distintos países del mundo?

Para que no te pierdas el juego Bélgica vs. Estados Unidos por el Mundial 2026 este lunes 06 de julio, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

Estados Unidos (ET): 8:00 pm

Estados Unidos (CT): 7:00 pm

Estados Unidos (MT): 6:00 pm

Estados Unidos (PT): 5:00 pm

España: 2:00 am del martes 7 de julio

México (CDMX): 6:00 pm

Puerto Rico: 8:00 pm

República Dominicana: 8:00 pm

Panamá: 7:00 pm

Costa Rica: 6:00 pm

El Salvador: 6:00 pm

Guatemala: 6:00 pm

Honduras: 6:00 pm

Nicaragua: 6:00 pm

Argentina: 9:00 pm

Brasil (Brasilia): 9:00 pm

Uruguay: 9:00 pm

Chile (Santiago): 8:00 pm

Paraguay: 9:00 pm

Bolivia: 8:00 pm

Venezuela: 8:00 pm

Ecuador: 7:00 pm

Perú: 7:00 pm

Colombia: 7:00 pm

¿Qué canal transmite EN VIVO el Bélgica vs. Estados Unidos?

Este lunes 06 de julio se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO el Bélgica vs. Estados Unidos por el Mundial 2026 a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.

Estados Unidos: FOX Network, FOX One, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO, SiriusXM FC, Fútbol de Primera Radio

México: ViX Mexico

España: DAZN Spain, DAZN Mundial, Movistar+

Alemania: Das Erste, SRF zwei, MagentaTV

Argentina: TyC Sports Argentina, TyC Sports Play, DIRECTV Sports Argentina, DGO, Paramount+, Flow Sports

Brasil: CazéTV, Disney+ Premium Brazil

Colombia: DIRECTV Sports Colombia, DGO, Radio Nacional de Colombia, Paramount+

Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DGO, Paramount+, AUF TV

Perú: DIRECTV Sports Perú, DGO, Paramount+

Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DGO, Paramount+, Teleamazonas

Bolivia: Tigo Sports Bolivia, Entel TV

Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela, DGO

Costa Rica: FOX+

El Salvador: Tigo Sports El Salvador

Nicaragua: Tigo Sports Nicaragua

República Dominicana: Pio Deportes