Los octavos de final del Mundial 2026 ofrecen un choque imperdible entre Estados Unidos y Bélgica, dos selecciones que buscarán un lugar entre los ocho mejores del torneo. El encuentro podrá seguirse en español mediante la cobertura especial de Telemundo Deportes, una de las señales oficiales con derechos de transmisión en territorio estadounidense.

Si quieres saber cómo ver Telemundo Deportes GRATIS EN VIVO, ya sea por televisión abierta, cable o internet, en esta guía encontrarás todas las alternativas disponibles. Además, te mostramos si es posible acceder a la señal desde el extranjero y los horarios oficiales del partido en distintos países.

Cómo ver Telemundo Deportes en Estados Unidos por TV o por internet

Los aficionados en Estados Unidos cuentan con varias opciones oficiales para seguir la cobertura de Telemundo Deportes durante el Mundial 2026.

Ver Telemundo GRATIS por televisión abierta

La forma más sencilla de ver el partido es mediante la señal abierta de Telemundo, disponible en la mayoría de las principales ciudades del país.

Solo necesitas:

Una antena digital compatible.

Sintonizar la estación local de Telemundo en tu zona.

Ver Telemundo mediante un operador de TV

Si cuentas con televisión por cable o satélite, también podrás acceder a:

Telemundo

Universo (partidos seleccionados)

Entre los operadores compatibles destacan:

Xfinity

Spectrum

DirecTV

DISH

Cox

Verizon Fios

Optimum

Ver Telemundo Deportes por internet

También puedes seguir el partido desde cualquier dispositivo conectado a internet mediante:

Peacock Premium , con la cobertura del Mundial en español.

, con la cobertura del Mundial en español. App Telemundo Deportes , iniciando sesión con un proveedor de televisión participante.

, iniciando sesión con un proveedor de televisión participante. Sitio web de Telemundo Deportes, utilizando las credenciales de tu operador de TV.

Estas plataformas son compatibles con celulares, tablets, computadoras y Smart TV.

¿Se puede ver Telemundo Deportes desde el extranjero?

En términos generales, Telemundo Deportes está disponible únicamente para usuarios ubicados en Estados Unidos, ya que los derechos de transmisión del Mundial 2026 son territoriales.

Si intentas acceder al sitio web o a la aplicación oficial desde otro país, es probable que encuentres restricciones geográficas (geobloqueo) y no puedas reproducir la señal en vivo.

Para los aficionados que se encuentran fuera de Estados Unidos, la recomendación es utilizar las emisoras oficiales con derechos de transmisión en su país, como canales de televisión abierta, operadores de cable o plataformas de streaming autorizadas para esa región.

¿A qué hora juega Estados Unidos vs. Bélgica? Horarios por país

Estados Unidos y Bélgica se enfrentan este lunes 6 de julio en el Estadio Seattle, por los octavos de final del Mundial 2026.

Estos son los horarios oficiales del encuentro: