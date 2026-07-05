El anfitrión quiere seguir haciendo historia en el Mundial 2026. La selección mexicana medirá fuerzas ante su similar de Inglaterra, este domingo 5 de julio, en el último partido de la jornada por esta ronda de los octavos de final, encuentro que se vivirá por la señal del Canal 9 EN VIVO desde las 18:00 horas CDMX en el Estadio Azteca. La Tri viene de eliminar a Ecuador en la ronda previa, mientras que Inglaterra hizo lo propio, ganándole a República Democrática del Congo.
¿Dónde ver Canal 9 de Nu9ve el partido México vs. Inglaterra EN VIVO por el Mundial 2026?
La señal de Nu9ve (Canal 9) está disponible por los distintos servicios de televisión de paga en México. Elige la opción que mejor se adapte a tu dispositivo y disfruta del partido de la selección mexicana contra Inglaterra por los octavos de final de la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA 2026.
- Canal 9 por señal abierta en todo México
- Canal 9 de Totalplay
- Canal 109 de Izzi
- Canal 189 de Star TV
- Canales 150 SD y 1150 HD de Sky
¿Cómo ver Canal 9 de Nu9ve vía ONLINE, el partido México vs. Inglaterra por el Mundial 2026?
Si quiere disfrutar de la programación del Canal 9 de Nu9ve, accede a dispositivos móviles, computadoras y smart TV. La principal alternativa oficial es ViX, la plataforma de streaming de TelevisaUnivision, donde se encuentran disponibles distintas señales y contenidos en vivo del grupo. Además, algunos eventos seleccionados también pueden estar disponibles mediante aplicaciones oficiales vinculadas al ecosistema digital de Televisa.
Horario, TV y cómo ver partido en vivo México vs. Inglaterra por el Mundial 2026
- Día: Domingo, 5 de julio de 2026
- Partido: México vs. Inglaterra, por los octavos de final del Mundial 2026
- Canal: Canal 9 (Nu9eve)
- Hora: 6:00 p.m. (en México)
- Lugar: Estadio Azteca, Ciudad de México.