El anfitrión quiere seguir haciendo historia en el Mundial 2026. La selección mexicana medirá fuerzas ante su similar de Inglaterra, este domingo 5 de julio, en el último partido de la jornada por esta ronda de los octavos de final, encuentro que se vivirá por la señal del Canal 9 EN VIVO desde las 18:00 horas CDMX en el Estadio Azteca . La Tri viene de eliminar a Ecuador en la ronda previa, mientras que Inglaterra hizo lo propio, ganándole a República Democrática del Congo.

CIUDAD DE MÉXICO, CDMX (MÉXICO), 05/07/2026.- Cobertura oficial de TUDN y Canal 5 EN VIVO GRATIS para ver el partido México vs. Inglaterra hoy por los octavos de final del Mundial 2026 en el Estadio Azteca de la Ciudad de México. FOTO DE NOÉ YACTAYO

¿Dónde ver Canal 9 de Nu9ve el partido México vs. Inglaterra EN VIVO por el Mundial 2026?

La señal de Nu9ve (Canal 9) está disponible por los distintos servicios de televisión de paga en México. Elige la opción que mejor se adapte a tu dispositivo y disfruta del partido de la selección mexicana contra Inglaterra por los octavos de final de la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA 2026.

Canal 9 por señal abierta en todo México

Canal 9 de Totalplay

Canal 109 de Izzi

Canal 189 de Star TV

Canales 150 SD y 1150 HD de Sky

¿Cómo ver Canal 9 de Nu9ve vía ONLINE, el partido México vs. Inglaterra por el Mundial 2026?

Si quiere disfrutar de la programación del Canal 9 de Nu9ve, accede a dispositivos móviles, computadoras y smart TV. La principal alternativa oficial es ViX, la plataforma de streaming de TelevisaUnivision, donde se encuentran disponibles distintas señales y contenidos en vivo del grupo. Además, algunos eventos seleccionados también pueden estar disponibles mediante aplicaciones oficiales vinculadas al ecosistema digital de Televisa.

CIUDAD DE MÉXICO, CDMX (MÉXICO), 05/07/2026.- Cobertura oficial de DIRECTV Sports (DGO) EN VIVO ONLINE para mirar el partido México vs. Inglaterra hoy por los octavos de final del Mundial 2026 en el Estadio Azteca de la Ciudad de México. FOTO DE NOÉ YACTAYO

Horario, TV y cómo ver partido en vivo México vs. Inglaterra por el Mundial 2026

Día: Domingo, 5 de julio de 2026

Domingo, 5 de julio de 2026 Partido: México vs. Inglaterra, por los octavos de final del Mundial 2026

México vs. Inglaterra, por los octavos de final del Mundial 2026 Canal: Canal 9 (Nu9eve)

Canal 9 (Nu9eve) Hora: 6:00 p.m. (en México)

6:00 p.m. (en México) Lugar: Estadio Azteca, Ciudad de México.

México e Inglaterra se enfrentan este domingo 5 de julio por los octavos de final del Mundial 2026 en el Estadio Azteca de la Ciudad de México. Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de Canal 5, TUDN, TV Azteca 7, Canal 9 (Nu9ve), Canal 2 de Las Estrellas, ESPN, DAZN Mundial, DIRECTV Sports, DGO, Telemundo Deportes, Peacock TV, Paramount Plus, ViX Premium, TiGo Sports y FS1. (VIDEO DE SELECCIÓN NACIONAL EN X DE @miseleccionmx)