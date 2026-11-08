El Estadio Olímpico Universitario será escenario de una nueva edición del Clásico Capitalino en la Jornada 16 del Apertura 2026 de la Liga MX entre Pumas UNAM y Club América este sábado 7 de noviembre a las 10:10 pm ET / 9:10 pm Tiempo del Centro de CDMX / 7:10 pm PT . Si vives en Estados Unidos y no quieres perderte ni un segundo de esta batalla decisiva para las aspiraciones de ambos conjuntos de cara a la fase final del fútbol mexicano, aquí te decimos cómo seguir la transmisión del Pumas UNAM vs. Club América EN DIRECTO, a través de la señal de Canal 5 y TUDN, además de ViX Premium en streaming .

Si bien Las Águilas marchan como líderes generales del torneo con 29 puntos, los Felinos (10° con 20 unidades) llega con una racha positiva frente al América, sumando tres partidos consecutivos sin conocer la derrota ante los azulcremas. En el Clausura 2026, los felinos ganaron 1-0 en fase regular y posteriormente los eliminaron en cuartos de final tras empatar ambos encuentros globales por 6-6, avanzando gracias a su posición en la tabla.

Club América y Pumas UNAM se verán las caras en una nueva edición del Clásico Capitalino por la Jornada 16 del Apertura 2026 de la Liga MX, transmitido gratis por señal abierta en televisión. | Crédito: ligamx.net / Composición Depor

¿Dónde ver Canal 5 EN VIVO, Pumas UNAM vs. Club América por Clausura 2026 de la Liga MX?

El partido entre Cruz Azul y Pumas UNAM se transmite en vivo y gratis por Canal 5 de Televisa, disponible en señal abierta y a través de los servicios de cable Dish, SKY, Megacable, Izzi y Totalplay. Consulta aquí los números de canal para ver el partido desde tu proveedor de televisión.

Canales 105 SD y 605 HD de Dish

Canales 105 SD y 1105 HD de SKY

Canales 205 SD y 1205 HD de Megacable

Canales 105 SD y 805 HD de Izzi

Canales 5 SD y 105 de Total Play

¿Cómo puedo ver Canal 5 de Televisa en ViX Plus y TUDN?

Te tenemos una excelente noticia: ahora es posible ver el Canal 5 a través de plataformas de streaming como ViX+ y TUDN, donde puedes disfrutar este y otros canales en vivo desde tu celular, tablet o smart TV. Para acceder a esta función exclusiva, es necesario contratar el servicio Premium.

¿Dónde ver TUDN EN VIVO, Pumas UNAM vs. Club América por Clausura 2026 de la Liga MX?

TUDN se encuentra disponible en los cableoperadores Total Play, Sky e Izzi. Estos son los respectivos canales que debes sintonizar:

Canal 503 de Total Play

Canales 547 y 1547 de SKY

Canales 501 y 890 de Izzi

¿Cómo ver TUDN USA EN VIVO, Pumas UNAM vs. Club América en los Estados Unidos?

Para ver TUDN en Estados Unidos necesitas ser cliente de los cableoperadores de Dish Latino, Spectrum y DIRECTV. Solo de esta forma podrás acceder a todo el contenido deportivo en idioma español e inglés. Aquí te dejamos los canales disponibles para ver el duelo Pumas UNAM vs. Club América por la Jornada 16 del Apertura 2026 de la Liga MX.

Canal 856 de Dish Latino

Canal 444 de Spectrum

Canal 464 de DirecTV

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO, 7/11/2026. Horarios y canales de TV que transmitirán EN VIVO el Clásico Capitalino América vs. Pumas en el Estadio Olímpico Universitario por la Liga MX 2026. FOTO: Imagen creada por la IA de ChatGPT.

Horarios, TV y dónde ver en vivo Pumas UNAM vs. Club América por Apertura 2026 de la Liga MX

Partido : Pumas UNAM vs. Club América por la Jornada 16 del Apertura 2026 de la Liga MX

: Pumas UNAM vs. Club América por la Jornada 16 del Apertura 2026 de la Liga MX Fecha : Sábado, 7 de noviembre de 2026

: Sábado, 7 de noviembre de 2026 Horario : 21:10 del Tiempo de Centro de México (CDMX)

: 21:10 del Tiempo de Centro de México (CDMX) Televisión : Canal 5 (Televisa en señal abierta) y TUDN (Cable y streaming)

: Canal 5 (Televisa en señal abierta) y TUDN (Cable y streaming) Streaming : TUDN y ViX Premium

: TUDN y ViX Premium Lugar : Estadio Olímpico Universitario de la Ciudad de México (México)