Por la ida de la semifinal de la Liguilla MX 2025, Toluca y Monterrey FC medirán fuerzas este miércoles 3 de diciembre en el Estadio BBVA. El compromiso, que es uno de los más atractivos del día, arrancará a las 9:10 pm en CDMX, 10:10 pm ET, 9:10 pm CT, 8:10 pm MT y 7:10 pm PT. Lo bueno es que podrás ver el partido EN VIVO y EN DIRECTO a través de las señales de Canal 5 de Televisa Deportes y TUDN. En las siguientes líneas te explicaré cómo hacerlo.

¿Dónde ver Canal 5 EN VIVO, Toluca vs. Monterrey FC?

El partido Toluca vs. Monterrey FC se transmite en vivo y gratis por Canal 5 de Televisa, disponible en señal abierta y a través de los servicios de cable Dish, Sky, Megacable, Izzi y Totalplay. Consulta aquí los números de canal para ver el partido desde tu proveedor de televisión.

Canales 105 SD y 605 HD de Dish

Canales 105 SD y 1105 HD de Sky

Canales 205 SD y 1205 HD de Megacable

Canales 105 SD y 805 HD de Izzi

Canales 5 SD y 105 de Total Play

El Toluca vs. Monterrey FC por la Liguilla MX 2025 no es un partido más. El duelo ha generado mucha expectativa. Por lo tanto, es imperdible. (Foto: Composición Gestión Mix)

¿Cómo puedo ver Canal 5 de Televisa en ViX Plus y TUDN?

Ahora es posible ver el Canal 5 a través de plataformas de streaming como ViX+ y TUDN. Sí, no es broma. Puedes disfrutar este y otros canales en vivo desde tu celular, tablet o smart TV. Pero ojo a esto: para acceder a la función exclusiva, es necesario contratar el servicio Premium.

¿Dónde ver TUDN EN VIVO, Toluca vs. Monterrey FC?

TUDN se encuentra disponible en los cableoperadores Total Play, Sky e Izzi. Estos son los respectivos canales que debes sintonizar:

Canal 503 de Total Play

Canales 547 y 1547 de Sky

Canales 501 y 890 de Izzi

¿Cómo ver TUDN USA EN VIVO, Toluca vs. Monterrey FC en Estados Unidos?

Para ver TUDN en Estados Unidos necesitas ser cliente de los cableoperadores de Dish Latino, Spectrum y DirecTV. Solo de esta forma podrás acceder a todo el contenido deportivo en idioma español e inglés. Aquí te dejamos los canales disponibles para ver el duelo Toluca vs. Monterrey FC.

Canal 856 de Dish

Latino Canal 444 de Spectrum

Canal 464 de DirecTV