El Estadio BBVA será escenario de un vibrante duelo este miércoles 3 de diciembre, ya que ahí chocarán Monterrey FC y Toluca por la ida de la semifinal de la Liguilla MX 2025. El partido apunta a ser muy emocionante. Por lo tanto, es imperdible. Para que sepas a qué hora exactamente se escuchará el pitazo inicial del encuentro y qué canales de TV transmitirán el compromiso, tanto en México como en Estados Unidos, revisa esta nota.

Antes de brindarte la información prometida, considero que es necesario mencionarte que los ‘Rayados’, dirigidos por D. Torrent, llegan al partido luego haber derrotado 3-2 en el global al América en los cuartos de final del certamen, razón por la cual son serios candidatos a quedarse con el título.

El Toluca, por otro lado, clasificó a la semifinal de la Liguilla MX 2025 tras vencer 2-1 en el global a Juárez. Ahora, ante Monterrey, los ‘Diablos Rojos’ tratarán de conseguir un nuevo resultado que alegre a su hinchada. ¿Cómo acabará el encuentro de ida? Pronto lo sabremos.

¿A qué hora ver EN VIVO el Monterrey FC vs. Toluca por la Liguilla MX 2025 en distintos países del mundo?

Para que no te pierdas el juego Monterrey FC vs. Toluca por la ida de la semifinal de la Liguilla MX 2025 este miércoles 3 de diciembre, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

México (CDMX): 9:10 pm

Estados Unidos (ET): 10:10 pm

Estados Unidos (CT): 9:10 pm

Estados Unidos (MT): 8:10 pm

Estados Unidos (PT): 7:10 pm

¿Qué canal transmite EN VIVO el Monterrey FC vs. Toluca por la Liguilla MX 2025?

Este miércoles 3 de diciembre de 2025 se podrá ver el Monterrey FC vs. Toluca por la ida de la semifinal de la Liguilla MX 2025 a través de distintos canales. En México, el duelo será transmitido EN VIVO y EN DIRECTO por el Canal 5, TUDN y ViX, mientras que en Estados Unidos lo podrás ver a través de Univision, TUDN USA y ViX.