Este domingo 26 de octubre se llevará a cabo el GP de México 2025, carrera que será transmitida por la señal abierta de Canal 5 y TUDN en el territorio mexicano . Eso sí, cabe señalar que no estará Checo Pérez en la competición, lo que será una baja sensible para los locales, que esperaban ver a su representante en la Formula 1. Por ahora, la tabla la lidera Oscar Piastri con 346 puntos, pero Max Verstappen quiere lograr la hazaña y remontar los 40 puntos que le sacan de diferencia.

¿Dónde ver Canal 5 EN VIVO, GP de México 2025?

La carrera de la Formula 1 del GP de México 2025 se transmite en vivo y gratis por Canal 5 de Televisa, disponible en señal abierta y a través de los servicios de cable Dish, SKY, Megacable, Izzi y Totalplay. Consulta aquí los números de canal para ver el partido desde tu proveedor de televisión.

Canales 105 SD y 605 HD de Dish

Canales 105 SD y 1105 HD de SKY

Canales 205 SD y 1205 HD de Megacable

Canales 105 SD y 805 HD de Izzi

Canales 5 SD y 105 de Total Play

¿Dónde ver Canal 5 en ViX Plus y TUDN?

Te tenemos una excelente noticia: ahora es posible ver el Canal 5 a través de plataformas de streaming como ViX+ y TUDN, donde puedes disfrutar este y otros canales en vivo desde tu celular, tablet o smart TV. Para acceder a esta función exclusiva, es necesario contratar el servicio Premium.

¿Dónde ver TUDN EN VIVO, GP de México 2025?

TUDN se encuentra disponible en los cableoperadores Total Play, Sky e Izzi. Estos son los respectivos canales que debes sintonizar:

Canal 503 de Total Play

Canales 547 y 1547 de SKY

Canales 501 y 890 de Izzi

¿Cómo ver TUDN USA EN VIVO, GP de México 2025 en los Estados Unidos?

Para ver TUDN en Estados Unidos necesitas ser cliente de los cableoperadores de Dish Latino, Spectrum y DIRECTV. Solo de esta forma podrás acceder a todo el contenido deportivo en idioma español e inglés. Aquí te dejamos los canales disponibles para ver el GP de México 2025 desde el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Canal 856 de Dish Latino

Canal 444 de Spectrum

Canal 464 de DirecTV

GP de México 2025: hora, TV y dónde ver

Fecha: domingo 26 de octubre de 2025

domingo 26 de octubre de 2025 Lugar: Autódromo Hermanos Rodríguez

Autódromo Hermanos Rodríguez Horario: 2:00 p.m. Centro de México

2:00 p.m. Centro de México Canal TV: Canal 5 y TUDN

Canal 5 y TUDN Streaming: ViX Premium