Ecuador se juega su clasificación mundialista frente a la poderosa Alemania, en uno de los partidos más esperados del Mundial 2026. El enfrentamiento será este jueves 25 de junio desde las 16:00 horas ET en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva York . ¿Quieres ver GRATIS el partido EN VIVO y EN DIRECTO desde tu televisor Smart TV, PC, Tablet o teléfono móvil? La transmisión oficial para el público ecuatoriano estará a cargo de Teleamazonas en señal abierta, además de DIRECTV Sports Ecuador en televisión por suscripción y diversas opciones digitales. Aquí te contamos cómo acceder de forma segura y legal a la cobertura del encuentro sin recurrir a sitios piratas.

MiTelefe transmite el partidazo entre Ecuador vs. Alemania por TV y Señal Online por la tercera fecha del grupo E del Mundial 2026. (Foto: Composición Depor)

¿Dónde ver TELEAMAZONAS EN VIVO, Ecuador vs. Alemania por el Mundial 2026?

En el Canal 5 de la televisión abierta podrás captar la señal gratuita de Teleamazonas en prácticamente todo el territorio ecuatoriano. Asimismo, el canal se encuentra disponible en distintos cableoperadores nacionales para quienes prefieran seguir el partido mediante televisión por suscripción.

Estos son algunos de los números de canal donde podrás encontrar la señal de Teleamazonas para ver el Ecuador vs. Alemania EN VIVO por el Mundial 2026:

Canal 180 de DIRECTV

Canal 3043 de Inter Satelital

Canal 8 de TV Cable (Ambato)

Canal 11 de TV Cable (Cuenca)

Canal 5 de TV Cable (Guayaquil)

Canal 13 de TV Cable (Ibarra)

Canal 5 de TV Cable (Loja)

Canal 11 de TV Cable (Machala)

Canal 5 de TV Cable (Manta)

Canal 5 de TV Cable (Portoviejo)

Canal 5 de TV Cable (Quito)

Señal satelital de Claro TV

Además de Teleamazonas, el compromiso también estará disponible mediante DIRECTV Sports Ecuador, uno de los canales oficiales de la Copa Mundial FIFA 2026 para el territorio ecuatoriano.

¿Cómo ver GRATIS Ecuador vs. Alemania por TELEAMAZONAS EN VIVO por Internet?

Los aficionados ecuatorianos también podrán seguir el partido entre Ecuador y Curazao mediante la señal online de Teleamazonas a través de su sitio web oficial. Esta alternativa permite acceder a la transmisión desde diferentes dispositivos con conexión a internet.

Opciones para ver Ecuador vs. Alemania EN VIVO online:

Sitio web oficial de Teleamazonas

Aplicación móvil de Teleamazonas (según disponibilidad)

DGO

Disney+ Premium

Paramount+

DIRECTV GO compatible con Smart TV, celulares, tablets y computadoras

La cobertura digital ofrecerá imágenes en directo, comentarios, análisis previos y seguimiento completo de uno de los partidos más importantes para la selección ecuatoriana en la fase de grupos.

Fecha, horario y dónde ver Ecuador vs. Alemania EN VIVO desde Buenos Aires

Fecha: Jueves 25 de junio de 2026

Jueves 25 de junio de 2026 Lugar: MetLife Stadium, East Rutherford, Nueva York en los Estados Unidos

MetLife Stadium, East Rutherford, Nueva York en los Estados Unidos Horario: 15:00 horas de Quito

15:00 horas de Quito Canal TV: Canal 5 de Teleamazonas

Canal 5 de Teleamazonas Streaming: DGO