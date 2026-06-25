Con Moisés Caicedo como eje del mediocampo, la experiencia de Enner Valencia en ataque y el talento de Gonzalo Plata para generar peligro, Ecuador afrontará este jueves uno de los partidos más trascendentales de su historia reciente cuando enfrente a Alemania por la tercera jornada del Grupo E de la Copa Mundial FIFA 2026. El compromiso se disputará en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey, desde las 15:00 horas de Quito (4:00 p.m. ET / 1:00 p.m. PT).

La Tri llega obligada a ganar luego de perder ante Costa de Marfil y empatar frente a Curazao, resultados que la dejaron al borde de la eliminación. Alemania, en cambio, ya aseguró el liderato del Grupo E tras sumar dos victorias consecutivas, aunque buscará cerrar la primera fase con campaña perfecta antes de afrontar los dieciseisavos de final.

¿Quieres ver el partido desde Colombia en tu Smart TV, computadora, tablet o teléfono móvil? La transmisión oficial estará a cargo de GOL Caracol TV, mientras que la cobertura online podrá seguirse mediante Caracol Play y Ditu, además de otras plataformas autorizadas. Aquí te explicamos cómo seguir el Ecuador vs. Alemania EN VIVO por televisión y streaming.

¿Dónde ver GOL Caracol TV EN VIVO, Ecuador vs. Alemania por el Mundial 2026?

La transmisión oficial del encuentro entre Ecuador y Alemania estará disponible por GOL Caracol TV para todo el territorio colombiano. Estos son algunos de los canales donde podrás encontrar la señal según tu operador de televisión:

Canales 14.1 HD – 14.2 HD2 – 14.4 Móvil de TDT

Canales 132 SD/HD – 1132 HD de DIRECTV

Canales 106 SD – 109 HD – 1006 HD de Claro TV

Canales 105 HD – 156 SD – 816 HD – 166 y 301 E de Movistar TV

Canales 201 HD – 7 SD – 5 SD – 30 SD de Tigo

Canales 10 HD – 4 HD – 42 HD de HD Multiplay

Canales 23 – 12/25 A – 7 HD de Colcable

Canales 277 SD – 252 HD de ETB

Canal 101 de EMCALI

¿Cómo escuchar Caracol Radio EN VIVO, Ecuador vs. Alemania por el Mundial 2026?

La cobertura radial también estará disponible mediante Caracol Radio en las principales ciudades del país.

Frecuencias principales:

Bogotá: 100.9 FM y 810 AM

Medellín: 90.3 FM y 750 AM

Barranquilla: 97.6 FM y 1100 AM

Cali: 90.5 FM y 820 AM

Bucaramanga: 99.2 FM y 880 AM

Cartagena: 1170 AM

Pereira: 950 AM

Manizales: 1180 AM

Cúcuta: 1090 AM

Pasto: 1280 AM

¿Qué otros contenidos transmite GOL Caracol antes y después de Ecuador vs. Alemania?

Como es habitual durante la Copa Mundial FIFA 2026, GOL Caracol ofrecerá programación especial antes y después del partido con análisis tácticos, entrevistas, reacciones, conferencias de prensa, estadísticas y el resumen completo de la jornada mundialista.

¿Cómo ver Ecuador vs. Alemania EN VIVO ONLINE por Caracol Play?

Los aficionados podrán seguir el encuentro mediante Caracol Play, la plataforma oficial de streaming de Caracol Televisión compatible con Smart TV, teléfonos móviles, computadoras y tablets.

¿Cómo ver GOL Caracol TV EN VIVO en el extranjero?

Los usuarios que residan fuera de Colombia podrán acceder a la señal de Caracol TV utilizando una VPN con servidores ubicados en Colombia, siempre respetando los términos y condiciones del servicio.

Pasos para ver Ecuador vs. Alemania desde el extranjero

Contrata una VPN confiable con servidores en Colombia. Instala la aplicación en tu dispositivo. Conéctate a un servidor colombiano. Ingresa a Caracol TV o Caracol Play para acceder a la transmisión.

¿Por qué utilizar una VPN para ver Ecuador vs. Alemania por GOL Caracol TV?

Debido a que algunos contenidos de Caracol Televisión cuentan con restricciones geográficas, una VPN permite obtener una dirección IP colombiana para acceder a la programación disponible dentro del país cuando te encuentras en el extranjero.

Resumen para ver Ecuador vs. Alemania por Caracol TV desde el extranjero

Caracol TV en el extranjero Información Países de consulta frecuente Estados Unidos, España, México y otros ¿Se necesita VPN? Puede ser necesaria según la ubicación Configuración básica Instalar VPN, conectarse a Colombia e ingresar a Caracol TV o Caracol Play Dispositivos compatibles Smart TV, PC, Mac, tablets y teléfonos móviles Plataforma oficial Caracol Play Beneficio Acceso a la transmisión desde cualquier lugar con internet

En Estados Unidos, todos los partidos del Mundial FIFA 2026 también podrán verse mediante Telemundo Deportes, Peacock, FOX Sports y FS1, según la programación oficial para ese país.

Horario, TV y dónde ver EN VIVO Ecuador vs. Alemania por el Mundial 2026

Horario: 3:00 p.m. de Ecuador | 3:00 p.m. de Colombia | 4:00 p.m. ET | 1:00 p.m. PT

3:00 p.m. de Ecuador | 3:00 p.m. de Colombia | 4:00 p.m. ET | 1:00 p.m. PT Partido: Ecuador vs. Alemania – Jornada 3 del Grupo E

Ecuador vs. Alemania – Jornada 3 del Grupo E Fecha: Jueves 25 de junio de 2026

Jueves 25 de junio de 2026 TV Colombia: GOL Caracol TV

GOL Caracol TV Streaming: Caracol Play y Ditu

Caracol Play y Ditu Estadio: MetLife Stadium

MetLife Stadium Ciudad: East Rutherford, Nueva Jersey (Estados Unidos)

FAQ: Preguntas frecuentes sobre Ecuador vs. Alemania

¿Cuándo juegan Ecuador vs. Alemania?

El partido se disputa este jueves 25 de junio de 2026 por la tercera jornada del Grupo E del Mundial FIFA 2026.

¿A qué hora juega Ecuador vs. Alemania?

El encuentro comienza a las 3:00 p.m. de Ecuador y Colombia, 4:00 p.m. ET y 1:00 p.m. PT.

¿Dónde se juega el partido?

En el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey.

¿Dónde ver Ecuador vs. Alemania EN VIVO en Colombia?

La transmisión estará disponible por GOL Caracol TV, Caracol Play y Ditu.

¿Qué necesita Ecuador para clasificar?

La Tri necesita derrotar a Alemania y esperar una combinación favorable de resultados en el otro partido del Grupo E para mantener opciones de avanzar a los dieciseisavos de final.

¿Alemania ya está clasificada?

Sí. La selección alemana aseguró el liderato del Grupo E tras ganar sus dos primeros compromisos del Mundial 2026.

¿Quiénes son las principales figuras del partido?

Por Ecuador destacan Moisés Caicedo, Enner Valencia y Gonzalo Plata, mientras que Alemania cuenta con futbolistas como Jamal Musiala, Florian Wirtz, Kai Havertz y Leroy Sané.

Ecuador y Alemania se enfrentan en la Copa Mundial FIFA 2026 este jueves 25 de junio por la Jornada 3 del Grupo E desde el MetLife Stadium de East Rutherfod, Nueva York. Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de Teleamazonas (Canal 5), GOL Caracol, Canal RCN, Win Sports, Caracol Play, Deportes RCN, DGO, ESPN, DAZN Mundial, Canal 5 de Televisa, TV Azteca 7, DIRECTV, DGO, ESPN, Disney Plus, Telemundo Deportes, Peacock TV, Paramount Plus, ViX Premium, Win Sports y FS1. (VIDEO DE TRIBUNA ELÉCTRICA EN X DE @TribunaElec)