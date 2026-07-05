¿Y si, sí? Una pregunta sencilla, pero que refleja el sentimiento de todo un país que se ilusiona con tocar la gloria, en la fiesta donde son anfitriones. México enfrentará a Inglaterra por los octavos de final del Mundial 2026, en el mítico Estadio Azteca, donde la selección escribió sus mejores historias. El partido está pactado para empezar a las 18:00 horas del Centro de México (19:00 de Quito; 8 p.m. ET / 5 p.m. PT) .

“Creo que lo mejor está por venir. Mañana (hoy) será un gran día a nivel personal y a nivel colectivo, o nacional”, expresó con emoción Javier Aguirre en la conferencia de prensa previo a la cita contra Inglaterra. Tras quedar primeros en el Grupo A con puntaje perfecto y eliminar a Ecuador, la Tri tiene argumentos de sobra para soñar con el pase a cuartos de final.

Inglaterra es uno de los candidatos para llevarse el título. Si bien por ratos su juego no luce, ya demostraron que cuentan con individualidades que pueden cambiar la historia del partido. Jude Bellingham y Harry Kane son las figuras que se llevan los reflectores.

La expectativa será enorme tanto dentro como fuera del Azteca. Para los aficionados que deseen seguir cada detalle de este cruce de octavos de final, la transmisión EN VIVO estará disponible mediante Canal 2 de Las Estrellas en señal abierta, además de las alternativas de streaming habilitadas para dispositivos móviles, computadoras y Smart TV.

¿Dónde ver Las Estrellas (Canal 2) EN VIVO, México vs. Inglaterra por el Mundial 2026?

El Canal de Las Estrellas estará disponible mediante señal abierta y los principales operadores de televisión de paga en México. Estos son algunos de los canales donde podrás seguir la transmisión del partido entre México y Inglaterra por los octavos de final del Mundial 2026.

Canales de Las Estrellas en México

Canal 2 de señal abierta

Canal 2 de TotalPlay

Canal 102 de Dish

Canal 102 de Izzi

Canal 102 de Star TV

Canal 1102 de SKY

Señal abierta de TV Azteca 7 EN VIVO para ver el juego de México vs. Inglaterra en directo, este domingo 5 de julio, por los octavos de final del Mundial de Fútbol 2026 desde el Estadio Azteca de Ciudad de México. (Foto: Imagen creada por Depor utilizando la IA de Chat GPT)

¿Cómo ver México vs. Inglaterra EN VIVO ONLINE por Streaming?

Los aficionados que prefieran seguir el partido desde internet podrán hacerlo mediante ViX Premium, la plataforma de streaming de TelevisaUnivision que ofrece cobertura deportiva, canales en vivo y contenidos exclusivos relacionados con el Mundial 2026.

Precio de ViX Premium en México

ViX Premium mensual: $149 pesos mexicanos

Acceso a eventos deportivos en vivo

Compatible con Smart TV, computadoras, tablets y teléfonos móviles

Reproducción simultánea en varios dispositivos

Cancelación en cualquier momento

Aplicaciones disponibles para Android y iPhone

Además, los usuarios pueden acceder a contenidos exclusivos, programación deportiva y cobertura especial de la Copa Mundial FIFA 2026 a través de la plataforma.

¿En qué dispositivos puedo ver México vs. Inglaterra online?

La transmisión estará disponible en:

Computadoras

Google Chrome

Microsoft Edge

Safari

Mozilla Firefox

Teléfonos móviles

Android

iPhone

Tablets

Android

iPad

Smart TV y dispositivos de streaming

Android TV

Google TV

Roku

Chromecast

Fire TV Stick

Apple TV

Samsung Smart TV

LG Smart TV

Horario, formación, TV y dónde ver EN VIVO el México vs. Inglaterra por el Mundial 2026

Dato Información Partido México vs. Inglaterra Competición Copa Mundial FIFA 2026 Instancia Octavos de final Fecha Domingo 1 de julio de 2026 Hora 6:00 p.m. (Centro de México) TV Canal 2 de Las Estrellas Streaming ViX Premium Estadio Estadio Azteca Capacidad 72,766 espectadores Ciudad Ciudad de México Dirección Calz. de Tlalpan 3465, Sta. Úrsula Coapa, Coyoacán, 04650 Ciudad de México, CDMX (México) Posible formación de México Raúl Rangel; Jorge Sánchez, César Montes, Johan Vásquez, Jesús Gallardo, Erik Lira; Gilberto Mora, Luis Romo, Roberto Alvarado, Raúl Jiménez y Julián Quiñones. Posible formación de Inglaterra Jordan Pickford; Spence, Ezri Konsa, Marc Guéhi y Nico O’Reilly, Elliot Anderson, Declan Rice; Noni Madueke, Jude Bellingham, Marcus Rashford y Harry Kane. Árbitro Alireza Faghani (Australia)

La eliminatoria reúne a dos selecciones con recursos diferentes, pero con el mismo objetivo: seguir avanzando en el torneo. México, con el aliento de su gente, buscará dar el golpe. Deberá apostar por un juego discreto, donde el orden táctico tendrá que prevalecer. Inglaterra, por su parte, se crece con el balón y cuenta con jugadores que se adaptan al ritmo del compromiso. Además, tienen en Harry Kane un delantero que sabe moverse fuera del área y es eficaz.