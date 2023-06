El delantero francés Karim Benzema, quien ha sido una figura emblemática en el Real Madrid durante más de diez años, anunció su salida oficial del club para unirse a la Liga de Arabia. Esta decisión marca el final de una era en el estadio Santiago Bernabéu y plantea diversas interrogantes sobre cómo se desenvolverá en una competencia en la capital del medio Oriente.

Según anunció el club árabe, Karim Benzema firmó hasta el 2026, por una suma de € 200 millones por temporada (US$ 213,926,623 aproximadamente).

A sus 35 años y habiendo enfrentado algunos problemas físicos recientes, el delantero ha firmado un contrato por dos temporadas, con la posibilidad de extenderlo a una tercera, según informes de diversos medios.

Al Ittihad presentó a Karim Benzema como su nuevo fichaje. (Foto: Al Ittihad)

Durante su tiempo en el Real Madrid, Benzema llegó a percibir un salario anual de más de € 16 millones (US$ 17,114,129), posicionándose como uno de los jugadores mejor remunerados en un plantel repleto de estrellas.

Karim Benzema se despidió del Real Madrid el martes 6 de junio. (Foto: Real Madrid)

Asimismo, se estima que el contrato por un valor anual de US$ 100 millones convertiría a Benzema en el tercer deportista mejor pagado de todos los tiempos. Cristiano Ronaldo, quien juega en el Al-Nassr, recibe € 200 millones (US$ 213,926,623), mientras que Lionel Messi ganó € 168.5 millones (US$ 157,530,650) durante su etapa en el Barcelona, club al que espera regresar.

Historia de Benzema

Karim Benzema se ha convertido en un ídolo en su barrio natal de Bron Terraillon, Francia, donde logró escapar de la delincuencia gracias al fútbol. Esta es su historia.

Nacido en una familia de origen argelino, su abuelo emigró a Lyon en los años 50. A pesar de nacer en Lyon, nunca se ha sentido plenamente francés ni ha sido aceptado como compatriota.

En su infancia en Bron, sufrió bullying debido a su origen argelino en la escuela católica a la que asistía , pero encontró refugio y evasión jugando al fútbol , según cuenta.

, pero encontró refugio y evasión jugando al , según cuenta. Comenzó su carrera futbolística a los ocho años en el equipo infantil del Bron Terraillon S.C. Llamó la atención de los entrenadores del Lyon U10 después de marcar dos goles contra ellos y fue fichado a los nueve años.

Llamó la atención de los entrenadores del Lyon U10 después de marcar dos goles contra ellos y fue fichado a los nueve años. Ronaldo, Thierry Henry y Zinedine Zidane eran sus ídolos futbolísticos mientras crecía y sus grandes actuaciones lo llevaron a ser convocado al primer equipo del Lyon.

En la temporada 2007/08, se convirtió en el máximo goleador de la Ligue 1 con 20 goles, ayudando al equipo a ganar su primer doblete en la historia del club: Ligue 1 y Copa de Francia. Fue nombrado jugador del año y estuvo en la lista del Balón de Oro , que ganó Cristiano Ronaldo, su futuro compañero en el Real Madrid.

ayudando al equipo a ganar su primer doblete en la historia del club: Ligue 1 y Copa de Francia. Fue nombrado jugador del año y estuvo en la lista del , que ganó Cristiano Ronaldo, su futuro compañero en el Real Madrid. El 1 de julio de 2009, Benzema se unió al Real Madrid tras llegar a un acuerdo con el Olympique de Lyon. Su traspaso alcanzó los € 35 millones (US$ 37,437,159), más €6 millones adicionales (US$ 6,417,798) por objetivos logrados.

En su primera temporada con el Real Madrid, anotó ocho goles en 27 partidos. Desde entonces, ha ganado un total de 19 títulos con el club, incluyendo 5 títulos de la Liga de Campeones. En la última Champions League que ganó el Real Madrid, Karim jugó un papel crucial siendo el máximo anotador del equipo español para ganar el campeonato.

LEA TAMBIÉN: Asocian golpes de cabeza de futbolistas con trastornos del sueño y demencia

Disfruta tus descuentos del Club de Suscriptores cuantas veces quieras gracias a tu suscripción a Gestión. Más de 300 promociones esperan por ti, descúbrelas aquí. Y si aún no eres suscriptor, adquiere tu plan aquí.