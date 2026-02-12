El Estadio Metropolitano se prepara para una noche de alto voltaje este jueves 12 de febrero, cuando Atlético de Madrid y Barcelona choquen en la ida de las semifinales de la Copa del Rey 2025/2026. Con el pase a la final en juego y una rivalidad que siempre eleva la intensidad, el duelo promete emociones fuertes desde el primer minuto. El encuentro se disputará desde las 15:00 (COL, PER y ECU), en un escenario donde cada detalle puede marcar la diferencia.

El conjunto colchonero llega con la necesidad de reaccionar tras caer 0-1 ante Betis por LaLiga, resultado que lo mantiene en la tercera posición del campeonato. El equipo de Diego Simeone sabe que la Copa del Rey representa una oportunidad ideal para cambiar el chip, hacerse fuerte en casa y golpear primero en una serie que se definirá a doble partido. En este tipo de instancias, el Atlético suele crecer y convertir el Metropolitano en una fortaleza.

Del otro lado aparece un Barcelona sólido y confiado, que viene de vencer 3-0 a Mallorca y continúa como líder de LaLiga. Los dirigidos por Hansi Flick llegan con buen ritmo y con el antecedente reciente a su favor: el 2 de diciembre de 2025, en el Camp Nou, el Barça se impuso 3-1 al Atlético con goles de Dani Olmo, Raphinha y Ferran Torres, mientras que Álex Baena descontó para los rojiblancos. Ahora, en territorio madrileño, la historia vuelve a escribirse y la semifinal promete ser una batalla sin margen de error.

Atlético Madrid y Barcelona se enfrentarán en el Estadio Metropolitano este jueves 12 de febrero (Foto: ESPN)

¿Dónde ver Barcelona vs. Atlético Madrid por la semifinal de la Copa del Rey 2026 en Perú?

El partido por la semifinal de ida de la Copa del Rey 2026 se verá en todo el territorio peruano con cobertura en señal abierta y streaming.​

Canal abierto principal en Perú:

América Televisión (Canal 4): transmisión EN VIVO, GRATIS y en directo del Barcelona vs. Atlético Madrid.​

Streaming oficial en Perú:

América tvGO: plataforma oficial de América TV para ver el clásico online en Smart TV, PC, tablet o celular, con señal en simultáneo con TV.​

Hora del partido en Perú:

15:00 horas de Lima.​

¿Cómo ver América TV EN VIVO, clásico Barcelona vs. Atlético Madrid por la Copa del Rey 2026?

América Televisión está disponible gratuitamente por señal abierta en buena parte del país y, además, en los principales cableoperadores que operan en Perú. Para el clásico, la recomendación es verificar la numeración del canal en tu servicio de TV antes del inicio del partido.​

Señal abierta América TV en Lima y principales ciudades:

Canal 4 (analógico): señal abierta.

Canal 4.1 (TDT): señal digital terrestre en alta calidad.​

América TV en cableoperadores (referencias habituales en Perú):​

Movistar TV: Canal 4 (SD) y Canal 704 (HD).

Claro TV: Canal 4 (SD).

DirecTV: Canal 194 (SD/HD).

Nota: La numeración puede variar ligeramente según la ciudad o el plan contratado, por lo que se recomienda revisar la guía de canales de tu operador antes del inicio del Barcelona vs. Real Madrid.​

¿Cómo ver América TV EN VIVO, Barcelona vs. Atlético Madrid por streaming desde el extranjero?

Si estás fuera del Perú y quieres seguir la señal de América TV o América tvGO para ver el Barcelona vs. Atlético Madrid, es posible acceder a la plataforma mediante una VPN legal con servidores en territorio peruano. Esto permite “simular” una conexión desde Perú y así ingresar a la web o app de América tvGO para disfrutar del partido.​

Pasos sugeridos para ver América TV o América tvGO desde el extranjero:

Contrata una VPN confiable que cuente con servidores en Perú (NordVPN, Surfshark, PrivateVPN, entre otras alternativas legales).​

Instala la VPN en tu dispositivo: Smart TV, tablet, PC o teléfono móvil.

Conéctate a un servidor ubicado en Perú.

Una vez conectado, ingresa al sitio oficial o app de América tvGO y selecciona la señal en vivo de América Televisión para ver el FC Barcelona vs. Real Madrid en tu pantalla favorita.​

Horario, TV y dónde ver en vivo Barcelona vs. Atlético Madrid por la Supercopa de España 2026

Fecha : Jueves 12 de febrero de 2026

: Jueves 12 de febrero de 2026 Hora : 15:00 horas de Lima (21:00 en España)

: 15:00 horas de Lima (21:00 en España) TV en Perú : América Televisión (Canal 4) en señal abierta​

: América Televisión (Canal 4) en señal abierta​ Streaming en Perú : América tvGO (app y web oficial)

: América tvGO (app y web oficial) Estadio: Metropolitano, Madrid​