Alemania busca asegura el pase a octavos de final de la Eurocopa cuando se enfrente a Hungría este miércoles 19 de junio en el estadio MHPArena de la ciudad de Stuttgart, Baden-Württember, con arbitraje del neerlandés Danny Makkelie. Los Panzers están recuperando su mejor nivel gracias al aporte de Jamal Musiala, Florian Wirtz y Toni Kroos. Aquí te explicaré todo los datos que necesitas saber sobre el partido como a qué hora juega, qué canal transmite, las alineaciones probables, dónde verlo por streaming desde el teléfono móvil, PC, tablet y smart TV.

Tras golear (5-1) a Escocia en el debut del grupo A, el equipo dirigido por Julian Naglesmann espera sellar su pase a la siguiente fase del torneo con un triunfo sobre Hungría, que viene de encajar una goleada (3-1) a manos de Suiza. Para este cotejo, Alemania volverá a contar con la dupla Musiala-Wirtz en la ataque. Sin embargo, la duda está en la delantera luego de que Niclas Füllkrug demostrara que está en un mejor nivel que Kai Havertz, habitual titular.

En lo que respecta a duelos históricos, Hungría ha demostrado ser un hueso duro de roer para la Mannschaft. En 37 enfrentamientos, Alemania lleva la ventaja con 37 victorias contra 12 de los magiares. El resto de los 12 partidos terminó en empate. Así que nos espera un interesante partido en el MHPArena.

Fecha: miércoles 19 de junio

Lugar: Estadio MHPArena

Horario: 10:00 horas Ciudad de México (CDMX); 12 pm ET (9 am CT)

Evento: Jornada 2 del Grupo A de la Eurocopa 2024

¿Qué dijo Julian Naglesmann, entrenador de Alemania?

“Hemos dado nuestro primer paso y vamos a intentar seguir avanzando. Haremos todo lo posible por ganar en Stuttgart. El equipo me da mucha energía, es muy divertido este grupo de jugadores. Puede que los aficionados crean ahora un poco más en nosotros que antes del partido [contra Escocia]”.

¿Qué dijo Marco Rossi, entrenador de Hungría?

“Fuimos demasiado pasivos [contra Suiza]. Contra estos equipos, a este nivel, resulta muy difícil. No quiero señalar a nadie. Soy el seleccionador, así que asumo mi responsabilidad. Para mí es una gran frustración haber encajado un gol al final del partido”.

¿Dónde ver Alemania vs. Hungría EN VIVO y EN DIRECTO por TV y Streaming?

En los países de Latinoamérica, el duelo entre Alemania y Hungría será transmitido EN VIVO y EN DIRECTO por el servicio de cable de ESPN y la plataforma streaming de Star+. Por otro lado, México tendrá una cobertura especial a cargo de SKY Sports y Sky Plus.

En los Estados Unidos, el Alemania-Hungría se verá en idioma español a través ViX Premium y en inglés por FOX Sports 1 (FS1), fubo TV y Sling Blue.

Si vives en España, tu mejor opción para ver el partido EN DIRECTO será a través de TVE La 1 y RTVE Play.

¿Cuándo y a qué hora juegan Alemania vs. Hungría por el grupo A de la Eurocopa 2024?

El partido entre Alemania y Hungría inicia a partir de las 12 pm ET (11 am CT / 10 am MT / 9 am PT) el miércoles 19 de junio desde el estadio MHPArena (con capacidad máxima para 60 449 personas) de la ciudad de Stuttgart.

10:00 horas de México, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Guatemala y Honduras

11:00 horas de Perú, Colombia, Ecuador y Panamá

12:00 horas de Venezuela, Bolivia, República Dominicana y Puerto Rico

13:00 horas de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay

18:00 horas de Alemania, España, Francia e Italia

Formación probable de Alemania ante Hungría

Alemania: Neuer; Kimmich, Rüdiger, Tah, Mittelstädt; Andrich, Kroos; Musiala, Gündoğan, Wirtz; Havertz.

Formación probable de Hungría ante Alemania

Hungría: Gulácsi; Lang, Orbán, Szalai; Fiola, Ádám Nagy, Schäfer, Kerkez; Sallai, Szoboszlai; Varga.