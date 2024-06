Por la segunda fecha del Grupo A de la Eurocopa 2024, Alemania y Hungría se enfrentarán este miércoles 19 de junio en el Arena Stuttgart, desde las 18:00 de Madrid; 12 p.m. ET / 11:00 a.m. CT / 10 a.m. MT / 9 a.m. PT de USA . A continuación podrás conocer más horarios de transmisión y cómo ver este duelo EN VIVO y EN DIRECTO vía streaming y online.

¿A qué hora ver Alemania vs Hungría en México y Latam?

México: 10:00

Costa Rica: 10:00

Guatemala: 10:00

El Salvador: 10:00

Nicaragua: 10:00

Honduras: 10:00

Perú: 11:00

Colombia: 11:00

Ecuador: 11:00

Panamá: 11:00

Venezuela: 12:00

Bolivia: 12:00

República Dominicana: 12:00

Puerto Rico: 12:00

Chile: 12:00

Argentina: 13:00

Brasil: 13:00

Uruguay: 13:00

Paraguay: 12:00

Alemania: 18:00

España:18:00

Reino Unido: 18:00

Portugal: 18:00

Francia: 18:00

Italia: 18:00

¿Qué canal transmite Alemania vs Hungría por Streaming y TV?

Si te encuentras en Estados Unidos y buscas ver el duelo entre Alemania y Hungría, pues tendrás que contratar FOX Sports (FS1) que cuenta con los derechos oficiales para transmitir todos los partidos de la Eurocopa desde las plataformas de streaming de futbo TV, DIRECTV Stream y Sling TV. Otra opción será desde ViX Premium.

Desde México, toda la Eurocopa 2024 será transmitida en exclusiva por Sky Sports, los canales que transmitirán los cotejos son 1534, 1535 y 1536. Mientras que TUDN cuenta con los derechos de algunos partidos para transmitir en señal abierta vía Canal 5. Vía streaming se podrá seguir a través de Sky+ y ViX Premium.

En España, podrás seguir en vivo y en directo el partido entre Alemania y Hungría por la señal de TVE La 1, RTVE Play y Teledeporte.

Los países de Sudamérica y Centroamérica, podrán seguir el partido por ESPN. Si eres de los que sigue los duelos por móvil o tablet, puedes hacerlo vía streaming a través de Star+.