El FC Barcelona recibe este domingo 5 de octubre de 2025 al Sevilla en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, en un duelo atractivo por una nueva jornada de LaLiga 2025. Los dirigidos por Hansi Flick buscan mantenerse en la cima del torneo español, mientras que los andaluces, con un arranque irregular, intentarán dar la sorpresa en territorio catalán.

La gran pregunta de los hinchas es: ¿a qué hora y por dónde ver el Barcelona vs. Sevilla en México, Estados Unidos y otras partes del mundo? Aquí te dejamos todos los detalles.

Horario del Barcelona vs. Sevilla HOY

México (CDMX): 8:15 a.m.

8:15 a.m. Estados Unidos (ET): 10:15 a.m.

10:15 a.m. Estados Unidos (PT): 7:15 a.m.

7:15 a.m. España: 16:15 p.m.

Canales de TV y streaming para ver el Barcelona vs. Sevilla

México: Sky Sports, Blue To Go

Sky Sports, Blue To Go Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN+, FuboTV (con prueba gratuita)

ESPN Deportes, ESPN+, FuboTV (con prueba gratuita) España: Movistar LaLiga

Barcelona vs. Sevilla: contexto del partido

El Barcelona llega con la misión de recuperar confianza tras una racha ajustada de resultados en LaLiga y con la presión de mantener el primer puesto frente a su eterno rival, el Real Madrid. La presencia de jugadores como Robert Lewandowski, Lamine Yamal y Pedri será clave en el ataque culé.

Por su parte, el Sevilla afronta el duelo con la necesidad de sumar para escalar posiciones. Con hombres como Alexis Sánchez y Nemanja Gudelj, los de Nervión buscarán aprovechar los espacios que deja el Barça en defensa y dar la sorpresa en Montjuïc.

Historial reciente de Barcelona vs. Sevilla

En los últimos cinco enfrentamientos por LaLiga, el Barcelona domina con cuatro victorias y un empate. El último cruce entre ambos se disputó en marzo de 2025, cuando los azulgranas se impusieron 2-0 en el Sánchez Pizjuán.

Próximos partidos

El Barcelona recibirá al Girona en la siguiente fecha de LaLiga.

recibirá al Girona en la siguiente fecha de LaLiga. El Sevilla, en tanto, será local ante el Mallorca.

FC Barcelona visita al Sevilla hoy, domingo 5 de octubre de 2025, en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán. (Foto: Getty Images)