La segunda semifinal de la Copa América 2024 es imperdible. Promete ser muy intensa. Me refiero al duelo que protagonizarán Uruguay y Colombia este miércoles 10 de julio en el Bank of America Stadium, que se ubica en la ciudad de Charlotte, Estados Unidos. Espero que no te pierdas ese compromiso. Ahora mismo te indicaré a qué hora se escuchará el pitazo inicial del encuentro, según el país en el que estés. Todo para que lo veas EN VIVO y EN DIRECTO. ¡Aprovecha!

¿A qué hora ver el Uruguay vs. Colombia EN VIVO en Uruguay?

Si te encuentras en Uruguay, ten en cuenta que el Uruguay vs. Colombia iniciará a las 21:00 tanto en Montevideo como en el resto del país ‘charrúa’.

¿A qué hora ver el Uruguay vs. Colombia EN VIVO en Colombia?

En Colombia, se podrá ver el Uruguay vs. Colombia EN VIVO a las 19:00 tanto en Bogotá como en el resto del país ‘cafetero’.

¿A qué hora ver el Uruguay vs. Colombia EN VIVO en México?

En México, el partido entre Uruguay vs. Colombia podrás apreciarlo EN VIVO desde las 18:00 en CDMX, 17:00 en La Paz y 17:00 en Tijuana.

¿A qué hora ver el Uruguay vs. Colombia EN VIVO en Estados Unidos?

Si quieres ver el Uruguay vs. Colombia EN VIVO y te encuentras en Estados Unidos, te informo que el partido iniciará a las 20:00 en Washington D.C., 19:00 en Chicago, 18:00 en Denver y 17:00 tanto en Phoenix como en Los Ángeles.

¿A qué hora inicia el Uruguay vs. Colombia EN VIVO en distintos países del mundo?

Países Horarios Argentina 21:00 Brasil (Brasilia) 21:00 España 2:00 del 11 de julio Chile (Santiago) 20:00 Ecuador 19:00 Paraguay 20:00 Perú 19:00 Venezuela 20:00 Bolivia 20:00 Costa Rica 18:00 Guatemala 18:00 El Salvador 18:00 Nicaragua 18:00 Honduras 18:00 Panamá 19:00 Puerto Rico 20:00 República Dominicana 20:00 Canadá 20:00 Cuba 20:00 Haití 20:00