¿A qué hora empieza el juego entre Panamá vs. República Dominicana en vivo? Centroamericanos están listos para el debut de este jueves 19 de octubre en el Parque Bicentenario de Cerrillos, por la primera fecha del grupo A de los Juegos Panamericanos Santiago 2023 . A continuación, consulte los horarios por país protagonistas y si te encuentras en los Estados Unidos (USA), también te damos los datos correctos por cada estado.

Horarios para ver el Panamá vs. R. Dominicana por Juegos Panamericanos 2023

Desde el Parque Bicentenario de Cerrillos, Panamá vs. República Dominicana se enfrentan en la primera fecha del grupo A de los Juegos Panamericanos Santiago 2023. El encuentro se realizará este jueves 19 de octubre desde las 9:30 a.m. hora local (Chile); 7:30 a.m. hora de Ciudad de Panamá; 8:30 a.m. de Santo Domingo.

¿A qué hora ver, Panamá vs. R. Dominicana en vivo desde USA?

Panamá y República Dominicana se enfrentan este 19 de octubre en el Centro de Béisbol y Sóftbol, Parque Bicentenario de Cerrillos en Santiago de Chile, por la primera fecha del grupo A de los Juegos Panamaéricanos 2023.

Como lo lee, casi tres meses después de haber alcanzado el cuarto puesto en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de San Salvador, el elenco antillano irrumpirá en el contexto beisbolero de unos Juegos Panamericanos, con el aval de la corona obtenida en la edición de 1955 y la plata en 1979. A continuación, los horarios en USA para seguir el juego.