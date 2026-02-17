¿A qué hora juega el Madrid hoy? Guía de canales y horarios para ver Real Madrid vs. Benfica en USA, México y España. Sigue la ida de la Champions League 2026 y no te pierdas ni un gol del equipo merengue en esta cita histórica. | Crédito: uefa.com / Composición Gestión Mix
En uno de los enfrentamientos más atractivos de la ida de los play-off de la UEFA Champions League 2025-2026, Benfica recibe al Real Madrid este martes 17 de noviembre, a partir de las 3:00 p.m. ET en el Estádio da Luz de Lisboa, ubicado en la ciudad de Londres. Si vives en Estados Unidos, México, España y otros países del mundo, te comparto la lista de horarios por país, en qué canales de TV transmiten el juego y dónde ver el partido en vivo en directo online por señal streaming desde cualquier dispositivo móvil.

Fanáticos en México: sigan el Real Madrid vs. Benfica en vivo por HBO Max y TNT Sports. Disfruta del mejor fútbol de Europa con transmisión premium online. ¡La Champions League se vive con toda la intensidad y pasión desde tu pantalla! | Crédito: uefa.com / Composición Gestión Mix
¿A qué hora juega Real Madrid vs. Benfica EN VIVO por Champions League?

Estos son los horarios por país para ver el partido de la quinta jornada entre Real Madrid vs. Benfica EN VIVO EN DIRECTO por la ida de los play-off de la UEFA Champions League 2025-2026, desde el Estádio da Luz en la ciudad de Lisboa.

Región / PaísZona HorariaHora Local del Partido
España (Península)CET (UTC+1)21:00 horas
Reino Unido (Londres)GMT (UTC+0)20:00 horas
Francia, Alemania, ItaliaCET (UTC+1)21:00 horas
México
(Centro)		CST (UTC-6)14:00 horas
Estados Unidos
(Este)		ET (UTC-5)15:00 horas
Estados Unidos
(Pacífico)		PT (UTC-8)12:00 horas
Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, NicaraguaCST (UTC-6)14:00 horas
PanamáEST (UTC-5)15:00 horas
República DominicanaAST (UTC-4)16:00 horas
Colombia, Ecuador, PerúPET/COT/ECT (UTC-5)15:00 horas
Bolivia, VenezuelaBOT/VET (UTC-4)16:00 horas
Argentina, Brasil (Brasilia), Chile, Paraguay, UruguayART/BRT/CLST/UYT (UTC-3)17:00 horas
Egipto, SudáfricaCAT/SAST (UTC+2)22:00 horas
China, Hong KongCST (UTC+8)Miércoles 26 a las 04:00 horas
Australia (Sídney)AEDT (UTC+11)Miércoles 26 a las 07:00 horas
Real Madrid y Benfica chocan en un duelo clave por la Champions League este martes 17 de febrero (Foto: Composición Gestión / @SLBenfica / @realmadrid)
¿Qué canal transmite el partido Real Madrid vs. Benfica EN VIVO por TV y Online?

La UEFA Champions League es uno de los eventos más seguidos. A continuación, te indico las plataformas que suelen tener los derechos de transmisión en las regiones clave:

  • España: Movistar+ (Movistar Liga de Campeones).
  • México y Centroamérica: TNT Sports (TV Paga) y HBO Max (Streaming Online).
  • Estados Unidos: Paramount+ (Streaming), TUDN y CBS (Televisión).
  • Sudamérica: ESPN (Televisión) y Star+ (Streaming Online).
Región / PaísTipo de ServicioCanales / Plataformas
EspañaTelevisión de PagoMovistar+ (Movistar Liga de Campeones)
México y CentroaméricaTV Paga y StreamingTNT Sports (TV Paga) y
HBO Max
(Streaming Online)
Estados Unidos (EE. UU.)Televisión Abierta/Paga y StreamingTUDN y CBS (Televisión),
Paramount+
(Streaming)
SudaméricaTelevisión Paga y StreamingESPN (Televisión) y
Star+
(Streaming Online)

Fecha, hora, TV y online para ver el partido Real Madrid vs. Benfica

Dos gigantes de Europa chocan en el Estádio da Luz buscando dar el primer golpe y poner pie y medio en la siguiente ronda en la Champions League.

  • Ciudad: Lisboa, Portugal
  • Fecha: Martes, 17 de febrero de 2026
  • Horario: 15:00 (hora de EE.UU. ET), 14:00 horas (México), 21:00 horas (España)
  • Estadio: Estádio da Luz de Lisboa
SOBRE EL AUTOR

Coordinador SEO en Núcleo de Audiencias, con capacidad de posicionamiento web en los primeros resultados de búsqueda de Google y Discover. Amplia experiencia en el desarrollo e implementación de estrategias, con trayectoria en coberturas en vivo online y temas diversos, especializados en Estados Unidos, México, España y toda Latinoamérica.

