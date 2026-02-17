En uno de los enfrentamientos más atractivos de la ida de los play-off de la UEFA Champions League 2025-2026, Benfica recibe al Real Madrid este martes 17 de noviembre, a partir de las 3:00 p.m. ET en el Estádio da Luz de Lisboa, ubicado en la ciudad de Londres. Si vives en Estados Unidos, México, España y otros países del mundo, te comparto la lista de horarios por país, en qué canales de TV transmiten el juego y dónde ver el partido en vivo en directo online por señal streaming desde cualquier dispositivo móvil.
¿A qué hora juega Real Madrid vs. Benfica EN VIVO por Champions League?
Estos son los horarios por país para ver el partido de la quinta jornada entre Real Madrid vs. Benfica EN VIVO EN DIRECTO por la ida de los play-off de la UEFA Champions League 2025-2026, desde el Estádio da Luz en la ciudad de Lisboa.
|Región / País
|Zona Horaria
|Hora Local del Partido
|España (Península)
|CET (UTC+1)
|21:00 horas
|Reino Unido (Londres)
|GMT (UTC+0)
|20:00 horas
|Francia, Alemania, Italia
|CET (UTC+1)
|21:00 horas
|México
(Centro)
|CST (UTC-6)
|14:00 horas
|Estados Unidos
(Este)
|ET (UTC-5)
|15:00 horas
|Estados Unidos
(Pacífico)
|PT (UTC-8)
|12:00 horas
|Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua
|CST (UTC-6)
|14:00 horas
|Panamá
|EST (UTC-5)
|15:00 horas
|República Dominicana
|AST (UTC-4)
|16:00 horas
|Colombia, Ecuador, Perú
|PET/COT/ECT (UTC-5)
|15:00 horas
|Bolivia, Venezuela
|BOT/VET (UTC-4)
|16:00 horas
|Argentina, Brasil (Brasilia), Chile, Paraguay, Uruguay
|ART/BRT/CLST/UYT (UTC-3)
|17:00 horas
|Egipto, Sudáfrica
|CAT/SAST (UTC+2)
|22:00 horas
|China, Hong Kong
|CST (UTC+8)
|Miércoles 26 a las 04:00 horas
|Australia (Sídney)
|AEDT (UTC+11)
|Miércoles 26 a las 07:00 horas
¿Qué canal transmite el partido Real Madrid vs. Benfica EN VIVO por TV y Online?
La UEFA Champions League es uno de los eventos más seguidos. A continuación, te indico las plataformas que suelen tener los derechos de transmisión en las regiones clave:
- España: Movistar+ (Movistar Liga de Campeones).
- México y Centroamérica: TNT Sports (TV Paga) y HBO Max (Streaming Online).
- Estados Unidos: Paramount+ (Streaming), TUDN y CBS (Televisión).
- Sudamérica: ESPN (Televisión) y Star+ (Streaming Online).
|Región / País
|Tipo de Servicio
|Canales / Plataformas
|España
|Televisión de Pago
|Movistar+ (Movistar Liga de Campeones)
|México y Centroamérica
|TV Paga y Streaming
|TNT Sports (TV Paga) y
HBO Max
(Streaming Online)
|Estados Unidos (EE. UU.)
|Televisión Abierta/Paga y Streaming
|TUDN y CBS (Televisión),
Paramount+
(Streaming)
|Sudamérica
|Televisión Paga y Streaming
|ESPN (Televisión) y
Star+
(Streaming Online)
Fecha, hora, TV y online para ver el partido Real Madrid vs. Benfica
Dos gigantes de Europa chocan en el Estádio da Luz buscando dar el primer golpe y poner pie y medio en la siguiente ronda en la Champions League.
- Ciudad: Lisboa, Portugal
- Fecha: Martes, 17 de febrero de 2026
- Horario: 15:00 (hora de EE.UU. ET), 14:00 horas (México), 21:00 horas (España)
- Estadio: Estádio da Luz de Lisboa