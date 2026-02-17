En uno de los enfrentamientos más atractivos de la ida de los play-off de la UEFA Champions League 2025-2026, Benfica recibe al Real Madrid este martes 17 de noviembre, a partir de las 3:00 p.m. ET en el Estádio da Luz de Lisboa , ubicado en la ciudad de Londres . Si vives en Estados Unidos, México, España y otros países del mundo, te comparto la lista de horarios por país, en qué canales de TV transmiten el juego y dónde ver el partido en vivo en directo online por señal streaming desde cualquier dispositivo móvil.

¿A qué hora juega Real Madrid vs. Benfica EN VIVO por Champions League?

Estos son los horarios por país para ver el partido de la quinta jornada entre Real Madrid vs. Benfica EN VIVO EN DIRECTO por la ida de los play-off de la UEFA Champions League 2025-2026, desde el Estádio da Luz en la ciudad de Lisboa.

Región / País Zona Horaria Hora Local del Partido España (Península) CET (UTC+1) 21:00 horas Reino Unido (Londres) GMT (UTC+0) 20:00 horas Francia, Alemania, Italia CET (UTC+1) 21:00 horas México

(Centro) CST (UTC-6) 14:00 horas Estados Unidos

(Este) ET (UTC-5) 15:00 horas Estados Unidos

(Pacífico) PT (UTC-8) 12:00 horas Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua CST (UTC-6) 14:00 horas Panamá EST (UTC-5) 15:00 horas República Dominicana AST (UTC-4) 16:00 horas Colombia, Ecuador, Perú PET/COT/ECT (UTC-5) 15:00 horas Bolivia, Venezuela BOT/VET (UTC-4) 16:00 horas Argentina, Brasil (Brasilia), Chile, Paraguay, Uruguay ART/BRT/CLST/UYT (UTC-3) 17:00 horas Egipto, Sudáfrica CAT/SAST (UTC+2) 22:00 horas China, Hong Kong CST (UTC+8) Miércoles 26 a las 04:00 horas Australia (Sídney) AEDT (UTC+11) Miércoles 26 a las 07:00 horas

Real Madrid y Benfica chocan en un duelo clave por la Champions League este martes 17 de febrero (Foto: Composición Gestión / @SLBenfica / @realmadrid)

¿Qué canal transmite el partido Real Madrid vs. Benfica EN VIVO por TV y Online?

La UEFA Champions League es uno de los eventos más seguidos. A continuación, te indico las plataformas que suelen tener los derechos de transmisión en las regiones clave:

España: Movistar+ (Movistar Liga de Campeones).

Movistar+ (Movistar Liga de Campeones). México y Centroamérica: TNT Sports (TV Paga) y HBO Max (Streaming Online).

TNT Sports (TV Paga) y HBO Max (Streaming Online). Estados Unidos: Paramount+ (Streaming), TUDN y CBS (Televisión).

Paramount+ (Streaming), TUDN y CBS (Televisión). Sudamérica: ESPN (Televisión) y Star+ (Streaming Online).

Región / País Tipo de Servicio Canales / Plataformas España Televisión de Pago Movistar+ (Movistar Liga de Campeones) México y Centroamérica TV Paga y Streaming TNT Sports (TV Paga) y

HBO Max

(Streaming Online) Estados Unidos (EE. UU.) Televisión Abierta/Paga y Streaming TUDN y CBS (Televisión),

Paramount+

(Streaming) Sudamérica Televisión Paga y Streaming ESPN (Televisión) y

Star+

(Streaming Online)

Fecha, hora, TV y online para ver el partido Real Madrid vs. Benfica

Dos gigantes de Europa chocan en el Estádio da Luz buscando dar el primer golpe y poner pie y medio en la siguiente ronda en la Champions League.

Ciudad : Lisboa, Portugal

: Lisboa, Portugal Fecha : Martes, 17 de febrero de 2026

: Martes, 17 de febrero de 2026 Horario : 15:00 (hora de EE.UU. ET), 14:00 horas (México), 21:00 horas (España)

: 15:00 (hora de EE.UU. ET), 14:00 horas (México), 21:00 horas (España) Estadio: Estádio da Luz de Lisboa